Tu stii ce mananci ? In loc sa aiba eticheta "curata", carnea afumata din comert e plina de E-uri periculoase. Unele pot provoca pana si cancer

Carnea care n-a vazut fumul, dar a fost scaldata intr-o baie de E-uri

Gusa de porc afumata cu aditivi alimentari - Foto: Ziare.com

Costita de porc despre care nici macar nu stim cum a fost afumata - Foto: Ziare.com

Ciolanul de porc fiert si afumat, cu o multime de E-uri - Foto: Ziare.com

Tu stii ce mananci?

Din pacate, tocmai pe imaginatia noastra bogata mizeaza producatorii, care stiu ca, lasandu-ne purtati de astfel de ganduri, ignoram informatiile de pe eticheta care ne arata in cel fel a fost preparata, de fapt, bucata de carne...In mod normal, putine produse din comert ar trebui sa fie mai simple si mai sanatoase decat o bucata de carne afumata. Asta in cazul in care afumarea s-a facut in mod traditional, la cald sau la rece.Cine s-a obisnuit sa afume alimente stie care dintre cele doua metode se potriveste cel mai bine pentru fiecare produs. Spre exemplu, la cald - adica in lemn de fag si rasinoase, intr-o camera in care temperatura ajunge si la 70 de grade Celsius - se afuma pestele, salamul de casa si carnatii.Slanina, in schimb, s-ar topi in astfel de conditii, asa ca se afuma la rece, in fum de rumegus care arde mocnit, in incinte in care temperatura nu trece de 25 de grade Celsius.Din pacate, afumarea traditionala dureaza cel putin cateva ore pentru fiecare bucata de carne, iar marii producatori din industria alimentara nu-si permit sa piarda atata timp. In consecinta, recurg la metode moderne de afumare si folosesc aromele de fum sau fumul lichid, chiar daca in acest fel obtin un produs mai putin sanatos pentru consumator.Sa luam doar cazul catorva produse din carne de porc pe carele-a gasit intr-un supermarket, zilele trecute. Fiecare dintre ele - o bucata de ciolan, una de gusa si una de costita - fusesera fierte si afumate. Ne-am fi asteptat ca acestea sa fie si singurele mentiuni de pe etichetele produselor. La urma urmei, ce altceva ar mai fi putut producatorul sa le faca sau sa le adauge bucatilor de carne, ca sa le faca si mai apetisante? Ei bine, pe noi raspunsul la aceasta intrebarea ne-a surprins neplacut...Inainte de toate, carnea n-a vazut niciodata vreun fir de fum, ci a fost afumata doar cu aditivi alimentari, numiti "arome de fum". Asa cumv-a informat deja, potrivit Asociatiei Pro Consumatori, aceste asa-zise arome sunt, de fapt, niste compusi chimici cancerigeni Si legile de etichetare date la nivel de UE - oricat de neclare si interpretabile ar fi uneori - tot prevad ca omul trebuie sa stie cand un produs contine "aroma de fum". In consecinta, Regulamentul 1169/2011 ii permite producatorului sa descrie sute de aditivi alimentari doar cu titlul de "arome", dar il obliga sa mentioneze in mod expres "aroma de fum", atunci cand o foloseste la obtinerea unui aliment.In cazul ciolanului afumat si al gusei afumate, producatorul si-a respectat obligatia si i-a comunicat consumatorului, pe eticheta, ca a folosit "aroma de fum". In cazul costitei afumate, insa, nu s-a mai obosit sa treaca metoda de afumare pe eticheta. N-are decat sa si-o inchipuie consumatorul pe cea care-i trezeste apetitul!Pe langa faptul ca produsele au fost afumate chimic, mai contin si o multime de alti aditivi. Spre exemplu, toate cele trei produse contineau polifosfatii de sodiu (E452), folositi ca emulsificatori sau substante tampon, care pot cauza tulburari metabolice, potrivit Infocons Gusa fiarta si afumata de porc avea in compozitie si caragenan (E407), care poate da balonare. Ingerat in mod constant, aditivul va favoriza cronicizarea starii de balonare, creand astfel premisele unei imbolnaviri grave a sistemului digestiv.Si tot acest produs contine guma de xatan, alt stabilizator care da balonare, la fel ca si caragenanul.Toate cele trei produse contin si nitritul de sodiu (E250) folosit pe post de conservant. In Articolul 6 din Regulamentul (UE) 1129/2011 se prevede ca, desi acesta poate contribui la aparitia cancerului, trebuie folosit la obtinerea pe cale industriala a produselor din carne, pentru combaterea botulismului.Cu toate acestea, Suedia, Norvegia, Germania si Canada, tari in care autoritatilor chiar le pasa de consumator, l-au interzis deja si au gasit metode alternative pentru prevenirea botulismului.In Romania, E250 e folosit, insa, in continuare, pe scara larga, din cauza ca autoritatile nu vor sa se puna rau cu marii actori din industria carnii si nici nu risca sa incalce in vreun fel legislatia europeana.E semn clar ca autoritatile noastre pun mai putin pret pe sanatatea si siguranta alimentara a consumatorului, pe care ar trebui sa le apere...