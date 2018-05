Semne de intrebare la controlul ANPC: Un producator sanctionat are analize care arata ca gheata nu e infestata. A aflat din presa de neregulile reclamate de inspectori

Ziare.

Lucian Carlig, reprezentantul firmei bucurestene Topaz Glace SRL spune ca a cerut mai multor laboratoare acreditate sa analizeze probe din aceleasi loturi de gheata despre care inspectorii ANPC au anuntat ca sunt contaminate cu bacterii coliforme (provenite din materii fecale - n.red)."La inspectie, s-au luat trei probe, care s-au sigilat. Doua dintre ele au ramas la inspectorii ANPC, iar una - contraproba, cum se numeste - a ramas la noi. Eu am cerut ca acea proba sa fie analizata nu de laboratorul cu care am colaborat noi pana acum, ci de alte trei laboratoare. Astazi (vineri, 18 mai - n.red.) am primit primele rezultate, de la laboratorul ICA. Asa cum ne asteptam, buletinul de analize arata in gheata - deci in produsul finit pe care il livram catre clientii nostri din industria HoReCa - nu exista nici urma de bacterii coliforme", a declarat Lucian Carlig pentruAcesta afirma ca a solicitat si altor doua laboratoare realizarea acelorasi analize ale ghetii si, cand le va avea, le va face publice si pe acestea. Lucian Carlig a mai spus ca i s-a parut greu de inteles de ce a ajuns sa afle din presa despre faptul ca gheata sa ar fi infestata."In mod normal, daca ar fi existat intr-adevar o problema cu gheata, noi ar fi trebuit sa fim primii anuntati, ca sa retragem marfa pe care am livrat-o catre clienti. Or, eu am aflat din presa si eu am fost cel care am sunat la ANPC, ca sa intreb cum de e posibil asa ceva. Si mi s-a spus ca urma sa mi se comunice si mie ca gheata are probleme.E un mod de lucru pe care nu l-am inteles", a mai spus sursa citata pentruReamintim ca, in cursul saptamanii trecute, ANPC a desfasurat o serie de controale la mai multi producatori de gheata alimentara din Bucuresti, Prahova, Constanta si Giurgiu, dar si in marile magazine in care acestia isi livrau marfa. In cursul verificarilor, inspectorii au confiscat 5.372 de pungi de 1 sau 2 kg, continand cuburi de gheata infestate cu bacterii coliforme (provenite din materii fecale -n.red.) si cu Ecoli, a informat institutia. Alte sute de kilograme de gheata au fost confiscate din depozitele producatorilor. Printre producatorii sanctionati de ANPC - in afara de Topaz Glace SRL - s-au mai numarat societatile Cristalex Iceland SRL (pe care Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a si inchis-o, ulterior, pentru masuri de igiena precare) si SC Hammer Advertising SRL din Prahova.Reprezentantul societatii prahove, Horia Georgescu, a declarat pentru Ziare.com ca nu vede de unde cum ar fi putut gheata pe care o livreaza sa fie infestata cu bacterii coliforme si Ecoli, dar ca nu exclude existenta unei probleme si ca asteapta rezultatele propriilor analize ale ghetii pentru a se pronunta cu privire la sanctiunile primite din partea ANPC.