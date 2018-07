Tu stii ce mananci? Citeste pe eticheta! E-ul ce sta la panda in prajituri, inghetata sau bauturi

Tu stii ce mananci?

Si aici intervine problema. Cel mai probabil contine, pe langa alti aditivi,Aditiv alimentar din categoria colorantilor sintetici pe baza de iod, E127 confera culoarea rosie.si nu numai.Care ar fi problema cu acest aditiv? Conform Infocons, eritrozina produce cresterea fotosensibilitatii, dereglarea mecanismelor hormonale tiroidiene si, deoarece glanda tiroida reprezinta o veriga importanta in lantul hormonal, tulburarile se rasfrang si asupra functionarii altor glande (ficat, hipotalamus etc.).Apoi, un studiu realizat in 1990 a aratat ca acest aditiv alimentar provoaca mutatii genetice, cancer al tiroidei la sobolani, posibil si la om. Sa fie acesta un risc pe care sa ni-l asumam cu buna stiinta? Probabil o idee buna ar fi sa incercam sa-l evitam, citind cu atentie etichetele.In plus, e si foarte simplu sa depasim cantitatea maxima zilnica permisa, din moment ce aceasta este de numai 0,1 mg/kg corp.Pentru ca e cert ca, acest aditiv nu ar trebui sa se gaseasca in produsele destinate sugarilor si copiilor mici.