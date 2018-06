Tu stii ce mananci? Citeste pe eticheta! E-ul care poate fi gasit in orice aliment nu e deloc inofensiv

E102, numit si tartrazina.

Insa probabil, ca orice om, cumperi mustar. Si tot ca orice om, ai in casa si cereale, pe care uneori le consumi la micul dejun cu lapte sau le gatesti cu sos si busuioc. Si uite asa ajungi sa introduci in corp macar un aditiv alimentar (desi e greu de crezut ca e singurul de pe etichetele acestor produse). E vorba despre E102, numit si tartrazina. Acest colorant galben se gaseste in dulciuri (budinci, inghetate, dropsuri), bauturi alcoolice si nealcoolice, mustar, supe instant, gemuri, cereale, snacks-uri etc. De fapt, lista alimentelor si bauturilor in care se gaseste e interminabila, pentru simplul fapt ca este admis a se folosi in orice. Din familia colorantilor sintetici azoici, E102 se gaseste si in circa jumatate dintre sortimentele de vopsea de oua pentru Pasti, a aratat un studiu recent realizat de Infocons. Problema cu acest aditiv este ca exista studii care il plaseaza in zona E-urilor despre care se crede ca ar avea efecte negative asupra sanatatii. Apoi, se crede ca ar putea avea efecte adverse. Alte studii afirma ca nu se cunosc efecte secundare pentru tartrazina pura. Exceptie fac persoanele cu intoleranta la salicilati (aspirina, fructe de padure, fructe). In cazul acestor persoane, tartrazina induce simptome de intoleranta. Apoi, astmaticii pot prezenta simptome in urma consumului de alimente cu tartrazina, deoarece este cunoscuta ca agent care elibereaza histamina. Deocamdata, dupa cum se poate vedea, sunt mai multe intrebari decat raspunsuri si putine, foarte putine certitudini. Una dintre acestea este insa faptul ca, in combinatie cu benzoatii (E210-215), tartrazina este implicata intr-un procent mare de cazuri de sindrom de hiperactivitate (ADHD) la copii. In ceea ce priveste cantitatea maxima zilnica permisa, aceasta este de 7,5 mg/kg corp, doza ce poate fi usor depasita prin consum cumulat. De aceea toate etichetele produselor consumate ar trebui citite cu maxima atentie.