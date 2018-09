Tu stii ce mananci? Nu-i usor sa afli ce contine salata de icre din comert. Iata ce n-ar vrea producatorii sa stim

Lista cu ingrediente este aproape imposibil de citit

Salata contine mult ulei si surprinzator de putine icre

"Tarama" nu e vreun peste exotic. Iata ce inseamna cuvantul si ce spune el despre calitatea salatei de icre

Cum ar trebui etichetat, de fapt, alimentul

Tu stii ce mananci?

Ca sa poata hotari daca un sortiment de salata de icre merita sau nu cumparat, consumatorul ar trebui se stie macar ce ingrediente contine acesta. Din pacate, Ziare.com a descoperit ca, in multe cazuri, nici macar astfel de informatii elementare nu-i sunt usor accesibile romanului aflat la cumparaturi. Iata de ce.Multi dintre producatorii de salata de icre aplica pe produsele lor etichete cu forma atipica, fie rotunda, fie ovala. Iar asta le permite sa jongleze mai usor cu modul in care ii pun consumatorului la dispozitie informatiile despre aliment.Mai exact, intreaga zona centrala a etichetei este ocupata, de regula, de denumirea produsului si de alte informatii de marketing, care sa-l stimuleze pe consumator sa aleaga cutia cu salata de icre de pe raft. Ingredintele din compozitia alimentului si valorile nutritionale ale acestuia sunt, insa, imprimate doar de-a lungul marginii curbe a etichetei, cu litere de n ori mai mici decat cele din denumirea produsului.Legislatia europeana le permite producatorilor sa procedeze in acest fel, in cazul in care vand produse in ambalaje alimentare mici, pe care nu se pot aplica decat etichete de dimensiuni reduse. Mai exact, in Articolul 13 al Regulamentului 1169/2011 e mentionat faptul ca producatorul poate folosi chiar si litere mai mici de 1 milimetru pentru a trece, pe eticheta, lista cu ingrediente!Problema, in cazul salatelor de icre de la noi, este ca lista ingredientelor - scrisa cu litere foarte mici, de-a lungul marginilor curbe ale etichetei colorate - este aproape imposibil de descifrat chiar si pentru consumatorii cu vederea agera.In aceste conditii, un varstnic sau un consumator care si-a uitat ochelarii acasa n-are altceva de facut decat sa isi aleaga de la raft o salata de icre la ghici, in functie de aspectul ambalajului si de pret!Atat producatorul, cat si comerciantul au doar de castigat in situatia in care consumatorul nu reuseste sa citeasca lista cu ingrediente de pe eticheta salatei de icre. Motivul: fara sa afle care sunt ingredientele produsului, consumatorul nu isi poate da seama ca acesta contine, de fapt, foarte mult ulei si foarte putine icre!Dupa cum a constat, in unele cazuri, uleiul reprezenta chiar si 72% din compozitia salatei de icre! Or, asta inseamna ca, necitind lista ingredientelor, un cosumator risca sa puna pe masa un aliment extrem de bogat in grasimi, fara macar sa realizeze acest lucru!Poate ca pentru un om perfect sanatos, asta nici macar n-ar fi o problema prea serioasa. Pentru un cardiac sau un diabetic, insa, chiar si abuzul ocazional de grasimi poate fi extem de periculos.Decizia de cumparare a consumatorului ar putea fi influentata si de continutul de icre al salatei. La urma urmei, una este sa pui pe masa un produs care are 30% icre si cu totul alta sa consumi o salata care contine 72% ulei si doar 16% icre!In plus, consumatorul are neaparat nevoie sa citeasca lista cu ingrediente a salatei de icre pentru a afla ce aditivi contine alimentul. In compozitia unora dintre sortimente, spre exemplu, producatorii au adaugat benzoat de sodiu, un aditiv alimentar care, potrivit InfoCons , risca sa-i provoace consumatorului alergii si chiar sa-i declanseze crize de astm.Multe dintre salatele de icre care de la raft contin, potrivit etichetelor, un ingredient numit "icre tarama". Producatorul se multumeste sa inscrie pe eticheta aceasta denumire, fara sa se mai oboseasca sa o si explice.In consecinta, in prima faza, un consumator mai putin informat ar putea fi tentat sa creada ca "tarama" e vreo specie de peste exotic, din icrele caruia s-a obtinut salata. Din pacata, cuvantul are o cu totul alta semnificatie.Mai exact, potrivit DEx Online , "tarama" este denumirea un sortiment de icre de calitate inferioara, provenite de la mai multi pesti si apoi amestecate, strivite, sarate si indesate in butoaie.Daca n-are, insa, inspiratia de a cauta pe Internet explicatia numelui ingredientului, inainte de a-si alege alimentul de la raft, consumatorul risca sa ramana cu impresia ca a ales inspirat un sortiment de icre de buna calitate, "de tarama".In acest moment, exista o multime de legi europene si nationale care stabilesc regulile de etichetare pentru alimente. Multe dintre ele sunt, insa, vagi sau pline de prevederi interpretabile sau chiar contradictorii.Spre exemplu, asa cumv-a informat deja, Regulamentul UE 1169/2011 prevede ca ingredientele unui aliment pot fi inscrise pe eticheta acestuia chiar si cu litere mai mici de 1 mm. Acelasi regulament stabileste, insa, ca lista ingredientelor trebuie sa fie vizibila si usor de citit pentru consumator.Or, la noi, cei mai multi dintre producatorii salatelor de icre nu fac decat sa interpreteze legea in favoarea lor, redand lista de ingrediente cu litere minuscule, fara a se mai asigura ca omul o poate si citi.In astfel de situatii, e rolul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC) sa faca verificari si sa se asigure ca legea se aplica astfel incat informarea consumatorului sa primeze in fata interesului comercial al producatorilor si comerciantilor.In cazul in care nu poate lua masuri imediate, ANPC ar trebui macar sa incerce sa modifice legile care nu-i permit sa serveasca asa cum trebuie interesul consumatorului. Din pacate, in ciuda incercarilor noastre repetate, n-am reusit inca sa identificam, in ultimii ani, nicio initiativa a ANPC care sa vizeze imbunatatirea informarii consumatorilor de salata de icre.