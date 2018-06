Tu stii ce mananci? 9 din 10 produse afumate sunt tratate cu substante cancerigene. La raft, informatia lipseste. Ce face Protectia Consumatorului?

Un produs nu devine periculos pentru consumator prin afumare traditionala. Foto: Arhiva Pixabey

Cum ii obliga legea pe producatori sa isi informeze consumatorii

Cu siguranta ca aceasta bucata de sunca a fost afumata. Daca s-au folosit metode traditionale sau fum lichid, doar producator stie. Foto: Ziare.com

Presedintele APC, Costel Stanciu: Cine nu scrie cum a afumat are ceva de ascuns

Un comerciant de bacon care n-a considerat necesar sa isi informeze consumatorii cu privire la modul in care a afumat produsul. Foto: Ziare.com

Cum se vad lucrurile de la raft

Branza afumata pe eticheta careia producatorul a mentionat tehnica de afumare. Foto:Ziare.com

Aroma de fum se duce repede. Ciar producatorul spune ca gustul bun se pastreaza doar cateva minute dupa deschiderea ambalajului. Foto: Ziare.com

Tu stii ce mananci?

Niciun produs alimentar nu devine periculos pentru consumator prin afumare traditionala. Nici n-ar avea cum, de vreme ce intreg procesul de afumare nu presupune altceva decat expunerea alimentului la fum de lemne sau rumegus, in spatii special amenajate, vreme de cateva ore sau chiar cateva zile.In functie de compozitia unui produs, specialistii pot alege cea mai potrivita solutie de afumare. Mai exact, pot afuma alimentul la cald, lasandu-l in fum de lemne de fag sau rasinoase, intr-o incinta in care temperaturile ajung pana la 70 de grade, Sau, dimpotriva, il pot afuma la rece, in fum de rumegus, la maxim 25 de grade Celsius. Indiferent care dintre cele doua solutii s-ar alege, produsul ar fi in continuare sigur pentru consum, dupa afumare.Din pacate, pe zi ce trece, tot mai multi producatori renunta la afumarea traditionala, sustinand ca aceasta dureaza prea mult si ca nu mai e rentabila. In consecinta, locul afumarii traditionale e luat de afumarea chimica, in cursul careia se folosesc substante care, consumate frecvent, l-ar putea imbolnavi grav pe consumator.Iata cat de rau spune presedintele APC, Costel Stanciu, ca stau lucrurile, in acest moment."Asociatia noastra a constat ca, la afumarea a 9 din 10 produse alimentare care erau prezentate sub denumirea de 'afumat', se folosise fie aroma de fum, fie fum lichid. Ambele ingrediente - adica atat aroma de fum, cat si fumul lichid - sunt cancerigene. De ce se mai recurge, totusi, la aceste metode de afumare? E simplu. Afumarea clasica - adica aceea realizata cu fum - necesita cateva ore.In schimb, prin tehnicile alternative, afumarea produsului se face aproape instant. Procedura e simpla: produsul se imerseaza (scufunda partial - n.red.) intr-un lichid in care exista o serie de substante care imita aromele de fum date de arderea lemnului de fag si de rasinoase. In consecinta, afumarea se face foarte repede. Pentru producator, aceasta e calea economica. Pentru consumator, in schimb, nu e solutia sanatoasa", a explicat Costel Stanciu pentruLegile europene nu interzic nici folosirea fumului lichid si nici a aromelor de fum. In schimb, ii obliga pe producatori sa isi informeze consumatorii, atunci cand le folosesc in defavoarea fumului rezultat din arderea lemnului si rumegusului.Ca sa aflam mai multe, am intrebat si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului ( ANPC ) daca producatorii romani au obligatia de a mentiona pe eticheta procedura de afumare a unui aliment.ANPC nu ne-a raspuns nici ca producatorii au, nici ca nu au aceasta obligatie. In schimb, ne-a indicat cateva repede din legislatie.Mai exact, ne-a comunicat ca - potrivit Partii A din Anexa VI a Regulamentului (UE) nr.1169/2011 privind etichetarea - mentionarea faptului ca un produs este afumat e obligatorie in cazurile in care denumirea produsului face trimire la asta. Mai exact - din cate intelegem noi - daca produsul se numeste "cascavala afumat" sau "sunca afumata", producatorul e obligat sa treaca si pe eticheta faptul ca a supus produsul acestui proces de conservare cu fum sau aditivi. Si daca e un produs afumat, dar nu se numeste in mod explicit afumat?In plus, in cazul in care nu afuma traditional, ci cu arome de fum, producatorul ar trebui sa ii comunice acest lucru consumatorului in maniera stabilita in Partea D a Anexei 7 din Regulamentul 1169/2009. Respectivul text de lege prevede ca aromele de fum trebuie mentionate prin folosire expresiilor ca: "".O omisiune mare si o exprimare destul de greu de inteles de consumatorul obisnuit - acestea sunt "regulile" impuse de autoritatile platite din bani publici pentru a asigura protectia consumatorului si a-i garanta cele mai bune conditii pentru o viata sanatoasa.E