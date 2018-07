Tu stii ce mananci? Rafturile sunt pline de bauturi energizante - cum poti sa afli cat de periculoase sunt. Vor fi interzise pentru minori

Dozele de energizant au din ce in ce mai multi aditivi

Foto: Arhiva Pixabay

Ce spune legea despre etichetarea bauturilor energizante

Foto: Arhiva Pixabay

Tu stii ce mananci?

Ziare.

com

In aceste conditii, e evident ca fiecare ar trebui sa stie clar ce contin aceste bauturi, ca sa poata decide in cunostinta de cauza daca merita sau nu sa le consume. Din pacate, la fel ca multe alte produse de la noi, bauturile energizante sunt insuficient etichetate si risca sa ajunga in cosurile de cumparaturi ale unor oameni care habar nu au ca se pot imbolnavi grav de la ele.Ministerul Sanatatii a lansat in dezbatere publica, pe 14 iunie 2018, un proiect de lege prin care propune interzicerea vanzarii de bauturi energizante catre minori. In nota de fundamentare a proiectului, institutia sustine ca aceste produse pot fi periculoase pentru consumatori. Iata de ce., se arata in documentul citat.Iar riscurile la care se expun consumatorii de bauturi energizante nu sunt nici putine, nici neglijabile. Printre ele se numara, potrivit Ministerului Sanatatii,In aceste conditii, aminteste Ministerul Sanatatii, Romania ar trebui sa tina seama de exemplul dat de alte state europene. Printre ele, Germania si Elvetia, care, dar si Lituania, unde sunt amendati atat cei care le vand bauturi energizante minorilor, cat si cei care le cumpara pentru a le oferi celor care nu au implinit inca 18 ani.Aceste date ar trebui sa fie suficiente pentru a-l determina pe consumatorul roman sa isi aleaga cu mai mare atentie energizantele de la raft. Din pacate, multi nu citesc etichetele produselor, informeaza Ministerul Sanatatii., se arata in nota de fundamentare a hotararii de guvern initiata de Ministerul Sanatatii, care vizeaza interzicerea vanzarii energizantelor catre minori.Din pacate, nici macar consumatorii care citesc rabdatori si atenti etichetele energizantelor nu afla mare lucru despre substantele din continutul acestora sau despre efectele pe care consumul lor l-ar putea avea are asupra sanatatii.Iata doar cateva dintre substantele cu potential periculos din compozitia bauturilor energizante.Aproape toate bauturile energizante contin taurina (obtinuta pe cale chimica, nu pe cale naturala), dar si cofeina, zahar sau indulcitori si diversi aditivi alimentari (E-uri - n.red.) . Modul in care sunt combinate aceste ingrediente si proportiile in care sunt folosite variaza, de la produs la produs.Problema este ca, ingerate in mod repetat, pe termen lung, parte dintre ingrediente pot avea efecte nocive asupra sanatatii consumatorului. Spre exemplu, din datele Asociatiei Pro Consumatori (APC) , acidul citric (E330), intalnit in aproape toate energizantele, poate provoca dureri abdominale si ataca smaltul dintilor.In schimb, citratii de sodiu (E331), un ingredient de asemenea folosit pe scara larga la prepararea energizantelor, pot provoca "greata, voma, crampe abdominale si musculare, reactii alergice, amortirea extremitatilor, oboseala, ritm cardiac anormal, crize, ameteala si respiratie greoaie".In plus, unele dintre bauturi contin un colorant care se numeste albastru briliant FCF (E133) si care e obtinut din gudron de huila. Deci e un produs din carbune care, atunci cand e ingerat, poate declansa alergii. Evident, pe etichetele bauturilor energizante sunt doar listate aceste substante, fara vreo mentiune privind efectele lor.Cum niciuna dintre aceste substante nu figureaza, insa, pe lista alergenilor prevazuta in Anexa II a Regulamentului (UE) 1169/2011, legea europeana - care primeaza in fata celei