Tu stii ce mananci? Cat de important este de cand e congelat aluatul pentru paine sau patiserie

Ce e important sa stim despre produsele din aluat congelat

ANPC incearca, fara mare succes, sa modifice un ordin depasit, dat in urma cu doi ani

O modificare cu multe semne de intrebare

Pe etichetele produselor din aluat decongelat coapte in magazine si vandute cu amanuntul nu vor figura noi informatii utile pentru consumator.

Fostul presedinte al ANPC, Bogdan Pandelica: Data de congelare e o informatie utila si exista solutii pentru introducerea ei pe eticheta

Tu stii ce mananci?

Presedintele Rompan, Aurel Popescu, a explicat pentruca este esential ca romanii sa stie cand a fost congelat aluatul din care s-a obtinut un produs de panificatie sau de patiserie."Congelarea de durata strica structura produsului. E o metoda de conservare care nu-l poate mentine precum produsul proaspat. Iar consumatorul trebuie sa fie informat", a apreciat Aurel Popescu.De aceeasi parere au fost mai multi producatori din industria panificatiei si a patiseriei consultati de. In plus, acestia au sustinut ca aluatul congelat ar contine aditivi chimici despre existenta carora consumatorul ar trebui sa afle de pe eticheta produsului.Producatorii sustin ca aluatul congelat este bogat in acidifianti si contine chiar agenti de inalbire, care distrug valoarea nutritiva a produsului. De asemenea, aluatul congelat are o structura diferita fata de cel proaspat, avand, in general, termen de garantie de un an. In plus, aluatul congelat trebuie sa contina alt tip de gluten, amelioratori, propionat de calciu, ca sa reziste in timp.Apare foarte clar ca, pentru buna informare a consumatorului, este important ca pe fiecare produs din aluat congelat sa exista informatii despre toate ingredientele continute, dar si despre data cand aluatul a fost congelat. De asemenea, ar trebui sa existe norme foarte clare si stricte de depozitare a aluatului congelat, care sa nu permita decongelarea aluatului si apoi congelarea lui la loc sau pastrarea in conditii improprii.Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) a incercat de mai multe ori, in ultimii doi ani, sa creeze o legislatie nationala privind etichetarea produselor din aluat decongelat. Primul pas a fost adoptarea Ordinului 183/2016 Potrivit acestuia, "operatorii economici care comercializeaza catre populatie paine, produse de panificatie si produse de patiserie obtinute din produse congelate (...)".Prevederile acestea, desi utile, sunt insa insuficiente pentru a-i asigura consumatorului o informare corecta.In primul rand, nu se stabileste un mod unitar de afisare a informatiilor despre produsele din aluat decongelat. In consecinta, de mai bine de doi ani deja, fiecare comerciant il aplica dupa cum considera, iar i n multe cazuri, acest lucru mai degraba l-a derutat pe consumator in loc sa-l ajute sa fie mai bine informat.In plus, ordinul nu prevede obligativitatea afisarii datei de congelare si a listei cu toate ingredientele, informatii aboslut necesare pentru buna informare a consumatorilor.Practic, Ordinul 183/2016 a fost gandit sa reprezinte doar baza legislatiei nationale in domeniu. Pe aceasta fundatie, autoritatile ar fi trebuit sa continue sa construiasca o legislatie a etichetarii care sa-i fie de real folos consumatorului roman. Din pacate, asa ceva nu s-a intamplat.Ce-i drept, ANPC si-a manifestat, in acest an, interesul pentru modificarea Ordinului 183/2016, dar propunerile pe care le-a facut fie au fost lipsite de substanta, fie erau ineficiente, nereusind sa asigure o corecta informare consumatorilor romani.In luna februarie, ANPC a propus pentru prima oara in acest an modificarea Ordinului 183/2016. Mai exact, ANPC propunea ca agentii economici sa aminteasca pe eticheta produselor din aluat decongelat ca acestea pot contine alergeni. Atat producatorii, cat si comerciantii au considerat ca modificarea e inutila. In consecinta, n-a mai fost adoptata.Dupa doar o luna, ANPC a venit, insa, cu o noua propunere: adoptarea unui ordin dedicat etichetarii produselor din aluat congelat. Ne-am fi asteptat ca acest proiect sa introduca noi prevederi pentru protejarea consumatorilor si a sanatatii acestora. Din pacate, actul normativ - daca va ajunge sa fie adoptat in forma actuala - nu le va fi de niciun folos celor mai multi dintre consumatori. Iata de ce.Articolul 5 al proiectului de ordin al ANPC prevede ca data de congelare a aluatului din care s-au obtinut produse de panificatie si patiserie urmeaza sa fie mentionataIntrebarea este daca in categoria produselor vandute 'vrac' intra doar cele vandute la kilogram sau si chiflele, spiralele si cornurile coapte in magazin si puse pe raft cat sunt calde inca.Presedintele Rompan, Aurel Popescu, a apreciat pentruca, din punctul sau de vedere, toate aceste produse coapte in magazin ar trebui sa intre in categoria celor vandute 'vrac'. in consecinta, ar trebui