Tu stii ce mananci? Unele dintre produsele "bio" contin aditivi care pot cauza cancer. Cum afli care sunt acestea

Alimentele bio veritabile se produc foarte greu si cu cheltuieli mari

Cum recunoastem un aliment bio certificat

Simbolul produselor ecologice in UE. Foto:ec.europa.eu

Produse bio conservate cu chimicale care pot cauza cancer

Crenvusti ecologici din Italia, conservati cu E251, aditiv care poate favoriza aparitia cancerului

Ambalajul produsului poarta sigla producatorilor italieni de alimente bio. Foto: Arhiva Ziare.com

Conservantul care poate favoriza aparitia cancerului este listat pe eticheta de doua ori, in limbi diferite: nitrit de potasiu si E252. Foto: Arhiva Ziare.com

Cum tinem sub control consumul de aditivi cu potential periculos

Tu stii ce mananci?

In UE, productia, etichetarea si comercializarea alimentelor ecologice se face, in teorie, cu respectarea a nu mai putin de 7 regulamente europene . In plus - de parca miile de prevederi pe care acestea le contin n-ar fi fost suficiente - fiecare stat membru mai aplica si o serie de legi proprii, nationale, referitoare la agricultura si alimentele ecologice.In Romania, spre exemplu, agricultura ecologica e reglementata nu doar de regulamente, ci si de doua ordonante si o hotarare de Guvern, dar si sase ordine de ministru al Agriculturii . Vorbim, deci, despre o legislatie de-a dreptul stufoasa, modificata si remodificata de nenumarate ori de-a lungul ultimilor 20 de ani, cu un singur scop: acela de a-i garanta consumatorului european ca produsele ecologice de la raft - de regula mai scumpe decat toate celelalte - sunt, intr-adevar, sanatoase, obtinute dintr-o agricultura curata.Din pacate, in ciuda faptului ca avem deja atat de multe legi, dar si suficiente autoritati care sa le aplice, consumatorul roman continua sa gaseasca a raft produse care - desi sunt etichetate cu "eco", "bio" sau "organic" - contin substante care in timp l-ar putea imbolnavi.Un fermier ar avea nevoie de ani buni si de investitii consistente doar ca sa se pregateasca sa deschida o ferma vegetala sau una de pasari sau animale crescute in regim ecologic. Inainte de toate, intreaga surafata de pamant a fermei ar trebuit sa treaca printr-o perioada de trei ani numita de specialisti "de conversie", in care sa se curete de pesticide si erbicide.Odata deschisa ferma, restrictiile fermierului vor fi consederabile. Nu va putea nicidata folosi nici organisme modificate genetic si nici pesticide sau erbicide de sinteza. In plus, daca alege sa creasca pasari sau animale, le va putea administra foarte putine tratamente si, in cazul in care se imbolnavesc, ar putea fi chiar nevoit sa le lase sa moara, in loc sa le dea medicamente.Potrivit Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in cazul produselor ecologice "in perioda de productie la ferma se interzice utilizarea organismelor modificate genetic (OMG-uri si derivatele acestora) a fertilizantilor si pesticidelor de sinteza, a stimulatorilor si regulatorilor de crestere, hormonilor, antibioticelor (pentru animale - n.red.) etc".Or asta inseamna pentru femier munca si cheltuiala multa si productii destul de mici, comparativ cu cele din agricultura conventionala. Produsele eco de buna calitate se dau, insa, destul de repede la preturi piperate.UE a creat, inca din 1992, un logo numit "floarea europeana" care sa semnaleze in mod unitar produsele bio, la nivel european. Unele tari au completat acest cu text - vezi exemplul Italiei - altii i-au adaugat simblouri grafice. Romania, spre exemplu, si-a inregistrat "ae" pe care o afiseaza langa "floarea europeana" pe ambalejele produselor ecologice.Tot UE a creat si un sistem strict de certificare a produselor ecologice, dar si unul de certificare a producatorilor, de care se ocupa societati si asociatii specializate in acreditare.Termenii "bio", "eco" si "organic" sunt sinonimi si definesc acelasi tip de produs, care ar trebui sa fie obtinut din agricultura curata si in a carui compozitie ar trebui sa intre, in proportie de minim 95%, doar ingrediente ecologice.A fost suficient sa citim etichetele catorva dintre alimentele etichetate ca fiind 'eco' si 'bio' de pe rafturile magazinelor ca sa ne convingem ca unele dintre ele contin si ingrediente care, pe termen lung, i-ar putea pune consumatorului sanatatea in pericol.Se incepem cu acesta punga cu crenvursti importata din Italia. Produsul poarta marca fermierilor italieni care practica agricultura eco si - cu toate ca are numai 160 de grame - costa cam cat un kilogram de crenvusti obisnuiti. Judecand doar dupa aceste doua criterii, un consumator ar putea fi tentat sa creada ca produsul este unul perfect sanatos si ca merita cu prisosinta banii. Acelasi consumator si-ar putea schimba, insa, parerea, daca ar citi eticheta in limba romana, aplicata pe spatele produslui.Aceasta eticheta - singura pe care consumatorii care nu stiu italiana o pot citi - ne ajuta sa aflam ca produsul contine carne in proportie de numai 88%. In plus, are in compozitie meltodextrina, un agent de ingrosare din amidon care poate provoca alergii severe. Mai mult chiar, produsul a fost conservat cu nitrat de sodiu, o substanta care, ingerata in mod constant, in timp, poate favoriza aparitia cancerului , potrivit informatiilor InfoCons, una dintre cele mai active asociatii de protectia