limpede, insa, ca legislatia europeana pune mare pret pe raspunderea pe care producatorul si-o asuma cu privire la calitatea alimentului livrat la raft. In consecinta, legile europene spun - din intelegerea noastra - ca daca producatorul folosete arome de fum, trebuie musai sa i-o comunice si consumatorului. In schimb, daca nu le foloseste, nici n-ar mai avea de ce sa dea o multime de explicatii, pe eticheta, cu privire la modul in care a afumat alimentul.Presedintele APC, Costel Stanciu, a explicat, insa, pentruca in Romania, lucrurile stau fix pe dos. Cu alte cuvinte, tocmai producatorul care nu scrie pe eticheta cum a afumat e cel care a folosit aditivii cancerigeni."In primul rand, mi se pare absolut normal ca producatorul - in conditiile in care ofera un produs afumat - sa-l informeze pe consumator cu privire la modalitatea de afumare. Consumatorul trebuie sa stie daca s-a afumat cu aroma de fum, cu fum lichid sau cu fum natural. E dreptul fundamental al consumatorului de a fie informat corect, complet si precis asupra caracteristicilor produselor de la raft.In acest moment, la noi, producatorii care folosesc fum natural scriu asta pe etichetele produselor, vrand sa atraga atentia clientului asupra faptului alimentul e pregatit intr-o maniera mai apropiata de cea traditionala. In schimb, cei care nu mentioneaza pe eticheta modalitatea de afumare incearca de fapt sa ascunda faptul ca au folosit fum lichid sau aroma de fum", a precizat Costel Stanciu pentruConsumatorii care detaliaza clar, pe etichete, modalitatile in care au fost afumate produsele lor sunt foarte putini. Cei care tin la sanatatea clientilor lor amintesc faptul ca salamul sau cascavalul a fost "afumat prin procedeu natural" sau "afumat cu lemn de fag".La polul opus, sunt putini cei care mentioneaza pe etichete faptul ca au folosit arome de fum.In schimb, cei mai multi dintre producatori se multumesc sa profite de confuzia de pe piata si de faptul ca autoritatile nu fac teste decat pe cateva dintre produsele de la raft si nu scriu pe eticheta decat ca produsul a fost "afumat", fara sa ofere vreun alt detaliu.In aceste conditii, din pacate, cu oricata atentie ar citi etichetele produselor afumate, consumatorul tot risca sa puna pe masa, in fiecare zi, produse care l-ar putea imbolnavi grav.1. Legislatia care reglementeaza etichetarea produselor afumate sunt vagi, interpretabile si permisive.2. Nici macar Protectia Consumatorului, institutia publica, platita din banii romanilor, nu si-a asumat - din nestiinta, incompetenta sau interes? - sa spuna in mod clar ce trebuie trecut pe eticheta unui produs afumat, ce relevanta are si daca este suficient sau nu pentru o buna informare a consumatorului.3. Pe piata acestor produse domneste un haos tolerat - si/sau intretinut? - de autoritati. Doar cine vrea trece o informatie relevnta - modul de afumare - pe eticheta. Cumparatorul este captiv al unei jungle de consum in care nu primeste informatia necesara, nu este educat in privinta efectelor si este si lasat la mana celor care vor sa profite de el si de sanatatea lui.Au trecut doua luni de cand a fost numit un nou presedinte al Protectiei Consumatorului, Marius Pirvu, care urma sa isi anunte planurile pe care le are pentru a rezolva nenumaratele nereguli legislative si de pe piata cand vine vorba de etichetarea produselor, informarea cetatenilor si protejarea sanatatii romanilor.Am semnalat, cu exemple din magazine, in cadrul campaniei "Tu stii ce mananci?", probleme din domeniul produselor bio, al branzeturilor, oualor, produselor de panificatie din aluat congelat, peste si conserve de peste. Nu a existat nicio reactie, niciun raspuns la intrebarile si la neregulile semnalate. Nereguli mari la majoritatea produselor de baza de pe masa romanilor.Oare cand are de gand toata armata aceasta de functionari sa inceapa in mod real sa reglementeze, controleze, educe, in beneficiul consumatorului roman?Articolul face parte din Campania Ziare.com- o campanie de informare si constientizare a importantei de a cunoaste ce mancam si a impactului pe care il au anumite alimente sau ingrediente asupra sanatatii noastre. De ce este important ca pe fiecare produs sa existe lizibil o lista cu toate ingredientele continute, dar si cu orice alt element (tip de procesare, ambalare etc) care ne-ar putea afecta sanatatea? Ce inseamna ingredientele sau mentiunile trecute pe eticheta? Ce spun studiile despre impactul diferitelor alimente sau ingrediente asupra sanatatii? Sunt intrebari la care vom raspunde in cadrul acestei campanii. Daca aveti si voi intrebari sau vreti sa ne semnalati nereguli pe care le intalniti in magazinele din care va faceti cumparaturile, trimiteti un mail pe adresa viatasanatoasa@ziare.com. Fiti parte din aceasta campanie, care militeaza pentru o viata sanatoasa!