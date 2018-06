Tu stii ce mananci? Apa imbuteliata cu E.coli? Informatia socanta dintr-un raport al Corpului de Control al Ministerului Economiei

A livrat SNAM apa infestata? Corpul de Control zice ca da, insa fostul director si imbuteliatorul sunt de alta parere

Sucursala Nord a SNAM a livrat catre unul dintre cei mai mari imbuteliatori din Romania peste 13,7 milioane de litri de apa, in ciuda faptului ca existau buletine de analize care atestau faptul ca aceasta era periculoasa pentru consumatori.

Desi acest lucru s-a intamplat in urma cu 9 luni, autoritatile fie nu stiu inca, fie evita sa spuna daca uriasa cantitate de apa a ajuns in paharele romanilor sau daca nu cumva parte din ea se gaseste inca la vanzare, in magazine.Din informatiile Ziare.com, cazul a ajuns atat in atentia organelor de cercetare penala, cat si a Ministerului Sanatatii si a Autoritatii Nationale a Protectia Consumatorului. Dar cum niciuna dintre autoritati nu isi asuma responsabilitatea de a le spune romanilor cum stau lucrurile, de fapt, in acest caz, nimeni nu poate sti daca parte din cele peste 100 de infectii cu E.coli raportate incepand din septembrie n-au fost cauzate cumva de apa infestata. La fel cum nimeni nu poate spune cu sigurnata ca toata apa minerala pe care romanii o gasesc la raft e sigura pentru consum...SNAM, al carei unic actionar este Ministerul Economiei, are ca principal obiect de activitate captarea unor cantitati de ape minerale - resurse naturale aflate in proprietatea statului roman - si vanzarea acestora catre mai multe societati imbuteliatoare. Pretul la care SNAM vinde apa este de 36,22 lei per metru cub (adica 0,03 lei/l), potrivit informatiilor de pe siteul societatii . Ca sa se asigure ca apa captata si vanduta e potabila si nu pune in pericol sanatatea celor care urmeaza sa o bea, SNAM comanda periodic analize ale acesteia, la laboratoare autorizate. Potrivit procedurii operationale a societatii de stat, atunci cand analizele arata ca apa nu e potabila, livrarea acesteia catre imbuteliatori trebuie sistata pana la remedierea problemelor.In urma unui control facut in lunile martie si aprilie 2018, inspectorii Corpului de Control al Ministerului Economiei au constat, insa, ca la finele luni august 2017, SNAM ar fi incalcat aceasta procedura operationala. Mai exact, pe cand director general al societatii era Radu Dumitru, aceasta, riscand astfel sanatatea consumatorilor. Potrivit raportului (de analize - n.red.) 1704533/18.08.2017 citat in raportul Corpului de Control,In urma intocmirii acestui raport al Corpului de Control, Consiliul de Administratie al SNAM l-a demis pe Radu Dumitru din functia de director general. In plus, raportul a ajuns si pe masa altor institutii. Din pacate, cel putin pana la acest moment, niciuna nu a reusit sa faca lumina in acest caz. Iata doar cateva dintre intrebarile ramase fara raspuns.Potrivit raportului corpului de control al Ministerului Economiei, sub conducerea lui Radu Dumitru, SNAM a continuat sa livreze apa catre imbuteliator, desi avea buletine de analize care demonstrau ca aceasta era infestata si ca le punea romanilor sanatatea in pericol."Raportul nr. 1704533/18.08.2017 (privind compozitia apei - n.red.) a fost adus la cunostinta domnului Mateiciuc Ilie, in data de 21.08.2017. Dl Mateiciuc a luat decizia de a suspenda exploatarea de apa minerala, intocmind in acest sens procesul verbal de suspendare, care a fost trimis la sediul central, in atentia dlui Director general Radu Dumitru, care a aprobat suspendarea lucrarii, transmitand un exemplar aprobat prin