Tu stii ce mananci? De ce e important sa stim daca aluatul congelat pentru paine si patiserie vine din Europa sau din sudul Asiei

Cum verifica inspectorii sanitari-veterinari aluatul congelat

Alte neajunsuri majore ale etichetarii produselor

Tu stii ce mananci?

Un roman a manancat, in medie, in fiecare dintre ultimii doi ani, aproximativ un kilogram de produse coapte in magazin, obtinute din aluat decongelat de import, potrivit calculelor realizate depe baza datelor Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).La solicitarea, ANSVSA a informat ca, din 2016 incoace, Romania a importat nu mai putin de 44.561.000 de kilograme de aluat congelat. Din aceasta cantitate uriasa, circa 40 la suta li s-a vandut ambalata, la raft, consumatorilor dispusi sa decongeleze acasa aluatul si sa-l prepare. Restul cantitatii - adica nu mai putin de 26.736.600 de kilograme de aluat congelat - a fost folosita la prepararea de produse de patiserie si panificatie, inclusiv a celor coapte in magazin si vandute, apoi, cu amanuntul, la raft.Cea mai mare parte a cantitatii de aluat congelat a ajuns in tara noastra, in ultimii doi ani si ceva, din mai multe tari membre UE: Germania, Ungaria, Polonia, Grecia, Belgia, Austria, Franta, Cehia si Italia, conform datelor ANSVSA. Cel putin in teorie, aluatul congelat produs in Romania (143.923 de tone, din 2016 incoace - n.red.) si cel adus din statele membre UE ar trebui sa respecte normele de siguranta alimentara impuse de legislatia comunitara.Producatorii din sudul Asiei, in schimb, nu au obligatia de a respecta aceleasi norme. Cu siguranta atat in Singapore, cat si in Malaezia - care sunt poli de dezvolatare in sudul Asiei - exista producatori care fabrica aluat congelat la standarde inalte. Daca printre ei se numara si cei care au exportat in Romania 46.000 de kilograme de aluat congelat anul trecut si inca circa 80.000 de kilograme doar in primele trei luni din 2018, ramane sa aflam.Potrivit unui raspuns formulat de ANSVSA la solicitarea, pana acumIn schimb, potrivit ANSVSA "au existat controale la nivelul unitatilor pentru fabricarea painii, a produselor de patiserie, a produselor de panificatie, ocazie cu care s-au verificat si produsele de panificatie si patiserie congelate".Autoritatile romane nu considera aluatul congelat un produs cu risc pentru consumator. Iar asta inseamna ca, de principiu, se verifica documentele care indica ce contine aluatul, de unde a fost el adus si cum, iar probe se preleveaza, in vederea analizarii, doar daca produsele le trezesc suspiciuni inspectorilor. Astfel, potrivit raspunsului formulat de ANSVSA pentru"In toate situatiile, inspectorii controleaza provenienta materiilor prime/ingredientelor (aluat congelat, in acest caz) prin solicitarea tuturor documentelor si datelor ce pot demonstra provenienta lor si proceselor de prelucrare/conservare pe care le-au suferit (...) in cazul unor suspiciuni sunt prelevate si analizate probe".ANSVSA a mai informat ca verificarile produselor de panificatie se fac in baza a trei acte normative: Regulamentul European 882/2002 si Ordinele presedintelui ANSVSA nr. 145/2007 si nr. 35/2016. Ultimul dintre aceste acte normative, spre exemplu, indica faptul ca trimestrial sau chiar mai des, daca e cazul, se iau probe din cate doua-trei unitati de productie si comercializare a produselor de panificatie si patiserie din fiecare judet al Romaniei si se testeaza pentru depistarea posibileiNicio autoritate n-ar putea, insa, garanta ca intreaga cantitate de aluat congelat de pe piata este sigura pentru consum. Inainte de toate, din cauza caVerificarea se poate face, dar numai la nivel de documente. In plus, verificarea organoleptica (bazata pe simturi - n.red.) este singura pe baza careia se fac verificari pentru a afla daca aluatul s-a decongelat pe durata transportului si, ulterior, a fost recongelat.Chiar ANSVSA informeaza, la solicitareaca "legislatia europeana nu prevede reguli specifice privind recongelarea produselor la care faceti referire (produsele din aluat congelat - n.red.) ".In acest caz,Daca toti comerciantii ar oferi aceste informatii, consumatorul ar putea decide singur daca vrea un produs din aluat decongelat fabricat in tara lui sau unul adus de la peste 8.000 de kilometri, din sudul Asiei. Chiar daca ambele ar fi la fel de sigure, consumatorul tot are dreptul sa stie din ce au fost ele obtinute si de unde provine materia prima.Din pacate, de pe etichetele produselor decongelate lipsesc si alte informatii care i-ar fi utile consumatorului pentru a face o alegere avizata de cumparare. Iata, pe scurt, ce poate si ce nu poate afla consumatorul despre un astfel de produs.Potrivit Ordinului 183/2016 emis de Autoritatea Nationala de Protectia Consumatorului (ANPC) "operatorii economici care comercializeaza catre populatie paine, produse de panificatie si produse de patiserie obtinute din produse congelate (...) au obligatia de a informa consumatorii prin afisare la loc vizibil, lizibil, usor de inteles, intr-o forma care sa nu permita stergerea, dupa caz, pe un afis, pe eticheta, ambalaj de vanzare, in meniul oferit, ori altele asemenea, ce insotesc produsul, cu mentiunea 'produs/din produs decongelat'".Prevederile sunt utile, insa insuficiente pentru a-i asigura consumatorului informarea corecta si completa.In primul rand, ordinul nu stabileste un mod unitar de afisare a informatiilor despre produsele din aluat decongelat. In consecinta, de mai bine de doi ani deja, fiecare comerciant aplica ordinul dupa cum considera, iar in multe cazuri, acest lucru mai degraba l-a derutat pe consumatorin loc sa-l ajute sa fie mai bine informat.Apoi, actul normativ nu prevede necesitatea afisarii listei cu ingrediente in cazul produselor din aluat necongelat coapte in magazin. Or, asa ceva s-ar impune, in conditiile in care mai multi producatori consultati deau declarat ca aluatul congelat contine o serie de aditivi care nu se gasesc in cel proaspat. Iar daca asa stau lucrurile, consumatorul ar avea dreptul sa o stie.In plus, informatii cu privire la provenienta ingredientelor ar trebui sa figureze pe eticheta, in conditiile in care parte din aluatul congelat provine tocmai din Asia, de la producatori pe care nicio autoritate europeana nu i-a verificat si certificat vreodata.Nu in ultimul rand, data la care a fost congelat aluatul ar trebui sa figureze pe eticheta produselor de panificatie si patiserie, in conditiile in care specialisti citati de Ziare.com au explicat ca o conservare de durata strica structura alimentului , cu impact pe sanatatea consumatorului.In loc sa rezolve aceste probleme care tin de etichetare, insa, ANPC a propus ba modificari lispsite de substanta ale Ordinului 183/2016, ba crearea unui nou ordin, care, insa, nu i-ar aduce consumatorului decat foarte putine informatii noi, privind doar o parte dintre aceste produse.