sa aiba etichete care sa-i ofere consumatorului informatii cu privire la data de congelare a aluatului.Nu de aceeasi parere este directorul Departamentului de Piata si Control al ANPC, Paul Anghel. Acesta recunoaste ca oamenii au dreptul sa afle de cat timp e congelat aluatul din care a fost obtinute produsele coapte in magazin, insa sustine ca prezentul ordin nu se refera si la acestea."Termenul 'vrac' nu se refera la produsele vandute cu amanuntul, pentru ca exista chifelele, japoneze, ciabata si toate celelalte - daca vorbim de panificatie - care se comercializeaza in vrac, dar la bucata, ca sa zic asa. Iar noi vorbim despre produsele care se comercializeaza in recipiente, la kilogram.Proiectul de ordin a fost creat pentru o informare mai buna a consumatorilor, in ceea ce priveste data initiala de congelare a produsului. Ulterior, s-a constatat ca (ordinul - n.red.) excede oarecum prevederile Regulamentului 1169/2014 si ca ar trebui notificata pentru acest lucru Comisia Europeana. In momentul in care se va termina perioada de transparenta decizionala (despre care, din datele publicate pe site-ul ANPC, intelegem ca s-a incheiat de la inceputul lunii aprilie - n.red.), se va notifica inclusiv Comisia Europeana pentru a trimite un punct de vedere cu privire la legalitatea introducerii pe eticheta a informatiilor suplimentare cu privire la data congelarii, inclusiv la aluatul precopt", a preciat Paul Anghel pentruIn aceste conditii, l-am intrebat pe directorul ANPC de ce proiectul de ordin n-a fost, din start, gandit pentru a rezolva toate problemele etichetarii produselor din aluat decongelat."Orice v-as spune in acest moment, lucrurile s-ar putea schimba. In momentul acesta exista o discutie cu privire la modificarea acestui Ordin 183/2016. Cel mai sigur ar fi sa asteptam sa se termine perioada de transparenta decizionala, sa avem intalnirile cu patronatele. Ulterior vom emite o adresa catre Comisia Europeana pentru stailirea unui punct de vedere. (...) Toate aceste modificati sunt facute pentru consumator, ca sa stiu eu, ca parinte, daca ii dau copilului o chifla obtinuta din aluat proaspat sau din aluat congelat in urma cu un an. Asta neinsemnand ca un produs congelat nu e bun", a mai spus Paul Anghel.Din pacate, acest lucru nu reiese din textul proiectului de ordin postat pe site-ul ANPC, la sectiunea Transparenta Decizionala si care poate fi citit integral aici:Dimpotriva, textul prevede ca doar acei consumatori care cumpara produse cantarite, ambalate colectiv, vor putea afla, de pe eticheta, cand a fost congelat aluatul din compozitie. Celor care cumpara produse coapte in magazin, in schimb, proiectul de ordin nu le da dreptul sa afle aceasta informatie esentiala.Presedintele ANPC, Marius Pirvu, a precizat, insa, pentruca lucrurile s-ar mai putea schimba si ca, de fapt, inca nu s-a hotarat definitiv ce produse intra in categoria celor vandute 'vrac'.Cum fiecare dintre aceste surse consultate de Ziare.com parea sa inteleaga in mod diferit scopul proiectului de ordin, am solicitat in scris ANPC lamuriri cu privire la acest subiect. Cel putin pana la acest moment, insa, n-am primit niciun raspuns.Fostul director al ANPC, Bogdan Pandelica, cel care a initiat procesul de completare a legislatiei privind congelatele, apreciaza ca data congelarii aluatului este o informatie importanta, care ar trebui sa ii fie oferita consumatorului de catre agentii economici: "Cand am ajuns la raft, e important pentru mine, consumatorul, sa am informatii privind produsele pe care le gaseasc acolo si pe care as vrea sa le cumpar pentru mine, pentru copilul meu, pentru un pensionar care sufera de boli cronice si asa mai departe. (...) ".Acesta a apreciat ca mentionarea datei de congelare pe eticheta unui produs nu-i dauneaza nici producatorului, nici comerciantului. In schimb, ii e de mare folos consumatorului."Nu cred dca un operator ar strica imaginea unui produs oferindu-i consumatorului mai multe informatii despre el. La urma urmei, dorinta operatorului este sa stabileasca o relatie corecta si de lunga durata cu consumatorul. Iar ca sa poata face asta, trebuie sa-i ofere informatii corecte.Din punctul meu de vedere, data de congelare a aluatului e o informatie care imi este necesara. Si ea nu indica faptul ca acel produs din congelat e rau. Nici vorba. Doar ca eu trebuie sa stiu aceasta data. Eu am dreptul la aceasta informatie, ca sa decid singur daca vreau sa consum un produs din aluat proaspat sau din aluat congelat", a precizat Bogdan Pandelica pentruIn mod evident, deci, atat producatorii, cat si autoritatile admit faptul ca orice consumator roman ar trebui sa stie exact cand a fost congelat aluatul folosit la prepararea unui produs copt in magazin. In aceste conditii, e greu de explicat cum de specialisti platiti din bani publici nu reusesc, de ani buni, sa gaseasca o cale sa-i asigure consumatorului macar aceasta informatie simpla...