fax la Sucursala Nord. Procesul verbal semnat si aprobat a fost trimis prin email beneficiarului (imbuteliatorului - n.red.) (...) de asemenea demarandu-se procedeul de sistare a lucrarii de la sursa (inchiderea robinetilor amplasati pe coloanele de livrare, manevra efectuata de operator).In aceeasi zi, la scurt timp dupa incetarea lucrarii,", se arata in raportul corpului de control al Ministerului Economiei.Mai mult, potrivit raportului, livrarea apei ar fi continuat si dupa ce un nou buletin de analize ar fi confirmat infestarea apei si ar fi determinat DSP Suceava sa recomandae sistarea livrarilor incepand cu data de 24 august.Contactat de, fostul director al SNAM, Radu Dumitru, a spus ca nu-si mai aminteste chiar toate detaliile despre acesta situatie, dar ca poate spune ca livrarea apei a continuat, intr-adevar, deoarece, sustine el, aceasta era potabila si nu reprezenta nicin pericol pentru consumatori."Este o prostie imensa. Acolo a fost o singura poveste. A fost o problema de analize pe anumite laboratoare. S-au contrazis analizele intre ele. Ca se fac mai multe, in paralel, de la DSV-uri care apartin statului roman... Am avut un contract cu un laborator care ne-a scos toate analize proaste - dar nu numai noua, ci pentru toata apa din Romania - din cauza ce ei faceau analizele in Ungaria.Insa, in paralel cu analizele proaste ale acelui laborator, au venit unele bune de la DSV-urile din Romania. Iar la vremea respectiva, s-a hotarat ca pana nu vine o a treia proba care sa certifice care este adevarul, s-a functionat apa. Dar a treia proba a fost tot foarte buna. E o chestiune de interpretare strict de laborator. (...) la fabrica de imbuteliere, sunt obligati sa aiba propriul laborator si propriul buletin de analize, pe fiecare lot in parte. Daca va duceti la fabrica si verificati analizele din ziua respectiva veti vedea ca erau foarte bune. Asta sunt interpretari tendentioase", a declarat Radu Dumitru pentruSi imbuteliatorul contrazice concluziile Corpului de Control al Ministerului Economiei, informand ca livrarea apei nu s-a suspendat in niciun moment, la Sucursala Nord."Mentionam faptul ca SNAM, care este titularul legal al surselor de apa F2 SNAM si C7 SNAM, nu a luat efectiv masura sistarii apei minerale, aceasta fiind livrata in mod normal in ziua de 21 august 2017, precum si ulterior", se arata intr-un raspuns formulat de imbuteliator la solicitareaCu incalcarea procedurii interne,, se mai arata in raportul Corpului de Control al Ministerului Economiei.In tot acest timp, potrivit aceluiasi raport,"Din notele de relatii obtinute de la cei 2 angajati ai Sucursalei Exploatare Nord (...) echipa de inspectie a constat ca raportul de incercare nr. 36965/08.2017 este rezultatul retestatii parametrilor apei, la propunerea domnului Mateiciuc si cu aprobarea Directorului General Dumitru Radu. Urmare acestui buletin,Totodata, prin raportul de productie inregistrat la Sucursala Nord-Vest cu numarul 971/01.09.2017 aferent lunii august reiese ca a fost livrata o cantitate de 7.453 mii litri de apa din sursa C7 si 6.291 mii litri din sursa C7 bis". Per total, deci, 13.744.000 de litri de apa care ar fi putut sa-i imbolnaveasca pe consumatori, potrivit datelor raportului realizat de corpul de control al Ministerului Economiei.Imbuteliatorul a refuzat sa confirme volumul apei pe care a receptionat-o."Volumul exact receptionat de catre societatea noastra in perioada mentionata de catre dvs. (21.08.2017 - 15.09.2017) reiese din facturile emise de catre SNAM, aceasta informatie fiind insa confidentiala, in conformitate cu prevederile contractului de furnizare a apei minerale naturale", se