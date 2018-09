Tu stii ce mananci? Citeste pe eticheta! De asta te doare capul dupa ce bei bere sau vin! Uite si E-ul care se joaca cu creierul tau

Tu stii ce mananci?

Ziare.

com

Dar stii ca poate nu ai gresit foarte mult? De vina pentru starea ta sunt sulfitii. Concret, capul te doare de la E 220. Acest aditiv alimentar este folosit in aproape toate vinurile comerciale, ca antiseptic si antioxidant, pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor si oxidarea, deci pentru a pastra gustul, parfumul si culoarea originala a vinului. Dar iata ca vine si cu efecte secundare la pachet.Intalnit deopotriva si in bere, provoaca dureri de cap, aparitia senzatiei de ameteala si afectiuni intestinale.In plus, distruge Vitamina B12 din organism. Suna sec, dar are implicatii dintre cele mai importante. Aceasta vitamina pe care o anihileaza, obtinuta din carne de pui, vita sau porc, mai cu seama ficat, oua, fructe de mare sau pesti precum somon sau ton, joaca un rol decisiv in buna functionare a sistemului nervos, ajutand la formarea tecii de mielina ce inveleste fibrele nervoase, esentiale pentru transmiterea de impulsuri nervoase in tot corpul.Datorita acestei functii, vitamina B12 e cruciala in mentinerea acuitatii simtului tactil si auditiv, in perceptia durerii, in echilibru, ca si pentru sporirea capacitatii de invatare, impiedicarea pierderilor de memorie si pastrarea functiilor cognitive.Din cauza acestui aditiv alimentar vezi pe eticheta sintagma "contine sulfiti". Si daca nu o vezi, atunci ar trebui sa stii nu ca produsul nu are sulfiti, ci ca concentratia de dioxid de sulf e mai mica de 10 ppm.Dar cum se obtine E220? Acest aditiv alimentar din categoria conservantilor naturali, utilizat inca din cele mai vechi timpuri, in imperiul Roman si Egiptul antic, este un gaz incolor, obtinut prin arderea sulfului.Se dizolva in faza apoasa a alimentului supus conservarii si formeaza agentul reactiv, cu conditia ca alimentul sa aiba pH acid (mai mic decat 7) . Astfel se previn degradarile enzimatice si bacteriene.Fiind oxidant, se mai utilizeaza si ca agent de albire pentru faina, dar, in general el modifica (oxideaza) culoarea naturala a alimentelor si reduce cantitatea de vitamine din acestea. Prin incalzirea alimentului, aditivul se elimina sub forma de gaz. Cand este ingerat, se descompune in ficat in sulfati inofensivi si este eliminat prin urina, arata Infocons.Totusi, are efecte adverse. La persoanele astmatice poate provoca probleme respiratorii, iar in doze mari, poate cauza alergii si probleme digestive. Sub nicio forma nu este permis in produse pentru sugari si copii mici.Articolul face parte din Campania Ziare.com- o campanie de informare si constientizare a importantei de a cunoaste ce mancam si a impactului pe care il au anumite alimente sau ingrediente asupra sanatatii noastre. De ce este important ca pe fiecare produs sa existe lizibil o lista cu toate ingredientele continute, dar si cu orice alt element (tip de procesare, ambalare etc) care ne-ar putea afecta sanatatea? Ce inseamna ingredientele sau mentiunile trecute pe eticheta? Ce spun studiile despre impactul diferitelor alimente sau ingrediente asupra sanatatii? Sunt intrebari la care vom raspunde in cadrul acestei campanii. Daca aveti si voi intrebari sau vreti sa ne semnalati nereguli pe care le intalniti in magazinele din care va faceti cumparaturile, trimiteti un mail pe adresa viatasanatoasa@ziare.com. Fiti parte din aceasta campanie, care militeaza pentru o viata sanatoasa!Citeste si Tu stii ce mananci? Stii ce reprezinta E-urile de pe etichete? Iata un E pe care posibil il consumi zi de zi si care e potential cancerigen