Tu stii ce mananci? Ciresele turcesti erau chiar toxice si am aflat dintr-o intamplare. Sanatatea multor romani e in pericol. Cine e de vina?

E o concluzia la care specialistii au ajuns tarziu, abia la doua zile dupa izbucnirea scandalului. De miercuri pana vineri, parte dintre cei care apucasera sa cumpere ciresele le-au si mancat, probabil, iar acum risca sa aiba de suferit. Din pacate, nici pana astazi vreo autoritate nu poate garanta ca toate fructele nocive au fost retrase de pe piata pentru a fi distruse.Consumatorii au sesizat primii ca e ceva in neregula cu ciresele din Turcia, in conditiile in care pe eticheta acestora scria ca au fost tratate cu imazalil si thiabendazol, substante toxice care favorizeaza aparitia alergiilor severe si chiar a cancerului. Informatia s-a propagat repede in spatiul public si a ajuns la urechile inspectorilor Autoritati Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC) . Acestia s-au autosesizat si au plecat in control. Din primele verificari a reiesit ca ciresele nu erau toxice, ci fusesera doar gresit etichetate. In consecinta, ANPC a informat printr-un comunicat ca a dispus "masura de oprire temporara a comercializarii acestui produs, pana la intrarea in legalitate privind asigurarea unei informari corecte, complete si precise".Analizele efectuate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) au demonstrat, insa, ca nu doar etichetarea era problematica, in cazul cireselor turcesti. Mai exact:"In urma analizelor probelor s-a infirmat prezenta pesticidelor imazalil si tiabendozol, dar a fost depistat un alt pesticid, dimetoat, la care s-au inregistrat depasiri ale limitelor admise.Limita maxima admisa este de 0,02 mg/kg, iar in probele analizate valorile erau de 0,03 mg/kg. Procedura aplicabila este cea de retragere de la comercializare si dirijare pentru distrugere. Dupa primirea buletinelor de analiza, imediat ANSVSA a demarat o ancheta pentru a verifica daca mai exista cirese la comercializare din acel lot, pentru a fi retrase si distruse." se arata intr-un comunicat postat pe 11 mai de ANSVSA pe site-ul propriu Problema este ca pana la momentul postarii comunicatului,Despre restul de aproape 800 de kilograme nu se stia, inca, nimic.E rezonabil sa ne gandim ca cel putin inca vreo cateva sute de kilograme de cirese urmeaza sa fie retrase din magazine si distruse, in zilele urmatoare. La fel de rezonabil este, insa, sa luam in calcul faptul ca parte din cantitate de fructe novice a ajuns deja pe mesele romanilor. Ce risca cei care le-au mancat deja sau care urmeaza sa le consume, fara sa stie ca sunt periculoase pentru sanatate?Potrivit specialistilor, ingerarea de dimetoat in cantitati prea mari poate duce la scaderea fertilitatii, la declansarea unor alergii severe si la aparitia durerilor abdominale si a varsaturilor. Efecte deloc de neglijat, care risca sa schimbe in rau intrega viata a unor oameni. Totul, din cauza unor alimente insuficient verificate si vandute in magazine ca fiind nu doar sigure, ci si sanatoase.Nu-i deloc placut sa te gandesti ca alimente considerate sanatoase ar putea, de fapt, sa te imbolnaveasca grav. Mai ales ca avem in Romania institutii al caror rol este sa vegheze la siguranta noastra alimentara.Parte din aceasta raspundere ii revine ANPC, iar parte, ANSVSA. Intr-un raspuns formulat la solicitarea, ANSVSA ne-a informat, insa, ca mare parte dintre verificarile pe care inspectorii le fac, potrivit obligatiilor impuse de legi, se concretizeaza in examinarea documentelor care insotesc alimentele. Analize se fac mai mult in cazul in care un aliment trezeste susiciunea inspectorilor. Daca nu, are sanse sa scape neverificat, indiferent ce contine. Desi e ingrijorator, e totusi bine sa stim ca nu fiecare aliment de la raft a fost si testat pentru a se stabili daca, intr-adevar, contine ce scrie pe eticheta si nu vreun ingredient care sa-l imbolnaveasca pe consumator."Controalele executate de inspectorii ANSVSA includ verificarea documentelor din care sa reiasa modul de conservare si depozitare a produselor, aplicarea procedurilor si a bunelor practici de productie si, in cazul unor suspiciuni, sunt prelevate si analizate probe pentru determinarea criteriilor de igiena a procesului, conform legislatiei specifice", se arata in raspunsul trimis de ANSVSA catre Ziare.com.Uneori, modul de lucru al ANSVSA da roade. Alteori, din pacate, nu. Spre exemplu, in baza legislatiei si a procedurilor sale de lucru, in luna aprilie, ANSVSA a depistat, intr-un depozit din Ilfov peste 19.000 de kilograme de dovlecei infestati cu pesticide. A fost o reusita a inspectorilor, dar una insuficienta pentru a garanta siguranta consumatorului.Daca n-ar fi sesizat consumatorii problema - anuntata initial de Protectia Consumatorului ca fiind doar una de etichetare - nicio autoritate din Romania n-ar fi analizat vreodata ciresele. In consecinta, s-ar fi imbolavit, poate, cateva sute de romani si nimeni n-ar fi stiut sa le spuna de ce si nici nu i-ar fi despagubit in vreun fel. Asta, cu toate ca statul tine in continuare pe statele de plata sute de angajati care ar trebui vegheze zi si noapte la siguranta aimentara a romanilor.