Tu stii ce mananci? Stii ce reprezinta E-urile de pe etichete? Iata un E pe care posibil il consumi zi de zi si care e potential cancerigen

Iar daca cumperi un produs "de-a gata", iti vei pune mainile in cap cand vei vedea cati aditivi contine. Sau nu, daca nu stii ce reprezinta acestia. Orice ai spune, am ajuns intr-un moment in care e spre binele nostru sa invatam sa citim etichetele produselor. Pentru ca in joc e viata noastra, a copiilor si parintilor nostri.Sigur, unele E-uri sunt inofensive, fara efecte sau cu efecte minime (atata vreme cat nu se face abuz), insa exista si altele care sunt considerate in acest moment suspecte (cercetarile ulterioare urmand sa arate daca pe buna dreptate sau nu) si altele despre care, interzise deja in unele tari.Dar sa le luam pe rand. De fapt ce sunt E-urile? Nimic altceva decat aditivi alimentari, adica orice substanta chimica sau naturala care nu este consumata ca aliment in sine si nu este folosita ca ingredient constituent al unui aliment.Poate avea sau nu valoare nutritiva, dar se adauga intentionat, cu un scop tehnologic, in timpul producerii, procesarii, prepararii, tratarii, impachetarii, ambalarii, transportului, stocarii sau in timpul altei modificari aplicate unui aliment, devenind un component sau afectand intr-un fel sau altul caracteristicile alimentelor.Unul dintre E-urile considerate "suspecte" este. Antioxidant sintetic folosit pentru a preveni rancezirea in grasimi si produse grase, acesta se intalneste in alimente tip snacks pe baza de cereale, supe si ciorbe deshidratate, produse de patiserie, sosuri, carne deshidratata, condimente si mirodenii, cereale prepreparate, cartofi granulati deshidratati (chipsuri), guma de mestecat, suplimente dietetice, dar si fructe procesate, arome si lapte praf pentru distribuitoarele automate.Conform InfoCons , acest aditiv are efect cancerigen cert la animalele de laborator, iar la om este responsabil de efecte secundare serioase, printre care reactiile alergice, leziunile la nivel celular, inclusiv la nivelul ADN-ului, declansarea unor procese tumorale gastrice etc.Desi Institutul national de sanatate (National Institutes of Health) din SUA a stabilit ca E320 este anticipat in mod rezonabil ca fiind cancerigen pentru oameni, bazandu-se pe rezultatele experimentelor efectuate pe animale, BHA nu este interzis decat in California. Acesta stat l-a declarat cancerigen si a interzis intrebuintarea acestuia.Rau este ca doza zilnica admisa pentru consumul uman este de pana la 0,2 mg/kg corp, o doza foarte mica, ce poate fi foarte usor depasita.Acest aditiv NU este permis in alimentele destinate sugarilor si copiilor mici.Articolul face parte din Campania Ziare.com- o campanie de informare si constientizare a importantei de a cunoaste ce mancam si a impactului pe care il au anumite alimente sau ingrediente asupra sanatatii noastre. De ce este important ca pe fiecare produs sa existe lizibil o lista cu toate ingredientele continute, dar si cu orice alt element (tip de procesare, ambalare etc) care ne-ar putea afecta sanatatea? Ce inseamna ingredientele sau mentiunile trecute pe eticheta? Ce spun studiile despre impactul diferitelor alimente sau ingrediente asupra sanatatii? Sunt intrebari la care vom raspunde in cadrul acestei campanii. Daca aveti si voi intrebari sau vreti sa ne semnalati nereguli pe care le intalniti in magazinele din care va faceti cumparaturile, trimiteti un mail pe adresa viatasanatoasa@ziare.com. Fiti parte din aceasta campanie, care militeaza pentru o viata sanatoasa!Citeste si Tu stii ce mananci? Vrei parizer, dar stii ce cumperi de fapt? Ce inseamna CSM si la ce e bine sa te uiti pe eticheta, daca tii la sanatatea ta