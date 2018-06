Tu stii ce mananci? Citeste pe eticheta! Daca folosesti condimente, atunci e sigur ca te expui acestui E care poate deveni cancerigen

Tu stii ce mananci?

Iar daca unele E-uri isi au rolul lor, fiind necesare si inofensive (atata vreme cat nu se face abuz), exista unele despre care se stie ca sunt periculoase si altele despre care acest lucru nu s-a demonstrat inca, cercetarile fiind in curs.Interesant este ca unele E-uri sunt interzise in unele tari, dar nu in toate. Te si intrebi cum de unele tari recunosc ca exista un pericol suficient de mare ca sa interzica o substanta, iar altele aleg sa treaca pericolul cu vederea.Unul dintre aditivii comuni, dar nu lipsiti de pericole, este E211. Se foloseste in calitate de conservant impotriva drojdiilor si bacteriilor in produsele acide, cum ar fi dressing-urile pentru salate, bauturi carbogazoase cu arome de citrice, gemuri, sucuri de citrice, muraturi si condimente, masline si produse pe baza de masline, produse din peste, crustacee, creveti, moluste, bauturi alcoolice slabe, concentrate lichide de ceai (utilizate la dozatoare), mustar, deserturi pe baza de produse lactate netratate termic, suplimente alimentare lichide si guma de mestecat.Se gaseste, de asemenea, si in apa de gura bazata pe alcool.Semnalul de alarma, in cazul acestui aditiv, e dat de faptul ca,Consumul unor produse alimentare in care se utilizeaza anumiti coloranti artificiali (E102, E104, E110, E122, E124 si E129) impreuna cu conservantul benzoat de sodiu (E211) poate avea efecte negative (hiperactivitate) asupra comportamentului copiilor. Aceasta este concluzia unui studiu comandat in anul 2007 de agentia guvernamentala britanica pentru standarde alimentare (Food Standards Agency, FSA) si realizat de catre Universitatea Southampton din Marea Britanie.Prin urmare, parintii au fost sfatuiti sa nu dea copiilor spre consum produsele ce contin aditivii mentionati.Mai mult, ca urmare a ingrijorarii crescande a consumatorilor in ceea ce priveste relatia dintre E211 si, compania Coca-Cola a anuntat ca retrage treptat E211 din produsele sale, insa doar dupa ce va descoperi o alternativa satisfacatoare.De mentionat e si faptul ca, la unele persoane mai sensibile, acidul benzoic si benzoatii pot sa produca reactii alergice, iar la astmatici accentueaza simptomele caracteristice.Dozele mari si consumul indelungat pot produce de asemenea iritatie gastrica, anorexie, voma, afectarea ficatului si a rinichilor.Articolul face parte din Campania Ziare.com- o campanie de informare si constientizare a importantei de a cunoaste ce mancam si a impactului pe care il au anumite alimente sau ingrediente asupra sanatatii noastre. De ce este important ca pe fiecare produs sa existe lizibil o lista cu toate ingredientele continute, dar si cu orice alt element (tip de procesare, ambalare etc) care ne-ar putea afecta sanatatea? Ce inseamna ingredientele sau mentiunile trecute pe eticheta? Ce spun studiile despre impactul diferitelor alimente sau ingrediente asupra sanatatii? Sunt intrebari la care vom raspunde in cadrul acestei campanii. Daca aveti si voi intrebari sau vreti sa ne semnalati nereguli pe care le intalniti in magazinele din care va faceti cumparaturile, trimiteti un mail pe adresa viatasanatoasa@ziare.com. Fiti parte din aceasta campanie, care militeaza pentru o viata sanatoasa!