arata in raspunsul formulat de imbuteliator la solicitareaLa 9 luni dupa ce a receptionat uriasa cantitate de apa despre care Corpul de Control spune ca ar fi fost infestata, imbuteliatorul refuza sa spuna daca a scos-o la vanzare si daca romanii au cumparat-o si au consumat-o, intre timp. Din pacate, nici autoritatile nu isi asuma raspunderea de a spune cum au stat, intr-adevar, lucrurile.Astfel, surse aleau confirmat ca inspectorii ANPC au recoltat probe de la mai multi imbuteliatori, in urma intocmirii raportului Corpului de Control al Ministerului Economiei, in cazul apei infestate.In baza acestor date, i-am solicitat presedintelui ANPC, Marius Pirvu, sa ne spuna, printre altele, cat din cantitatea de apa livrata in perioada 21.08.2017-15.09.2017 catre imbuteliator a ajuns la raft, cata s-a vandut si cata s-a retras de la comercializare. De asemenea, am solicitat informatii privind masurile pe care urmeaza sa le ia ANPC pentru a se asigura ca la raft ajunge doar apa potabila si sigura pentru consum.Initial, presedintele ne-a informat ca atunci cand va avea informatii clare, le va comunica. Ulterior, ne-a solicitat sa cerem informatiile in scris, la biroul de presa al institutiei. Am facut acest lucru joi, pe 7 iunie. Ulterior, am solicitat in repetate randuri solutionarea cu celeritate a cererii noastre si i-am cerut informatii suplimentare presedintelui Marius Pirvu. Am procedat astfel considerand ca informatiile privind calitatea apei de la raft trebuie sa ajunga cat mai repede la consumator. Abia dupa 7 zile, institutia ne-a oferit raspunsul, halucinant: un link catre un comunicat de presa de pe siteul institutiei referitor la nisteDaca apa despre care Corpul de Control al Ministerului Economiei spune ca s-a livrat catre imbuteliator desi era infestata, ANPC nu a spus nimic.Ce nu intelege Protectia Consumatorului, institutie platita din bani publici, este ca o astfel de atitudine, intr-o astfel de situatie, cu mare potential de risc, nu este o aroganta la adresa jurnalistilor, ci o mare iresponsabilitate si bataie de joc la adresa consumatorului roman.Imbuteliatorul, caruia - potrivit informatiilor din raportul corpului de control al Ministerului Economiei - i s-au livrat cele 13,7 milioane de litri de apa a informat, la solicitarea, ca a primit din prima zi - adica de pe 21.08.2017 - adresa prin care Sucursala Nord a SNAM solicita intreruperea livrarii. In ciuda respectivului avertisment, insa, apa era buna de baut, sustine imbuteliatorul."Societatea noastra a receptionat, prin fax, in data de 21 august 2017, de la Societatea Nationala a Apelor Minerale S.A. (SNAM), adresele nr. 899 si nr. 900, prin care ni se aducea la cunostinta faptul ca la sursele F2 SNAM, zacamant Moara Dracului, si C7 SNAM, zacamant Moara Dracului, conform unei prelevari din 07.08.2017, a rezultat faptul ca indicatorii microbiologici analizati nu se incadrau in concentratiile maxime admise conform HG nr. 1020/2005, si se comunica suspendarea livrarii de apa minerala din sursele specificate.(...) rapoartele de analiza privind calitatea apei minerale naturale, realizate in laboratorul autorizat propriu al fabricii de imbuteliere, asupra apei minerale naturale imbuteliate in ziua de 21 august 2017, precum anterior si ulterior acestei date, au reliefat faptul ca indicatorii microbiologici se incadrau in concentratiile maxime admise de prevederile legale in vigoare", se arata intr-un raspuns formulat de imbuteliator la solicitareaSocietatea a mai informat ca nu a luat apa infestata de la SNAM pe care, ulterior, sa o trateze pentru a o pune in vanzare. In ciuda insistentelor, insa,In urma intocmirii raportului