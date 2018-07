Tu stii ce mananci? Citeste pe eticheta! Un E din conservele de peste, dar si din preparatele dietetice poate duce la leucemie

Tu stii ce mananci?

este un aditiv alimentar din categoria colorantilor sintetici azoici. Confera culoarea rosie si poate fi folosit in bauturile alcoolice si nealcoolice, produsele conservate din fructe si legume, deserturile pe baza de grasimi, fructe sau lapte, prajituri, biscuiti, napolitane, snacksuri, produse de cofetarie, preparate si conserve din peste, branza topita, sosuri, condimente, mustar, suplimente alimentare si preparate dietetice etc.Practic, oricat ai vrea sa-l ocolesti, n-ai nicio sansa. E pur si simplu omniprezent. Si asta, in conditiile in care, fiind considerat periculos. In acelasi timp, insa, este permis in SUA si UE (pastrand interdictiile impuse de tarile mentionate).In Romania, producatorii au unda verde sa il foloseasca asa cum doresc, chiar daca e clar ca face parte din categoria aditivilor periculosi. Potentialul sau toxic este recunoscut siIn plus, conform Infocons, ca eliberator de histamina,. Dar pericolele care vin la pachet cu E129 sunt cu mult mai multe si mai mari.In combinatie cu benzoatii (E 210-215). Apoi, unul dintre produsii sai de descompunere, cand este prezent in cantitati ridicate.Prin urmare, e departe de a fi un E inofensiv.. Dar, pentru ca in unele produse se pot folosi combinatii de coloranti, se ingreuneaza un eventual calcul al dozei.Cert este ca. Te si intrebi cum de este insa permis in snacksuri, prajituri, biscuiti si napolitane... Se mentioneaza, oare, pe eticheta ca sunt destinate adultilor?Prin urmare, e obligatoriu sa citim eticheta, macar pentru binele copiilor nostri. Pentru ca adultii e clar ca orice ar face sunt expusi la acest aditiv. Imaginati-va doar o masa la care se consuma conserva de peste, branza topita, un desert si o bautura. Cam cum ai putea sa nu depasesti doza zilnica admisa?