Tu stii ce mananci? Cauta pe eticheta de unde provine apa din sucuri si cati nitriti are. O sa fii surprins!

Ce alte lucruri nu putem afla despre sucul de la raft

Tu stii ce mananci?

Din pacate, cel putin deocamdata, racoritoarele de la noi sunt insuficient etichetate, iar omul e obligat sa se bazeze mai degraba pe noroc, daca vrea sa gaseasca unele care sa nu-i faca, in timp, prea mult rau.Primul lucru pe care il afla consumatorul care citeste etichetele bauturilor racoritoare din comert este ca toate au acelasi ingredient de baza: apa. De unde provine, insa, aceasta apa, cat clor sau ce cantitate de nitriti contine ea, consumatorul nu mai are, insa, cum sa afle, din cauza ca nicio lege din intreaga UE nu-l obliga pe producator sa treaca aceste informatii de etichetele racoritoarelor.De fapt, legile par mai aspre cu imbuteliatorii de apa decat cu producatorii de sucuri. Iata de ce.Daca ar vrea sa vanda apa curata, producatorul ar fi obligat sa-i dea consumatorului, pe eticheta, o multime de informatii despre provenienta si compozitia ei. In schimb, daca alege sa nu o vanda in stare pura, ci sa o amestece cu zahar si aditivi si sa o numeasca "bautura racoritoare", producatorul scapa, potrivit legii, de obligatia de a mai scrie pe eticheta de unde a luat apa si ce contine ea, de fapt.E o situatie care nu-l avantajeaza pe consumator, deoarece acesta - pentru a-si alege cel mai bun suc - are, totusi, nevoie macar de cateva informatii despre apa din care a fost acesta obtinut.Spre exemplu, cel mai mult conteaza ce cantitate de nitriti se gaseste in apa din care s-a obtinut sucul. Daca acest nivel e ridicat - apropiindu-se, sa spunem, de limita maxima admisa in UE de 50 mg/l - atunci poate ca bautura racoritoare n-ar merita consumata. Nu de alta, dar, potrivit Infocons, nitritii ar putea cauza afectiuni grave, printre care si cancerul.Apoi, nivelul de fluor din apa este si el important. Daca acesta depaseste 1,5 mg/l, nici apa si nici sucul obtinut din ea n-ar trebui consumate de copii , informeaza Asociatia Pro Consumatori.Pe de alta parte, daca are un continut prea mare de cloruri, apa le poate crea iritatii persoanelor cu sensibilitati ale mucoasei digestive.Din pacate, consumatorul roman e obligat sa isi aleaga sucul in functie de gust si de pret, fara sa aiba acces la niciuna dintre informatiile vitale de mai sus.Mai multi producatori scriu pe etichete ca au folosit, la obtinerea bauturilor racoritoare, fie concentrat din fructe, fie suc concentrat. Despre provenienta acestor ingrediente, insa, consumatorul nu poate afla nimic de pe etichete, cu toate ca informatia i-ar fi necesara.La urma urmei, una este sa bei un suc cu ingrediente din UE - unde normele alimentare sunt relativ stricte - si cu totul alta sa consumi unul care are in compozitie concentrat adus de prin cine-stie-ce colt indepartat de lume!Producatorii speculeaza, insa, prevederi ale legislatiei europene, care le permite sa nu treaca informatiile pe eticheta.Un alt mare neajuns pentru consumator este faptul ca nu poate afla de pe eticheta racoritoarelor nici ce sunt si nici ce efecte au asupra sanatatii aditivii alimentari din compozitie.Spre exemplu, mai multi producatori trec pe etichete faptul ca au folosit la prepararea bauturilor racoritoare benzoat de sodiu (E211) . Acestia omit, insa, sa-i spuna consumatorului si ca acest aditiv poate produce, potrivit Infocons , "iritatie gastrica, anorexie, voma, afectarea ficatului si a rinichilor", ca favorizeaza aparitia ADHD si are chiar un "posibil efect genotoxic".Alti aditivi pe care producatorii ii mentioneaza pe etichete ca i-au folosit la obtinerea bauturilor racoritoare sunt: sulfatul si sorbatul de potasiu, apo-8-carotenal, ciclamatul de sodiu sau acesulfamul de potasiu. Din pacate, simpla listare pe eticheta a acestor substante nu-l ajuta cu nimic pe consumator, care n-are de unde sa stie nici ce sunt ele si nici ce efecte ar putea avea asupra sanatatii sale.In aceste conditii, lipsit de aproape orice informatie care sa-l ajute sa ia o decizie avizata de cumparare, consumatorul nu se poate baza decat pe noroc, in incercarea de a alege o racoritoare care sa fie, totodata, gustoasa si relativ sanatoasa.E o situatie regretabila, din care romanul nu pare sa poata scapa, cu toate ca avem si legi care sa-i garanteze buna informare, dar si o armata de functionari publici, la Protectia Consumatorului, care ar trebui sa vegheze la respectarea drepturilor lui.Cand ati auzit ultima data de o masura a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului - o modificare legislativa sau o norma de etichetare sau o actiune de control pe termen lung - care a schimbat ceva in bine pentru viata consumatorului roman? Cu ce s-or ocupa zi de zi membrii din conducerea stufoasa a ANPC