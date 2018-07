Tu stii ce mananci? La ce te gandesti cand vezi scris "aroma" pe eticheta? Cateva situatii la care e bine sa fii atent

Tu stii ce mananci

Legea e de partea consumatorului, care are tot dreptul sa stie ce mananca

Un baton cu mai multe arome si mai putin ananas. De fapt, desi se numeste "multifruct", batonul contine mai degraba coaja de portocale si mai putin de 4% cuburi de mar. Foto: Ziare.com

Ce spune legislatia europeana ca sunt aromele din alimente

Care dintre alimente contin arome chimice si care arome naturale

E greu de crezut ca din ingrediente naturale vegetale se poate recrea gustul branzei italienesti de bivolita. Si nici producatorul nu face nimic pentru a-l lamuri pe consumator cu privire la modul in care a procedat. Foto: Ziare.com

Aroma de fum este cancerigena. Cum il informam pe consumator?

Unul dintre cititorii campaniei- demarata de, in primavara acestui an - ne-a scris pe adresapentru a ne intreba ce sunt aromele care se gasesc in alimente. In plus, cititorul nostru ne-a intrebat daca este posibil ca un aliment sa aiba in compozitie arome fara, insa, a contine si E-uri.Din pacate, astfel de informatii - desi importante pentru orice consumator care vrea sa stie ce pune pe masa - nu figureaza pe nicio eticheta de aliment. Iata cum se explica acest lucru.De ani buni, producatorii mentioneaza pe eticheta doar faptul ca au folosit "arome" sau "arome naturale" la prepararea alimentului de pe raft. Nu amintesc, insa, nimic despre compozitia aromelor folosite si nici despre cantitatile in care au fost acestea adaugate in produs.In teorie, o aroma - indiferent din ce si cum ar fi fost obtinuta - n-ar trebui sa reprezinte decat o parte infima din compozitia alimentului. In practica, insa, lucrurile nu stau chiar asa. Dovada clara e faptul ca am gasit la raft batoane despre care producatorul sustine ca sunt "cu fructe", dar care au, in compozitie, o cantitate mai mare de aroma decat de ananas! In aceste conditiile, e cu atat mai important pentru consumator sa stie cat mai multe despre toate ingredientele alimentului. Deci, implicit, si despre arome.Mai ales ca si legea din Romania, de la adoptarea OG 21/1992 incoace, e de partea consumatorului, dandu-i dreptul sa stie tot ce i-ar putea fi de folos despre orice aliment. Mai exact, ordonanta amintita prevede ca fiecare consumator trebuie sa aiba acces la o informare "corecta, completa si precisa" cu privire la produsele pe care le gaseste la raft. Din pacate, cel putin in acest moment, numai de o astfel de informare nu are parte consumatorul roman, lasat de autoritati sa se descurge pe bajbaite, la cumparaturi!Exista, la acest moment, doua regulamente europene in vigoare care stabilesc ce sunt aromele din alimente si cum ar trebui trecute pe eticheta informatiile despre ele.Primul adoptat a fost Regulamentul 1334/2008 , care defineste, la modul general, aromele alimentare. Mai exact, potrivit alineatului (3) din Articolul (2) al regulamentului, arome se numescRegulamentul ofera, apoi, o clasificare a aromelor. Printre altele, textul stabileste ca unele dintre ele se numesc. Acestea sunt, de fapt,, se mai arata in regulament.Exista, totodata, si, obtinute in urma prelucrarii (prin taiere, strivire stoarcere, fierbere si a altor procedee mentionate in Anexa II a Regulamentului 1334/2008) a cel putin doua ingrediete din natura.Merita mentionat, insa, ca substantele descrise pe etichetele alimentelor drept "aromele naturale" pot si ele sa contina chimicale , dupa cum a descoperit The Environmental Working Group (EWG) inca de acum 4 ani. Concret, aroma naturala de fructe de padure dintr-un baton de ciocolata nu e musai zeama fructelor, ci poate fi un extract recompus in laborator. Se numeste insa "aroma naturala", intrucat are la baza ingrediente naturale, spre deosebire de celelalte arome, care sunt sintetizate doar din chimicale, in laborator.E posibil, deci, ca un aliment sa nu contina niciunul dintre cele peste 300 de E-uri recunoscute