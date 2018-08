Tu stii ce mananci? Ce consum de E-uri recomanda UE pentru Romania - vezi aditivul si cantitatea. Si ce solutii au gasit alte state

Nitritul de sodiu (E250) se gaseste nu doar in mezeluri, ci si in branzeturi. Foto: Ziare.com

Sosul de soia este doar unul dintre alimentele care contin sorbat de potasiu (E202) . Foto: Ziare.com

De ce nu gasim pe etichete cantitatea de aditivi din alimente

Tu stii ce mananci?

Recomandarile EFSA si cantitatile maxime de aditivi pe care o persoana le poate consuma zilnic sunt publice si pot fi accesate de oricine, pe siteului Autoritatii. Problema consumatorului roman este ca, la noi, pe eticheta alimentelor de la raft sunt mentionate doar denumirile, nu si cantitatile de aditivi din compozitie. Iar asta inseamna ca omului ii este, practic, imposibil sa isi calculeze, acasa, aportul zilnic de aditivi. In consecinta, recomandarile EFSA nu prea-i sunt romanului de niciun folos.Sa luam exemplul aportului de nitrit de sodiu (E250), care, in alimente, are rol de conservant. In Articolul 6 din Regulamentul 1129/2011 , se arata ca:Acelasi text de lege arata insa ca solutia gasita de inginerii din industria alimentara pentru combaterea botulismului are un pret destul de mare pentru consumator. Mai exact, tot potrivit Articolului 6:State ca Norvegia, Suedia, Canada si Germania (unele landuri) au gasit insa solutii alternative pentru combaterea bacteriilor nocive din alimente si au interzis folosirea nitritului de sodiu Romania n-a urmat exemplul acestor state, asa ca la noi, E250 este inca utilizat pe scara larga, regasindu-se in multe dintre produsele de origine animala de la raft. Potrivit normelor impuse de Regulamentul 1129/2011 , cantitatea maxima de nitrit de sodiu care poate fi adaugata intr-un preparat este de 180 mg/kg.Asociatia Infocons a descoperit, insa, ca nu toti producatorii folosesc cantitatea maxima admisa de E250. Unii pun chiar de 20 de ori mai putin aditiv in alimente decat altii . E o veste buna, in conditiile in care EFSA a recomandat limite drastice pentru consumul acestui aditiv.Mai exact, EFSA sustine ca un adult n-ar trebui sa consume mai mult 0,7 mg de E250 pe zi per kilogram corp. Asta inseamna ca un adult de 70 de kilograme ar putea consuma cel mult 4,2 g din acest aditiv pe zi. Intrebarea este: cum poate omul sa afle cat consuma, in conditiile in care pe eticheta alimentului nu e trecuta cantitatea de E250 din compozitia alimentului?De fapt, romanul este expus constant riscului de a consuma mai mult E250 decat recomanda EFSA. Motivul: acest adtivit nu e folosit doar la prepararea mezelurilor, ci si pentru conservarea unor sortimente de carne refrigerata si chiar la obtinerea brazeturilor si lactatelor. Iar daca mananca intr-o zi cateva felii de salam, o friptura si cateva cuburi de branza topita, deja consumatorul risca sa introduca in organism aditiv E250 din trei surse diferite! In acest caz, sansele sa nu depaseasca acea cantitate maxima admisa recomandata de EFSA sunt minime!Potrivit Infocons, cei mai expusi la supradozaj sunt copii. Motivul: un consumator cu greutatea de 20 de kilograme (deci in varsta de 4-5 ani) poate ingera, in conditii de siguranta, cel mult 1,2 grame de E250 pe zi. Or, aceasta e cantitatea de aditiv din doar 6-12 grame de preparat din carne!Din pacate, E250 nu este singurul aditiv pe care multi dintre romani ajung sa il consume in exces, fara sa isi dea seama. La fel se intampla cu sorbatul de potasiu (E202) . Acesta se gaseste intr-o varietate de alimente.l-a indentificat, spre exemplu, in doar cateva minute petrecute intr-un supermarket, intr-un sos de