nationale, potrivit Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC) - nimeni nu-l poate obliga pe producator sa aminteasca despre efectele nocive ale consumului acestor substante.Si cum nici ANPC n-a facut eforturile necesare pentru gasirea solutiilor care sa-i asigure romanului o mai buna informare, omul citeste pe doza de energizant o serie de informatii care, in loc sa-l lamureasca, mai degraba il dezorienteaza.Din pacate, nici producatorul nu duce grija consumatorului. In loc sa creasca de la an la an, calitatea bauturilor energizante scade. Potrivit unui studiu comparativ realizat de Asociatia Infocons , numarul mediu de aditivi din bauturile energizante a crescut de la 4 (in 2015) la 5 (in 2018).Fabricantii de bauturi energizante au obligatia de a mentiona, pe etichetele produselor, daca acestea ar putea fi daunatoare pentru anumite categorii de consumatori.Mai exact, potrivit Articolului 4 litera b din Regulamentul 1169/2011, producatorul are obligatia de a trece pe eticheta, printre altele:In plus, potrivit Anexei III din acelasi regulament, producatorii au obligatia de a trece mentiuneaEvident, legea le permite producatorilor sa treaca pe eticheta si alte avertizari pentru consumatori. Unii - foarte putini- o si fac, mentionand ca bauturile energizante nu le sunt recomandate nici diabeticilor si nici cardiacilor. In rest, niciun alt avertisment pe dozele despre care Ministerul Sanatatii sustine ca afecteaza atat sanatatea tinerilor, cat si a varstinicilor.Niciun producator nu mentioneaza pe eticheta, spre exemplu, care este varsta minima la care consumul bauturilor energizante poate fi considerat sigur. Intelegem ca energizantele nu le sunt recomandate copiilor, dar, potrivit studiului Ministerului Sanatatii, ele le fac rau si adolescentilor, ba si oamenilor in toata firea.In aceste conditii, s-ar impune ca romanul care vrea sa isi cumpere un energizant sa poate afla si intelege aceste lucruri, citind etichetele produselor.N-o sustinem doar noi, ci si cei mai multi dintre participantii la studiul desfasurat de Ministerul Sanatatii. Astfel, potrivit institutiei,indica faptul ca este nevoie de actiunea coroborata a mass-media, afisarea unui semn de atentionare pe eticheta si stabilirea de restrictii in comercializarea acestora".Poate macar la cererea populatiei sau la solicitarea Ministerului Sanatatii va propune ANPC solutii pentru asigurarea unei informari corecte, complete si precise a romanilor cu privire la continutul si efectele bauturilor energizante asupra sanatatii.Pana se va intampla acest lucru, insa, - daca el se va intampla vreodata - consumatorul n-are ce face decat sa fie prudent, sa se documenteze si sa nu ia de la raft decat produse pe care le considera absolut sigure. Dar chiar si asa isi va asuma o serie se riscuri, daca citeste eticheta unui produs fara sa inteleaga ce sunt chimicalele din energizante si ce efecte pot avea ele...Articolul face parte din Campania Ziare.com- o campanie de informare si constientizare a importantei de a cunoaste ce mancam si a impactului pe care il au anumite alimente sau ingrediente asupra sanatatii noastre. De ce este important ca pe fiecare produs sa existe lizibil o lista cu toate ingredientele continute, dar si cu orice alt element (tip de procesare, ambalare etc) care ne-ar putea afecta sanatatea? Ce inseamna ingredientele sau mentiunile trecute pe eticheta? Ce spun studiile despre impactul diferitelor alimente sau ingrediente asupra sanatatii? Sunt intrebari la care vom raspunde in cadrul acestei campanii. Daca aveti si voi intrebari sau vreti sa ne semnalati nereguli pe care le intalniti in magazinele din care va faceti cumparaturile, trimiteti un mail pe adresa viatasanatoasa@ziare.com. Fiti parte din aceasta campanie, care militeaza pentru o viata sanatoasa!