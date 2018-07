Tu stii ce mananci? Legume congelate de la un producator care a livrat marfa infestata, inca la raft. Consumatorul nu le poate recunoaste

Ce produse sunt retrase de la raft si de ce

Ce poate afla consumatorul despre legumele congelate din magazine

Pe eticheta porumbului congelat vrac e trecut numele produsului, pretul si cateva date legate de valabilitate si pastrare. Despre producator, distribuitor si tara de origine, nicio vorba - Foto: Ziare.com

Tocmai peste informatiile privind producatorul si originea produsului s-a asternut un strat de gheata - Foto: Ziare.com

Tu stii ce mananci?

Potrivit European Food Safety Association (EFSA), congelatele belgienilor, livrate dintr-o fabrica din Ungaria, ar fi cauzat o epidemie de listerioza in Europa. Boala a afectat 47 de oameni, dintre care 9 au murit.Inca de acum trei luni, EFSA a informat ca zecile de imbolnaviri de listerioza din Austria, Danemarca, Finlanda, Suedia si Marea Britanie, raportate din 2015 incoace, par sa fi fost cauzate de consumul de legume congelate infestate cu bacilul Listeria monocytogenes. Acestea ar fi provenit din Polonia si Ungaria, de la fabrici care au mai avut probleme cu bacilul si in 2016 si 2017.Zilele trecute, tot EFSA a comunicat ca prezenta bacilului cu pricina a fost confirmata la o fabrica din orasul maghiar Baja . Aceasta a livrat cantitati importante de legume congelate si catre magazine din Romania. Mai exact, din informatiile obtinute dedin surse de la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA),Pentru a-i linisti pe romani, ANSVSA a emis un comunicat de presa prin intermediul caruia a transmis ca, desi pe piata romaneasca de gasesc legume congelate de la Greeyard Baja, acestea nu provin din loturile infestate. Mai exact, ANSVSA a informat ca:"Romania nu figureaza pe lista de distributie a porumbului congelat contaminat cu Listeria Monocytogenes, produs in Ungaria, conform informatiilor primite pana in acest moment de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, prin Punctul National de Contact al Sistemului Rapid de Alerta pentru Alimente si Furaje din Romania (PNC SFAAF RO) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor monitorizeaza permanent aceasta situatie".Cu toate acestea - desi nu se mentioneaza in comunicatul institutiei - inspectorii ANSVSA au recoltat probe de produse congelate, iar acum asteapta rezultatele analizelor.Realizarea unor astfel de teste se impunea, in ciuda faptului ca, potrivit Sistemului Rapid de Alerta pentru Alimente si Furaje, in Romania n-au ajuns produse infestate. Cu siguranta ca sisteme similare aveau si statele vestice in care s-au raportat imbolnaviri si decese cauzate de listerioza. Si acolo nu s-au dovedit de prea mare folos...Potrivit informatiilor pe carele-a obtinut din surse ANSVSA, Greeyard a anuntat, in seara zilei de 5 iulie, ca va retrage toate produsele congelate (porumb, spanac, mazare si fasole) de pe piata romaneasca. Printre produsele retrase se numara "Greengrocer / Freshona" Spanac preparat cu smantana (450 g), "Freshona" Fasole galbena taiata (450 g) din"Listeria monocytogenes poate provoca afectiuni grave stomacale sau intestinale (Listerioza), cu simptome similare gripei. La anumite grupe de persoane (gravide, copii, persoane in varsta sau cu un sistem imunitar scazut) pot aparea simptome severe. Avand in vedere riscul asupra sanatatii, clientii sunt rugati insistent sa tina cont de aceasta retragere si sa nu consume aceste produse", informeaza Lidl, pe site-ul propriu.retrage "Chef Amestec de legume Mexican congelat" (2,5 kg) si "Chef Porumb dulce congelat 2,5 kg".In plus,a informat ca retrage produsele: fasole verde pastai taiata si congelata (1 kg, cod de bare 5411683070863) si "mazare verde congelata" (1 kg, cod de bare 9120042691217) ANSVSA sustine ca Greeyard a dispus aceste retrageri preventive, in baza prevederilor Art 7 din Regulamentul (CE) 178/2002, potrivit caruia:"In imprejurari specifice in care, in urma unei evaluari a informatiilor disponibile, se identifica posibilitatea unor efecte daunatoare asupra sanatatii, dar persista incertitudinea stiintifica, pot fi adoptate masuri provizorii de gestiune a riscului, necesare pentru asigurarea nivelului ridicat de protectie a sanatatii stabilit in Comunitate, pana la aparitia unor noi informatii stiintifice pentru o evaluare mai cuprinzatoare a riscului".Cu toate astea, e greu de spus daca producatorul belgian si-a retras intr-adevar preventiv legumele congelate de la raft sau daca avea informatii ca acestea le-ar putea dauna consumatorilor. La urma urmei, compania producatoare pierde o multime de bani retragandu-si produsele si e putin probabil sa fi acceptat asa ceva fara un motiv serios...In ciuda insistentelor, responsabilul cu comunicarea al Greeyard, Nancy Goovaerts, nu a putut fi contactat telefonic pentru a oferi mai multe detalii legate de motivele retragerii de la raft a legumelor congelate de la fabrica din Baja, Ungaria.Parte dintre romani ar fi evitat, probabil, sa cumpere legume de la fabrica din Ungaria, stiind ca aceasta a livrat si produse infestate, care au imbolnavit consumatori din mai multe tari europene.Din pacate, daca magazinul nu emite informari, nici consumatorul nu are cum sa recunoasca legumele respective, la raft.Cateva minute petrecute ieri, in doua mari magazine, ne-au fost suficiente pentru a intelege ca romanul nu are nicio sansa se afle de unde provin legumele congelate pe care le cumpara.Spre exemplu, pe eticheta porumbului congelat vrac nu e scris decat pretul si cateva date privind valabilitatea. In rest, nimic. Nici numele producatorului, nici al distribuitorului, nici tara de origine.Nici etichetarea de la raft nu-i e de vreun folos consumatorului. Spre exemplu, o eticheta de porumb congelat care pare sa contina mai multe informatii despre produs este acoperita de gheata si imposibil de citit.Directorul-executiv al Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania, George Badescu, nu a putut fi contactat telefonic pentru a oferi un punct de vedere cu privire la aceste aspecte si la magazinele care au retras de la comercializare produse provenite de la Greeyard Ungaria.Incomplet si imprecis sunt etichetate nu doar legumele congelate care se vand vrac, ci si cele preambalate. Astfel, pe etichetele celor mai multe dintre pungile cu legume congelate e trecut doar numele distribuitorului, nu si cel al producatorului. Iar tara de origine a legumelor e foarte rar mentionata pe eticheta.Am solicitat in scris Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC) informatii privind modul in care ar trebui etichetate legumele congelate. Date clare cu privire la acest subiect va vom putea oferi in momentul in care institutia ne va raspunde.Intre timp, e clar ca, daca fie si un singur comerciant ar amana sa retraga produsele de la fabrica din Baja de la raft, consumatorul roman le-ar putea manca fara macar sa stie de unde provin. Asta cu toate ca ar trebui sa aiba acces la informatia privind originea legumelor, de vreme ce ea i-ar putea influenta decizia de cumparare.