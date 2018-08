Tu stii ce mananci? Citeste pe eticheta! Daca iti place iaurtul cu fructe si il dai si copilului tau, iata la ce va expuneti

Tu stii ce mananci?

Ziare.

com

Si atunci degeaba ne spun expertii ca, in doza maxima permisa, nu are contraindicatii. Odata aceasta depasita, suntem la mila aditivilor pe care ii introducem in organism.In cazul E104, e foarte usor sa depasim doza maxima zilnica permisa, de 10 mg/kg corp. De altfel, tocmai pentru ca doza zilnica permisa este depasita in mod curent de aproape toti cetatenii Europei, ea a fost redusa in 2013, rezultand cea actuala. Dar pericolul este inca prezent. De altfel, acest aditiv este permis in UE, darDar in ce alimente se regaseste acest aditiv? In orice: de la bauturi alcoolice si nealcoolice, produse din carne, lapte, oua, legume, fructe, cereale, dulciuri etc.Acest colorant galben-verzui, din categoria colorantilor sintetici non-azoici, numit si galben de chinolina, se gaseste in inghetate, dropsuri, acadele, peste afumat, prafuri de budinca, dar si iaurturi cu fructe, unele produse dietetice, unele sosuri si condimente, surimi sau substituenti de somon.Desi sub nicio forma nu trebuie consumat de sugari si copii mici, se gaseste in produse destinate inclusiv lor. Iar efectele, in cazul lor, dar nu numai, sunt, dupa cum au aratat unele studii,Apoi,. Dar cata lume citeste eticheta?Mai mult, E104 poate actiona ca eliberator de histamina. Este un compus pe baza de iod, careDesi E104 nu e considerat cancerigen, a existat cel putin un studiu in care au fost observate leziuni la nivelul ADN.Iar E104 nu se gaseste doar in mancare si bauturi. Ajunge in organism pe toate caile, pentru ca e folosit inclusiv in rujuri, produse pentru par, parfumuri, o larga gama de medicamente. Cam cum ai putea calcula daca depasesti doza zilnica permisa? O intrebare deocamdata fara raspuns. Stii ce reprezinta E-urile de pe etichete? Iata un E pe care posibil il consumi zi de zi si care e potential cancerigen , dar si E-ul care poate fi gasit in orice aliment nu e deloc inofensiv Articolul face parte din Campania Ziare.com- o campanie de informare si constientizare a importantei de a cunoaste ce mancam si a impactului pe care il au anumite alimente sau ingrediente asupra sanatatii noastre. De ce este important ca pe fiecare produs sa existe lizibil o lista cu toate ingredientele continute, dar si cu orice alt element (tip de procesare, ambalare etc) care ne-ar putea afecta sanatatea? Ce inseamna ingredientele sau mentiunile trecute pe eticheta? Ce spun studiile despre impactul diferitelor alimente sau ingrediente asupra sanatatii? Sunt intrebari la care vom raspunde in cadrul acestei campanii. Daca aveti si voi intrebari sau vreti sa ne semnalati nereguli pe care le intalniti in magazinele din care va faceti cumparaturile, trimiteti un mail pe adresa viatasanatoasa@ziare.com. Fiti parte din aceasta campanie, care militeaza pentru o viata sanatoasa!