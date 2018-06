Tu stii ce mananci? Crenvurstii de pe piata sunt de calitate din ce in ce mai proasta. Numarul chimicalelor tot creste, nimeni nu ne protejeaza

Cantitatea de nitriti din aliment ar trebui trecuta pe eticheta

Pana si crevurstii ambalati pentru a-i sugera consumatorului ca ar fi buni pentru copii contin E250 (nitrit de sodiu) . Foto: Ziare.com

Alte probleme majore de etichetare a crenvurstilor

Un sortiment de crenvursti aflat la raft care contine carne procesata mecanic (fara vreo mentiune pe eticheta despre ce ar inseamna asta) si o lunga lista de aditivi. Foto: Ziare.com

Tu stii ce mananci?

Doua studii ale Asociatiei Infocons arata ca, in ultimii 8 ani, calitatea crenvurstilor de pe piata a scazut constant. Potrivit unuia dintre studii, acest sortiment de carnati contine tot mai multa grasime si sare, dar si din ce in ce mai multi aditivi chimici. Mai exact, parte dintre analizele realizate de asociatie arata ca pe piata sunt crenvursti care contin nu un aditiv sau doi, ci chiar si 12. De fapt, cifrele indica faptul ca media de E-uri din crenvursti, care era de doar 5, in 2009, a crescut la 6 pana in 2015 si, in cele din urma, a ajuns la 7, in anul 2017.In plus, in aceeasi perioada de timp, numarul tipurilor de aditivi folositi, in mod curent, la fabricarea crenvurstilor s-a dublat, ajungand de la 10 (in 2009) la nu mai putin de 21 (in 2017).Toate aceste date arata clar faptul ca multi dintre producatori regandesc modul in care fabrica acest aliment. Din pacate, in loc sa se orienteze spre retete traditionale, in care ingredientul principal sa fie carnea conservata intr-o maniera cat mai naturala, producatorii prefera sa scoata pe piata produse din ce in ce mai chimizate, care contin aditivi ce pot fi periculoasi pentru santatatea omului.Cel mai des sa pun la crenvursti urmatorii aditivi: E250 (nitritul de sodiu), E450 (difosfati), E621 (monoglutamat de sodiu), E 300 (acid ascorbic), ascorbat de sodiu (E 301) si E 120 (carmin) . Destul de frecventa este, insa, si utilizarea aditivilor E452 (polifostfati) si E 451 (trifosfati).Daca aceste substante adaugate n-ar avea niciun fel de efect asupra sanatatii consumatorului, poate nici n-ar conta cate sunt si cum se numesc. Din pacate, insa, ingerati constant si in cantitati mari, multi dintre ei pot provoca imbolnaviri. Spre exemplu, E 621 (monoglutamat de sodiu) poate favoriza, in timp, aparitia unor boli degenerative ale creierului si ochilor, potrivit Infocons, iar E450 poate produce tulburari metabolice Cele mai mari riscuri si le asuma, insa, consumatorul de crenvursti din cauza ca acestia ii aduc o cantitate, in unele cazuri consistenta, de nitriti.Din cauza ca poate favoriza aparitia cancerului, conservantul E250 (nitritul de sodiu), a fost interzis in Suedia, in Norvegia, in Germania si in Canada . La noi, in schimb, este nelipsit din cele mai multe produse procesate din carne, inclusiv crenvursti. E o dovada suficienta a faptului ca autoritatile suedeze, norvegiene, germane si canadiene pun mai mult pret pe sanatatea consumatorului decat cele din Romania.Cum statul roman n-a gasit solutia de a interzice un aditiv potential periculos, trebuie sa ne multumim cu masurile luate de Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara (EFSA) . Aceasta a emis o serie de recomandari pentru a-i proteja inclusiv pe consumatorii romani . Mai exact, Autoritatea a stabilit ca nimeni n-ar trebui sa consume mai mult de 0,07 grame de E250 per kilogram corp pe zi, daca vrea sa evite imbolnavirile pe care aditivul le poate cauza. Asta inseamna ca un adult care cantareste 70 de kilograme ar trebui sa ingereze, pe zi, cel mult 4,2 grame de E250. Or, ca sa poata respecta aceasta limita, consumatorul ar trebui sa stie cat E250 contine fiecare aliment pe care-l pune pe masa. Din pacate, niciunul dintre producatorii de la noi nu trece pe eticheta cantitatea de nitriti folosita.In acest conditii, consumatorul risca sa manance un aliment cu o cantitate mare de nitriti, fara macar sa o stie. O demonstreaza un studiu al Infocons , potrivit caruia parte dintre crenvurstii de pe piata contin de 20 de ori mai multi nitriti decat altii. Dar cum pe eticheta cantitatile de aditivi nu sunt mentionate, consumatorul n-are cum sa afle asta si nici cum sa aleaga produsul mai sanatos, fabricat cu o cantitate mai mica de nitrit.Din pacate, nitritul de sodiu (E250) se gaseste inclusiv in compozitia crenvurstilor care sunt denumiti si ambalati in asa fel incat se indice faptul ca sunt facuti pentru a fi consumati de catre copii.Modul de mentionare a cantitatii ingredientelor alimentului pe eticheta acestuia este reglementat la nivel european, prin Regulamentului (UE) nr.1169/2011. Mai