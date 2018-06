Tu stii ce mananci? Citeste pe eticheta! Iata un E cu potential cancerigen, pe care il consumi mai des decat crezi

Tu stii ce mananci?

Sigur, nu toate E-urile sunt periculoase, insa unele au fost interzise in urma studiilor stiintifice, cercetari care au aratat ca erau cu certitudine cancerigene. Din pacate, insa, au fost consumate ani la rand.Iar legat de altele exista mari dubii ca ar fi sigure pentru consum. Din pacate, nu exista inca suficiente dovezi pentru a fi interzise, asa ca sunt consumate in continuare ca si cum ar fi sigure si nu exista niciun avertisment pe eticheta, nimic care sa ne faca atenti ca ceea ce bagam in gura ar putea sa ne faca rau. In multe cazuri, insa, e doar o chestiune de timp pana cand se va dovedi ca, in realitate, nu sunt deloc sigure pentru consum.Sa luam un singur aliment la puricat: cabanosii. Un studiu recent realizat de InfoCons arata cate tipuri de E-uri contin carnatii de tip cabanos. In 9 produse analizate (marca Auchan , Caroli, Meda, Carrefour , Casa Gustului, Cris-Tim, Elit sau Metro ), niciunul nu avea sub 4 E-uri, iar 3 sortimente aveau cate 8 E-uri (Metro Chef carnati cabanos, Caroli carnati cabanos vrac, Caroli carnati cabanos 450 gr.).Iar un E se incapatana sa apara aproape in toate tipurile de carnati analizati. In 7 din 9 cazuri era prezent, cunoscut si caDar ce e cu acest E? Ar trebui sa ne temem sau nu de el?Acest aditiv alimentar din categoria conservantilor, produs prin procedee chimice din azotatul de sodiu sau extras din zacaminte naturale, deoarece se prezinta si ca mineral natural, este, practic, o pulbere de culoare alba. Este frecvent utilizat cu rol dublu in produsele din carne (pastrama, sunca etc.) pentru a pastra culoarea rosiatica a carnii si impotriva bacteriei Clostridium botulinum, care produce toxina botulinica.- atunci cand produsele din carne care contin E249 sau E250 sunt expuse la temperaturi inalte (prin prajire sau la gratar) . Acidul ascorbic (vitamina C, E300) sau acidul eritrobic (E315) impiedica formarea de nitrozamine si de aceea sunt utilizati impreuna cu nitritul de sodiu. Practic, pentru ca nitritul de sodiu sa nu ne faca rau, mai consumam inca doua E-uri.Apoi,. Hemoglobina copiilor, in comparatie cu cea a adultilor, este mult mai sensibila la nitriti, motiv pentru care copiii nu ar trebui sa consume produse care contin acest aditiv., adica 1,2 mg pentru cineva care cantareste 20 kg. Cantitatea de 1,2 mg nitrit se poate regasi in 6 - 12 grame de preparat din carne, asa ca aceasta doza zilnica admisa e foarte usor de depasit.Articolul face parte din Campania Ziare.com- o campanie de informare si constientizare a importantei de a cunoaste ce mancam si a impactului pe care il au anumite alimente sau ingrediente asupra sanatatii noastre. De ce este important ca pe fiecare produs sa existe lizibil o lista cu toate ingredientele continute, dar si cu orice alt element (tip de procesare, ambalare etc) care ne-ar putea afecta sanatatea? Ce inseamna ingredientele sau mentiunile trecute pe eticheta? Ce spun studiile despre impactul diferitelor alimente sau ingrediente asupra sanatatii? Sunt intrebari la care vom raspunde in cadrul acestei campanii. Daca aveti si voi intrebari sau vreti sa ne semnalati nereguli pe care le intalniti in magazinele din care va faceti cumparaturile, trimiteti un mail pe adresa viatasanatoasa@ziare.com. Fiti parte din aceasta campanie, care militeaza pentru o viata sanatoasa!Citeste si Tu stii ce mananci? Stii ce reprezinta E-urile de pe etichete? Iata un E pe care posibil il consumi zi de zi si care e potential cancerigen