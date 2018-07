Tu stii ce mananci? Citeste pe eticheta! De E-ul asta nu ai cum sa scapi orice ai face. Si e asociat cu Alzheimer si Parkinson

Tu stii ce mananci?

Ziare.

com

, pe numele sau stiintific, nu pare periculos la prima vedere. Fiind un aditiv alimentar cu rol de antiaglomerant, se adauga in sare si inlocuitorii sai, in zaharul pudra, in dextroza, in zer pudra si preparate din zer pudra, in branza feliata cu pasta moale, tare sau topita.Se adauga in condimente si in grasimile folosite la ungerea tavilor si tigailor. Insa poate fi intalnit in toate produsele alimentare pe baza de lapte, carne, oua, peste, cereale, zahar, legume, fructe, in bauturi alcoolice si nealcoolice, in produse dietetice si suplimente alimentare, in produse sub forma de tablete sau pulbere. Cu alte cuvinte, poate fi intalnit in aproape orice fel de produs.Insa tocmai faptul ca exista prevederi clare in ceea ce privestear trebui sa ne ridice niste semne de intrebare. In branzeturile tari si in cele moi care sunt vandute feliate nu poate fi folosit in concentratie mai mare de 10 grame la litru sau kilogram, la fel in sucurile si siropurile vandute ca praf (deshidratate), in sare, zahar si suplimentele alimentare vandute ca pulberi.Doza poate creste pana la 30 de grame la litru/kilogram in cazul uleiurilor si grasimilor emulsionate, precum si a condimentelor. Cu alte cuvinte, cea mai mare cantitate de silicat de aluminiu si potasiu poate fi intalnita in margarina, in ulei si in amestecurile de condimente din ce in ce mai iubite de romani Sa nu uitam insa ca multe dintre alimente sunt ambalate in aluminiu, astfel ca, in realitate, aceasta concentratie este mult crescuta. Nimeni nu stie insa cat de mult., acest aditiv nu a fost indeajuns studiat, fapt recunoscut si de UE, care admite ca mai e nevoie de studii legat de E555 si ca e posibil ca un procent important din populatie sa fie mai expus la acest aditiv decat se crede.Dar care ar fi problema cu E555? Studiile au aratat ca aluminiul poate duce la aparitia unor boli ca Alzheimer sau Parkinson, afectiuni renale si gastrointestinale, poate afecta inima si articulatiile.In plus, afecteaza dezvoltarea fatului, a sistemului nervos si a scheletului.Citeste si Tu stii ce mananci? Stii ce reprezinta E-urile de pe etichete? Iata un E pe care posibil il consumi zi de zi si care e potential cancerigen , dar si Tu stii ce mananci? Citeste pe eticheta! E-ul care poate fi gasit in orice aliment nu e deloc inofensiv Articolul face parte din Campania Ziare.com- o campanie de informare si constientizare a importantei de a cunoaste ce mancam si a impactului pe care il au anumite alimente sau ingrediente asupra sanatatii noastre. De ce este important ca pe fiecare produs sa existe lizibil o lista cu toate ingredientele continute, dar si cu orice alt element (tip de procesare, ambalare etc) care ne-ar putea afecta sanatatea? Ce inseamna ingredientele sau mentiunile trecute pe eticheta? Ce spun studiile despre impactul diferitelor alimente sau ingrediente asupra sanatatii? Sunt intrebari la care vom raspunde in cadrul acestei campanii. Daca aveti si voi intrebari sau vreti sa ne semnalati nereguli pe care le intalniti in magazinele din care va faceti cumparaturile, trimiteti un mail pe adresa viatasanatoasa@ziare.com. Fiti parte din aceasta campanie, care militeaza pentru o viata sanatoasa!Citeste si Tu stii ce mananci? Stii ce reprezinta E-urile de pe etichete? Iata un E pe care posibil il consumi zi de zi si care e potential cancerigen