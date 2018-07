Tu stii ce mananci? Citeste pe eticheta! Fugi de zahar, dar probabil consumi acest E!

Cancerul, principala temere. In experimentele pe animale a aparut

E952 sau acidul ciclamic se poate gasi intr-o sumedenie de alimente care contin indulcitor, de la bauturi aromate alcoolice sau nealcoolice, preparate dietetice din legume si fructe, produse de cofetarie fara adaos de zahar, pe baza de cacao, fructe sau amidon, pana la produse fine de panificatie, produse dietetice din fructe conservate, gemuri, jeleuri si marmelade, cat si guma de mestecat.Prin urmare, o paleta foarte diversa de alimente.Ciclamatul de sodiu este un indulcitor artificial, de 30-50 de ori mai dulce decat zaharoza, depinzand de concentratia utilizata.Acidul ciclamic si sarurile sale de sodiu si de calciu sunt compusi chimici a caror capacitate de indulcire este relativ slaba, comparativ cu alti indulcitori sintetici. Tocmai de aceea, se folosesc, in general, in combinatie cu zaharina, in proportie de 10:1. Se obtine astfel un gust mai apropiat de cel al zaharului si o mai mare capacitate de indulcire.Ciclamatii sunt stabili la temperaturi inalte, nu contin calorii si nu duc la formarea cariilor, asa cum se intampla in urma consumului de zahar.Problema cu acest aditiv, unul controversat si descoperit din intamplare in 1937, este ca. Studiile pe animale au aratat ca. Aceste efecte nu sunt directe, aditivul amplificand potenta altor substante cancerigene.Astfel de studii au avut loc si se desfasoara in continuare, deoarece datele obtinute pana acum nu sunt considerate concludente.Totusi, pe baza acestora, doza zilnica s-a redus mereu, pentru a se evita la om efectele observate la animalele de laborator.In prezent,. E insa usor de depasit, mai ales daca se consuma dropsuri pentru improspatarea respiratiei.Alte efecte secundare care pot aparea sunt oboseala, ametelile, halucinatiile, iritabilitatea, durerile de cap, palpitatiile, anxietatea, durerile articulare, spasmele musculare, pierderea memoriei.Acest aditiv nu este permis in alimentele destinate sugarilor si copiilor mici.