drepturilor consumatorilor din Romania.Infocons apreciaza ca un copil n-ar trebui sa consume deloc alimente cu nitrat de sodiu (E251) . Chiar si un adult ar trebui sa fie atent cat mananca, astfel incat sa nu depaseasca doza de 3,7 mg de nitrat de sodiu pe kilogram corp, pe zi. Or, asta inseamna ca o persoana care cantareste 70 de kilograme, spre exemplu, n-ar trebui sa consume mai mult de 25,9 grame de nitrat de sodiu pe zi, pentru a se mentine sanatoasa. Din pacate, eticheta produsului nu mentioneaza cat nitrat de sodiu s-a folosit la conservarea crenvustilor, asa ca nici consumatorul n-ar avea cum sa isi dozeze consumul.La fel se intampla in cazul acestei tiple cu antipasti, preparate reci specifice bucatariei italiene servite drept aperitiv.Pe ambalajul din plastic figureaza, din nou, marca eco folosita de fermierii italieni alaturi de cuvantul "bio". Eticheta arata insa ca unul dintre produse - respectiv ceafa de porc - este conservata cu nitrit de potasiu (E252) care poate, ca si E251, sa cauzeze cancer.Nici produsele conservate cu E252 nu le sunt recomandate copiilor, iar adultii ar trebui sa le consume si pe acestea tot cu precautie, ca sa nu depaseasca 3,7 mg per kilogram corp pe zi. Cum anume ar trebui sa isi dea seama cand au depsit doza sigura e greu de spus, in conditiile in care producatorii scriu pe eticheta doar ca au folosit E251 si E252 la prepararea alimentelor, dar nu amintesc si proportia.Nutritionistul si dieteticianul Maria Varga a explicat pentrucum ar fi cel mai bine sa procedam, daca tinem la sanatatea noastra, atunci cand gasim pe etichetele produselor - fie ele bio sau provenite din industria alimentara conventionala - nume de ingrediente pe care nu le cunoastem si care par obtinute pe cale chimica."Ar trebui sa pui inapoi pe raft orice produs care contine fie si doua ingrediente pe care nu le cunosti si care au nume care te duc cu gandul la un compus obtinut intr-un laborator. Senzatia care te indeamna sa-l pui in cos nu este nevoia organismului de a-l consuma, ci doar pofta.Modalitatea sigura si eficienta de a-ti limita consumul de aditivi este sa nu alegi alimentele care il contin. Poate ca pare complicat, la inceput, dar nu e nici pe departe greu sa iti alegi produsele alimentare sanatoase. Ce-i drept, va trebui, insa, sa te limitezi la numai 10-15% din totalul produselor pe care le gasesti la acest moment, in magazine.Exceptie fac unele dintre magazinele naturiste, in care procentul de produse sanatoase pe care le poti gasi creste pana spre 30% sau, in unele cazuri, chiar pana pe la 50%. Multe depind de profilul magazinului, dar si de contiinta proprietarului acestuia.E foarte important sa intelegem ca 'bio' nu inseamna, neaparat, sanatos. 'Bio' indica un produs alimentar provenit din agricultura ecologica, dar nu inseamna neaparat ca acesta n-a fost conservat cu aditivi, ca nu are zahar sau ca nu contine faina alba", a explicat nutritionistul Maria Varga.Specialistul consultat de Ziare.com a mai apreciat ca, desi organismul uman are capacitatea de a se curata de mai multe substantele cu pontential nociv, ar trebui, totusi, sa avem mare grija ca alimentatia sa ne fie in permanenta echilibrata."Am putea fi tentati sa credem ca ne alimentam sanatos daca mancam doar ocazional produse care contin ingrediente pe care nu le cunoastem. Ei bine, exista conceptul de 'moderation kills'. De multe ori, atunci cand ne consideram moderati, ne comparam, de fapt, cu cineva. Daca spre exemplu, ne comparam cu un vecin care mananca foarte nesanatos, am putea fi tentati sa credem noi - mancand ceva mai curat - ne alimentam, de fapt, exact asa cum trebuie. Si s-ar putea ca lucrurile sa nu stea tocmai asa.Tocmai de aceea, atunci cand vorbim despre nutritie, recomandarile se fac doar personalizat. Cu totii avem o masura proprie pe care trebuie sa o aflam si, ulterior. sa o respectam. Organismul are puterea de a se detoxifia si de a elimina substantele acestea. Problemele apar atunci cand se aduna prea multe astfel de substante, provenite din prea multe surse. Ar fi minunat daca, intr-adevar, toate ingredientele ar fi intotdeauna mentionate pe etichete, in proportiile in care au fost folosite", a declarat nutritionistul Maria Varga pentruPana cand autoritatile platite din bani publici sa rezolve problema etichetarii vor reusi sa o si faca, consumatorul n-are ce face decat sa invete sa deosebeasca singur alimentele care ii fac bine de cele care risca sa-l imbolnaveasca.Articolul face parte din Campania Ziare.com- o campanie de informare si constientizare a importantei de a cunoaste ce mancam si a impactului pe care il au anumite alimente sau ingrediente asupra sanatatii noastre. De ce este important ca pe fiecare produs sa existe lizibil o lista cu toate ingredientele continute, dar si cu orice alt element (tip de procesare, ambalare etc) care ne-ar putea afecta sanatatea? Ce inseamna ingredientele sau mentiunile trecute pe eticheta? Ce spun studiile despre impactul diferitelor alimente sau ingrediente asupra sanatatii? Sunt intrebari la care vom raspunde in cadrul acestei campanii. Daca aveti si voi intrebari sau vreti sa ne semnalati nereguli pe care le intalniti in magazinele din care va faceti cumparaturile, trimiteti un mail pe adresa viatasanatoasa@ziare.com. Fiti parte din aceasta campanie, care militeaza pentru o viata sanatoasa!