la nivel european si cu toate astea sa aiba in compozitie chimicale, dintre care unele inglobate in substantele numite, generic, "arome".Regulile de baza privind modul in care prezenta aromelor intr-un aliment trebuie semnalata pe eticheta sunt cuprinse in Regulamentul 1169/2011 . Mai exact, in partea D a Anexei VII a acestui text de lege se arata ca cele mai multe dintre substantele folosite pentru aromatizare - indiferent daca au in compozitie E-uri sau alti compusi - pot fi indicate pe eticheta, pur si simplu, folosind termenul generic "arome".Mai mult chiar, Articolului 20 din acelasi regulament prevede ca producatorul nu are obligatia de a trece pe eticheta alimentului toate substantele pe care le-a folosit in obtinerea sa, mai ales daca acestia sunt adjuvanti tehnologici.Iar asta inseamna, de fapt, ca un consumator n-are nicio sansa sa afle ce contin aromele din alimente. Iar in lipsa acestor informatii, nu are nici cum sa afle daca aromele ii fac bine sau rau.Spre exemplu, am gasit la raft un produs vegetal care imita branza si care contine, potrivit etichetei, "aroma de mozzarella". Or, mozarella este un sortiment de branza obtinut din lapte de bivolita, in regiunea Campania din sudul Italiei. Ce ingrediente naturale vegetale ar fi putut folosi producatorul pentru a recrea aroma de mozarella intr-un produs ale carui principale ingrediente sunt: apa, uleiul de palmier si amidonul modificat genetic? Consumatorul ar avea tot dreptul sa o stie, in conditiile in care aceste informatii i-ar putea influenta decizia de cumparare!Aroma de fum - obtinuta prin condensarea vaporilor de fum - trebuie mentionata, distinct, pe eticheta produsului alimentar, stabileste Regulamentul 1169/2011. Asta, pentru a-i permite consumatorului sa inteleaga ca alimentul respectiv a fost afumat pe cale chimica, nu cu fum rezultat din arderea lemnului sau a rumegusului. Exista, insa, o informatie si mai importanta pe care producatorii care folosesc aroma de fum evita sa le-o ofere consumatorilor.Mai exact, potrivit Asociatiei Pro Consumatori, aroma de fum - folosita pe scara larga in industria alimentara de la noi - este cancerigena . Or,n-a gasit pe nicio eticheta de produs vreo atentionare cu privire la acest fapt. In consecinta, omul simplu risca sa puna pe masa produse afumate cu arome (sau aromatizate cu alti compusi chimici) fara sa isi dea seama ca in acest fel isi risca sanatatea.Ce-i drept, legislatia europeana nu ii obliga pe producatori sa le dea consumatorilor prea multe informatii despre aromele folosite in industria alimentara. Cu toate astea, chiar in Regulamentul 1169/2011, se arata ca, la nevoie, Comisia Europeana e pregatita sa inaspreasca legislatia, daca statele membre vin cu dovezi ca asa ceva se impune. Ba, pe alocuri, Comisia da chiar mana libera statelor membre sa ia masuri mai dure decat cele prevazute in regulament, in cazul in care e necesar. Din pacate, autoritatile romane care ar trebui sa vegheze la buna informare a consumatorului nu fac decat sa aplice legile existente, fara sa vina cu initiative notabile pentru a le si imbunatati, in interesul romanului. Si asta, de ani buni, cu toate ca sute de oameni sunt platiti din bani publici ca sa-i garanteze consumatorului dreptul la informare corecta, completa si precisa...Articolul face parte din Campania Ziare.com- o campanie de informare si constientizare a importantei de a cunoaste ce mancam si a impactului pe care il au anumite alimente sau ingrediente asupra sanatatii noastre. De ce este important ca pe fiecare produs sa existe lizibil o lista cu toate ingredientele continute, dar si cu orice alt element (tip de procesare, ambalare etc) care ne-ar putea afecta sanatatea? Ce inseamna ingredientele sau mentiunile trecute pe eticheta? Ce spun studiile despre impactul diferitelor alimente sau ingrediente asupra sanatatii? Sunt intrebari la care vom raspunde in cadrul acestei campanii. Daca aveti si voi intrebari sau vreti sa ne semnalati nereguli pe care le intalniti in magazinele din care va faceti cumparaturile, trimiteti un mail pe adresa. 