Tu stii de mananci? Tone de cuburi de gheta infestate cu bacterii au fost retrase de la raft. Cat de periculoase sunt pentru sanatate

Etichetele pungilor cu cuburi de gheata contin prea putine informatii.

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului ( ANPC ) a retras, ziele trecute, de pe rafturile mai multor mari magazine din tara nu mai putin de 5.372 de pungi de 1 sau 2 kg, continand cuburi de gheata infestate cu bacterii coliforme (provenite din materii fecale -n.red.) si cu Ecoli, informeaza institutia.Specialistii au avut nevoie de cateva zile pentru a testa riguros gheata in laboratoarele Larex ca sa poata stabili cat de periculoasa era aceasta pentru consumator. Pe alocuri, gradul ridicat de infestare a ghetii cu microorganisme i-a surprins pana si unii dintre inspectori.De o alta supriza neplacuta au avut parte acestia in momentul in care au descins la punctele de lucru in care producatorii marfii infestate extrageau apa si o ingheatau. Putem spune, fara sa gresim, ca niciun consumator n-ar mai fi cumparat gheata, daca ar fi banuit macar in ce conditii a fost ea obtinuta.Cele mai grave incalcari ale normele de igiena alimentara s-au constat la un producator de gheata din Prahova si la doi din Bucuresti , care aveau puncte de lucru in sectoarele 4 si 5, a precizat presedintele ANPC, Marius Parvu."Eu am si imagini (de la punctele de lucru - n.red.), dar prefer sa le pastram numai pentru noi, ca sa nu exista alte probleme. Dar va pot da cateva detalii. Intr-unul dintre punctele de lucru, spre exemplu, apa era luata dintr-o teava, potrivit declaratiilor producatorului. Trebuie mentionat ca ANPC nu are competenta sa identifice sursa apei. Am incercat, dar n-am reusit sa o facem. Ni s-a aratat teava si ni s-a spus ca de acolo provenea apa. Va mai spun si ca depozitarea produselor se facea sub cerul liber", a precizat Marius Pirvu.N-ar fi rau, totusi, ca acele imagini si numele producatorilor sa ajunga si la consumatorul roman, care are tot dreptul sa vada in ce conditii se prepara produsele pe care le gaseste la raft si sa stie cine ii pune in pericol sanatatea. Si comerciantii ar trebui sa le vada, ca sa fie pe viitor informati si motivati sa selecteze pentru vanzare doar produse sigure.Inspectorii ANPC au mai descoperit ca unii dintre producatorii ghetii infestate lucrau fara autorizatie de functionare, fara avize de transport si fara sa mai fi facut, de ani buni ani, analize ale apei pe care o inghetau ca sa le-o vanda oamenilor. In cadrul unei conferinte de presa, reprezentantii ANPC au spus ca nu stiu de cand sunt pe piata acesti producatori si ca Registrul Comertului ar trebui sa aiba astfel de date.In mod normal, ANPC ar trebui sa afle, credem noi, macar de cand livrau acei prducatori gheata infestat pe piata romaneasca. Avand in vedere ca erau furnizori ai marilor magazine, ne-am putea gandi ca nu s-au apucat chiar ieri de treaba...Marius Pirvu a mai precizat ca, desi nu are informatii precise, considera ca gheata infestata nu a fost obtinuta din apa de la robinet. Care, potrivit societatilor care o livreaza, ar trebui sa fie curata si buna de baut. In schimb, apa infestata ar fi fost scoasa cu instalatii de tip hidrofor din puturi sapate aiurea, in locuri prost alese, potrivit directorului ANPC.In urma cu o saptamana, insa, pe cand controalele erau in toi, o sursa din cadrul ANPC a precizat pentruca unul dintre producatorii verificati de inspectori cu sprijin din partea politistilor isi desfasura activitatea pe strada Zetari din cartierul bucurestean Ferentari si ca apa congelata ar fi fost "de la robinet". Care e adevarul ramane sa aflam.Marius Parvu a spus ca producatorii care au pus nenumarati romani in pericol, livrand in magazine gheata infestata, au fost amendati si ca activitatea le-a fost oprita. Mai mult, sustine directorul ANPC, numele le vor fi facute publice dupa ce expira perioada in care acestia isi pot contesta sanctiunile.In aceste conditii, consumatorul ar avea tot dreptul sa se simta frustrat si mintit, de vreme ce autoritatile nu-i spun, cel putin deocamdata, nici cine a produs gheata infestata si nici cine a vandut-o. Mai ales ca s-ar putea ca, avand in vedere temperaturile ridicate din ultima vreme, multi romani sau restaurante, de exemplu, sa aiba in congelatoare cuburi de gheata de la furnizorii cu probleme.De fapt, tot ceea ce stim cu siguranta, la acest moment, este ca exista in Romania producatori de gheata care nu se feresc sa ne imbolnaveasca, de dragul profitului obtinut usor. In plus, mai stim ca exista mari comercianti care pun pe raft produse despre care nu stiu aproape nimic. Sau pe care nu-i intereseaza ce le ofera clientilor lor. Ambele certitudini ar trebui sa fie suficiente pentru a-l determina pe consumator sa se informeze mult mai bine inainte sa puna un produs in cosul de cumparaturi.Informatiile trecute pe etichetele pungilor cu gheata din marile magazine sunt atat de vagi, incat nu-i ajuta consumatorului la nimic. Spre exemplu, pe pungile de 600 de grame si de 1 kilogram examinate de, in supermarketuri, scrie ca gheata a fost obtinuta din "apa potabila, purificata si sterilizata".Lipsesc cu desavarsire informatiile privind provenienta apei inghetate, continutul ei de minerale, de sare, de clor si de diverse alte substante chimice. Eticheta nu contine nicio mentiune cu privire la conditiile in care a fost extrasa si depozitata apa pana la congelare si nici la modul in care a fost ea inghetata. Consumatorul ar mai avea dreptul sa stie si cum a fost apa "purificata" si "sterilizata" apa. Din pacate, niciuna dintre aceste date informatii nu-i este la indemana. Iar in aceste conditii, omul obisnuit n-are nicio sansa sa afle ce consuma de fapt.Presedintele ANPC, Marius Parvu, este de acord ca modul in care se eticheteaza pungile cu gheata nu e cel mai fericit, mai ales din cauza ca producatorii nu prea au cum sa faca dovada puritatii apei pe care o congeleaza. Cu toate astea, Pirvu spune ca rezolvarea problemei nu e in mainile ANPC si nu se poate face fara ajutorul Parlamentului, singura institutie care ar putea modifica legile etichtarii.Din pacate, in vreme ce autoritatile isi traseaza una alteia sarcini de lucru, cel care pierde, riscandu-si sanatatea ori de cate ori iese la cumparaturi, e consumatorul roman. De de nu reusesc autoritatile statului sa se pune de acord mai repede pentru a-l proteja, ramane o chestiune greu de inteles.