exact, potrivit prevederilor articolului 22 si anexei VII din regulament, nu este obligatorie inscrierea cantitatii ingredientului pe eticheta in mai multe situatii, inclusiv atunci cand aceste informatii:".In opinia noastra, faptul ca un sortiment de crenvursti are de 20 de ori mai multi nitriti decat un alt sortiment de la raft, e de natura sa "influenteze alegerea consumatorului" si sa "diferentieze (sortimentul - n.red.) de alte produse". Iar in aceste conditii, cantitatea ar trebui mentionata pe eticheta.Detalii a oferit pentrupresedintele Asociatiei Infocons, Sorin Mierlea."Studiile pe care le-am facut arata ca acest continut de nitriti este in limita admisa, potrivit normativului european si a celui national. Dar problema majora este ca exista diferentieri extrem de mari intre sortimentele de pe piata. Astfel, in timp ce unele sortimente de crenvursti contin intre 3,5 si 5 mg/kg, altele ajung sa aiba intre 109 si 120 mg/kg, deci, spre limita maxima admisa. Iar asta inseamna ca este imperios necesar ca informatiile cu privire la nitriti sa fie detaliate pe eticheta pentru ca decizia consumatorului sa fie luata in cunostinta de cauza.Asa e normal, deoarece decizia unui consumator de a lua un produs in detrimentul altuia trebuie sa se bazeze pe informatii corecte si complete.S-au facut campanii de informare a populatiei cu privire la continutul de nitriti si nitrati din apele minerale, spre exemplu, dar si din tot felul de alte produse. Ele i-au aratat consumatorului ca acest continut de nitriti e un indicator important de care trebuie sa tina seama cand isi alege un aliment.In mod clar, atunci cand vorbim despre un produs, cantitatea de nitrit - alaturi de cea de sare, de zahar, sau de materie prima cum ar fi carnea - e o informatie importanta, mai ales ca avem la raft produse care contin cu 90% mai multi nitriti decat altele. Repet, e o chestiune pe care consumatorul trebuie sa o stie.Sa ne gandim ca, in timp ce a scazut calitatea produselor alimentare din Romania, in ultimii ani, s-a degradat si starea de sanatate a populatiei. E evident, deci, faptul ca fiecare dintre noi ar trebui sa isi aleaga cu atentie si in cunostinta de cauza alimentele. Iar ca sa o putem face, ar trebui ca informatiile sa fie redate intr-o formula cat mai accesibila pentru consumator.Mesajul dat acum de autoritati - cum ca acest continut se afla in limita admisa - nu este unul corect fata de consumator, in conditiile in care diferentele sunt atat de mari, daca e sa ne referim doar la continutul de nitriti", a declarat pentruSorin Mierlea.Unele dintre sortimentele de crenvursti sunt obtinute, ca si parizerul, din "carne procesata mecanic". Acest ingredient, desi il trimite pe consumator cu gandul la carne, este de fapt, potrivit Infocons, doar o "o pasta care include oase, maduva osoasa, piele, nervi, vase de sange si resturi de carne ramase pe oase (...) un amestec de muschi si alte tesuturi care nu sunt in general considerate carne".In plus, ANPC a informat, la solicitarea, ca potrivit Regulamentului CE nr. 853/2004, aceasta carne separata mecanic este "". Din pacate, nici producatorul si nici comerciantul de crenvursti nu-i pun la dispozitie consumatorului aceste informatii.In conditiile in care crenvurstii contin carne, producatorul ar trebui sa mentioneze pe eticheta de unde provine aceasta, daca ea a fost proaspata sau congelata inainte de a fi adaugata in crenvursti si daca provine de la pasari si animale hranite cu furaje din plante modificate genetic.O alta problema este faptul ca parte dintre producatorii de crenvursti scriu pe etichetele produselor doar ca au folosit "condimente" si "extracte de condimente" fara a le si numi. Or, o persoana alergica la anumite condimente n-are cum sa stie daca poate consuma produsul fara sa aiba de suferit sau nu.De toate aceste informatii ar avea nevoie consumatorul ca sa isi poata alege, de la raft, cei mai buni crenvursti. Din pacate, nu de aceeasi parere pare sa fie Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC), cate vreme la raft ajung produse pe etichetele carora nu se regasesc toate aceste date.Intrucat, in repetate randuri, conducerea ANPC ne-a comunicat ca ne ofera date doar daca le solicitam in scris, am adresat o cerere de informatii institutiei, in incercarea de a gasi raspunsuri la toate intrebarile pe care le ridica etichetarea crenvurstilor si a alor produse din carne. Vom reveni cu raspunsurile institutiei, dupa ce le vom primi.Din pacate, indiferent ce-ar spune autoritatile, romanii care vor sa manance crenvursti sunt obligati, in continuare, sa si-i aleaga fara sa stie prea multe despre ce contin si ce efecte are consumul lor asupra sanatatii. Si asta, cu toate ca sute de oameni sunt platiti lunar din publici ca sa vegheze la siguranta lor alimentara.