Corpului de Control al Ministerului Economiei, Consiliul de Administratie al SNAM l-a demis pe Radu Dumitru, al carui loc la conducerea societatii a fost luat de Paul Ivascu, fost director in cadrul Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare.La aproximativ o luna dupa destituire, Radu Dumitru a declarat pentruca, in cei cinci ani in care a condus SNAM, nimeni nu i-a reprosat nimic. In plus, spune fostul director, daca intr-adevar stia despre neregulile pe care i le reproseaza, statul ar fi trebuit sa ia masuri la timp, nu sa il acuze dupa ce si-a pierdut functia."Cat am fost pe functie, nu mi-am incalcat niciodata atributiile. Si mai ales cu apa nu ne jucam, mai ales cand vorbim despre lucruri de genul asta. Am avut izvoare la care apa s-a sistat chiar si un an si un pic. La alte izvoare, unde spun dumnealor ca erau probleme si nu s-a sistat... credeti-ma ca nu exista asa ceva.Cat am fost acolo, n-a spus nimeni nimic. Acum, dupa un an de zile, descopera lucruri care, daca ar fi fost asa, trebuiau sa le stie si sa le spuna", a declarat Radu Dumitru pentru Ziare.com.Acesta a adaugat ca apa livrata de SNAM din 2012, de cand a venit la conducerea insitutiei, a fost mereu in parametrii prevazuti de lege."Nu mi-as fi permis vreodata in viata sa dau un ordin de genul opreste, nu opri, mai ales cand era vorba despre microbiologia apei. In 5 ani de zile, n-am avut nicio reclamatie. Ma mir ca am dupa ce plec. Asta-i viata. Nu s-a pus niciodata in discutie, mai ales pe loturile despre care vorbiti, de unde apa este extraordinara. Apa a plecat intotdeauna de la SNAM in parametri prevazuti de HG 2010/2005", a mai Radu Dumitru.Cert este ca de mai bine de o saptamana, am incercat sa aflam, de la toate autoritatile implicate in aceasta situatie de potential mare risc pentru sanatatea romanilor:- daca apa era infestata cu E.coli, asa cum sustine raportul Corpului de Control- ce cantitate din cei 13,7 milioane de litri a fost livrata pe piata si cat din aceasta a fost deja consumata de romani?- mai este sau nu apa din respectivele loturi inca la raft sau in depozitele imbuteliatorilor?- ce masuri s-au luat pentru ca sanatatea oamenilor sa nu fie pusa in pericol?In conditiile in care subiectul ni se pare unul foarte grav si potentialul risc la adresa sanatatii romanilor foarte mare, tragem acest semnal de alarma, in speranta ca autoritatile responsabile vor veni, totusi, cu lamuriri, isi vor asuma o corecta informare a consumatorilor si vor lua toate masurile pentru ca sanatatea romanilor sa nu fie pusa in pericol.In ce priveste numarul de cazuri care au ajuns la spital cu afectiuni cauzate de E.Coli, Centrul National de Statistica si Informatica in Sanatate Publica ne-a spus ca in perioada septembrie 2017 - martie 2018 au fost raportate 117 cazuri de E.Coli (25 cazuri in septembrie 2017, 21 in octombrie 2017, 5 in noiembrie 2017, 11 in decembrie 2017, 21 in ianuarie 2018, 18 in februarie 2018 si 16 in martie 2018).Aceste imbolnaviri au, cu siguranta, cauze diverse. Daca unele dintre ele au fost provocate de apa livrata de SNAM la finele verii trecute - despre care Corpul de Control sustine ca ar fi fost infestata cu E.coli - ramane sa aflam abia atunci cand autoritatile vor decide ca romanii merita protejati si informati despre ceea ce s-ar putea dovedi un risc major la adresa sanatatii lor.Pentru ca in acest moment, in afara de concluziile Corpului de control, nu exista o confirmare a informatiei ca apa infestata a fost livrata catre populatie, desi nimeni nu a infirmat, nu facem public deocamdata numele imbuteliatorului. Insa consideram caIn cazul in care nu se va rezolva, vom reveni pe subiect.