soia, intr-un sortiment de foi de placinta si in mai multe bauturi racoritoare.Pe niciuna dintre etichetele acestor produse nu era trecuta, insa, cantitatea de E202 din compozitie. Or, informatia i-ar fi de folos consumatorului, in conditiile in care EFSA sustine ca aditivul ar trebuit consumat doar in cantitati infime.Mai exact, potrivit Infocons, "doza zilnica admisa pentru consumul cumulat de acid sorbic si sarurile sale de potasiu (printre care se numara si E202 - n.red.) si calciu este de pana la 25 mg/kg corp (...) ".Din pacate, persoanele care consuma in mod constant acest adtivit - fie ca isi dau seama, fie ca nu - risca sa dezvolte alergii.Bineinteles, din cei peste 300 de aditivi alimentari folositi in industria alimentara de la noi, multi altii ajung in organismul consumatorului din surse diverse si risca sa il imbolnaveasca. Este, spre exemplu, cazul tratrazinei (E102), un colorant care se gaseste, de regula, in sosuri, condimente si produse din peste si care ar favoriza aparitia cancerului tiroidian. Sau a caramelului (E 150, in toate formele sale), care poate provoca tulburari intestinale severe.Legislatia europeana nu-i obliga, in mod express, pe producatori sa mentioneze pe etichete cantitatile de aditivi folosite la prepararea alimentelor. Le lasa, insa posiblitatea sa o faca. Asa cum lasa si fiecarui stat membru dreptul de a incerca sa eticheteze alimentele cat mai clar, in interesul cetatenilor sai.Mai exact, potrivit prevederilor Articolului 22 si anexei VII din Regulament 1169/2001, nu este obligatorie inscrierea cantitatii ingredientului pe eticheta in mai multe situatii, inclusiv atunci cand aceste informatii:"nu pot sa influenteze alegerea consumatorului din statul membru de comercializare deoarece variatia de cantitate nu este esentiala pentru a caracteriza produsul alimentar sau de natura sa il diferentieze de alte produse similare".Din intelegerea noastra, cantitatea de aditivi periculosi dintr-un aliment este de natura sa "caracterizeze produsul" respectiv, la fel cum este si "de natura sa il diferentieze de alte produse similare". Pana la urma, una este sa consumi un preparat din carne care contine cantitatea maxima de aditivi si cu totul alta sa pui pe masa unul in care unii dintre aditivi sunt abia detectabili la testele de laborator! In consecinta, cantitatile de aditivi - mai ales in cazul celor pentru care EFSA a stabilit limita maxima de consum - ar trebui sa figureze pe eticheta. Asta, daca si autoritatile platite sa vegheze la siguranta alimentara a romanilor si-ar dori ca legea sa functioneze in interesul consumatorului...Una peste alta, pentru moment, singura solutie sa nu exageram cu consumul de E-uri pare sa ramana cea oferita pentrude nutritionistul Maria Varga: orice produs care contine fie si doua ingrediente necunoscute trebui evitat.Articolul face parte din Campania Ziare.com- o campanie de informare si constientizare a importantei de a cunoaste ce mancam si a impactului pe care il au anumite alimente sau ingrediente asupra sanatatii noastre. De ce este important ca pe fiecare produs sa existe lizibil o lista cu toate ingredientele continute, dar si cu orice alt element (tip de procesare, ambalare etc) care ne-ar putea afecta sanatatea? Ce inseamna ingredientele sau mentiunile trecute pe eticheta? Ce spun studiile despre impactul diferitelor alimente sau ingrediente asupra sanatatii? Sunt intrebari la care vom raspunde in cadrul acestei campanii. Daca aveti si voi intrebari sau vreti sa ne semnalati nereguli pe care le intalniti in magazinele din care va faceti cumparaturile, trimiteti un mail pe adresa viatasanatoasa@ziare.com. Fiti parte din aceasta campanie, care militeaza pentru o viata sanatoasa!