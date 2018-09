Tu stii ce mananci? O prajitura are 3 ingrediente de baza si 16 aditivi alimentari. I-ai cumpara-o copilului tau?

Aditivii si problemele de sanatate pe care ni le pot crea

Iar asta inseamna ca omul de rand - dezarmat de multimea cuvintelor necunoscute de pe etichete - va sfarsi, probabil, prin a-si alege prajiturile tot la intamplare, fara sa stie care dintre ele sunt bune si care l-ar putea imbolnavi. Si mai rau este ca tot la ghici sunt obligati romanii sa aleaga si prajiturile pe care le pun, la desert, pe farfuriile copiilor.Prajitura este un explica Dex online . Din pacate, pe langa aceste ingrediente de baza, prajiturile din supermarket contin si o serie intreaga de chimicale cu nume complicate, despre care consumatorul nu stie nimic.Sa luam doar exemplul unei prajituri alese la intamplare dede pe raftul unui supermarket din Bucuresti. Pe langa zahar, faina de grau si oua, in produsul care cantareste doar 280 de grame se gasesc si urmatoarele 14 ingrediente: grasimi vegetale hidrogenate, sorbitol, hidroxipropil celuloza, carboximetilceluloza, amidon modificat, esteri ai mono si digliceridelor, acizi grasi, lecitina din soia, sirop de fructoza si glucoza, acid citric, acid tartric, arome, betacaroten, caramel dioxid de titan si sorbat de potasiu.Un consumator risca sa citeasca toata aceasta lista de ingrediente fara sa reuseasca sa priceapa ce contine, de fapt, prajitura.E situatia care il avantajeaza pe producator, dat fiind faptul ca aproape toti aditivii din produs ii pot crea probleme de sananate consumatorului, indiferent de varsta. Cei mai vulnerabili la imbolnaviri cauzate de E-uri raman, insa, copiii, care sunt si cei mai mari amatori de prajituri.Iata ce efecte pot avea cativa dintre aditivii alimentari din mica prajitura pe care am ales-o de la raft:sunt periculoase pentru sanatate, asa ca tot mai multe state introduc obligatia mentionarii cantitatii lor pe eticheta produsului. Macar sa stie omul cate astfel de grasimi care-l pot imbolnavi consuma zilnic;poate provoca balonare daca e ingerat des, potrivit Infocons . Iar multi chiar il consuma frecvent, dat fiind ca nu se gaseste doar in prajituri, ci si in multe sortimente de paine si in alte produse, cum ar fi mustarul si guma de mestecat;pot provoca si ele balonare, la fel ca sorbitolul. Consumul frecvent al acestor substante asociate poate duce la cronicizarea balonarii, iar o astfel de stare poate duce la aparitia problemelor digestive grave;risca de asemenea sa produca tulburari gastrointestinale, daca e consumat in cantitati mari. Din pacate, aditivul este folosit intr-o multime de alimente - de la conserve la bauturi alcoolice - iar cantitatea in care a fost adaugat in produse nu e mentionata. In consecinta, omul nu poate sti niciodata daca l-a consumat doar in limitele admise sau a facut exces;sunt aditivi despre care producatorul nu e obligat sa-i dea consumatorului prea multe detalii, potrivit Regulamentului 1169/2011 . De regula, acestea sunt substante de sinteaza, obtinute pe cale chimica;se mai numeste si E 150d si poate da nastere tulburarilor intestinale, potrivit Asociatiei Pro Consumatori n-ar trebui sa faca parte deloc din alimentatia copiilor mici, potrivit Infocons . Chiar si copiii mai mari ar trebui, insa, sa evite dulciurile cu E200, de vreme ce oricum ingereaza aditivul odata cu multe dintre sortimentele de paine, cu branza topita sau cu cartofii prajiti din comert.In plus, nici acidul citric (E330) si nici acidul tartric (E334) n-ar trebui sa faca parte din alimentatia copiilor, potrivit Asociatiei Pro Consumatori.Intr-o astfel de situatie, justificat ar fi sa ne intrebam nu cate dintre ingredientele prajiturii risca sa-i faca rau consumatorului, ci mai degraba cate dintre ele sunt sigure si nu risca sa-l imbolnaveasca.Poate ca macar zaharul, faina si ouale din compozitie ar putea fi sanatoase si bine tolerate de organism. Problema este ca nu putem afla informatii relevante nici macar despre aceste ingrediente de baza, din cauza ca patiserul nu ni le ofera.Cu toate astea, consumatorul are tot dreptul sa afle daca producatorul a pus in prajitura oua proaspete sau praf de oua. In plus, ar trebui sa poata afla daca zaharul si faina sunt din UE sau provin din vreo tara indepartata din lumea a treia, fara mari exigente in ceea ce priveste siguranta alimentara.Din pacate, in loc sa-i dea consumatorului, intr-o forma clara si accesibila, toate aceste informatii, patiserul s-a multumit doar sa treaca pe eticheta o lista cu ingrediente din care omul simplu nu intelege nimic. Iar autoritatile nici macar nu se gandesc sa intervina pentru a-i apara consumatorului dreptul la informarea corecta, completa si precisa cu privire la alimente pe care legea i-l garanteaza de mai bine de un sfert de secol.