Un barbat a cumparat de la Kaufland o bucata de carne plina cu puroi. Cum s-a putut intampla asta si ce reactie a avut magazinul

Barbatul si-a cumparat, sambata, bucata generoasa de carne si, ajuns acasa, a inceput sa o pregateasca pentru gatit. Cand sa o felize, insa, a descoperit ca, de fapt, carnea mustea de puroi. Revoltat, omul a postat mai intai pe Internet imagini ale produsului impropriu pentru consum. Ulterior, luni dimineata, s-a dus la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Gorj, unde a depus o sesizare.Directorul DSVSA Gorj, dr. Nicolae Calescu, a declarat pentruca medicii veterinari si-au luat treaba in serios si au analizat cazul."Bucata de carne prezenta, intr-adevar, o cantitate mare de abces. Acesta era, insa, la interiorul bucatii de carne, asa ca n-ar fi putut comerciantul sa il observe. In mod evident, carnea era improprie pentru consum. Nu atat din cauza ca ar fi putut contine vreun stafilococ. Acesta s-ar fi distrus oricum, prin preparare termica. Ideea este ca produsul era, pur si simplu, imposibil de mancat. Nici nu i-am mai facut analize, se vedea cu ochiul liber ca nu se putea consuma", a declarat Nicolae Calescu.a solicitat companiei Kaufland - cel mai mare lant de supermarketuri din Romania - detalii cu privire la modul in care dezgustatoarea bucata de carne a ajuns la raft si masurile luate pentru ca situatia sa nu se repete. La solicitarea Ziare.com, Kaufland ne-a remis un punct de vedere sec:"Furnizorul nostru din Germania (care livrase carnea - n.red.) si-a asumat problema, iar potrivit declaratiilor acestuia, se pare ca a fost provocata de o contuzie a animalului. Ne-a asigurat ca acest tip de situatii sunt total izolate. Din pacate, contuzia era in interiorul muschiului, asa ca nu putea fi identificata decat in momentul felierii, produsul fiind comercializat in bucati intregi.Furnizorul deruleaza periodic analize microbiologice pe mostre de carne, cu laboratoare externe.Subliniem ca produsul era in termen de valabilitate si a venit insotit de declaratie de conformitate din partea furnizorului. Va asiguram ca Kaufland respecta toate normele igienico-sanitare si toate conditiile de depozitare si vanzare, conform legii".Barbatul care a cumparat bucata de carne cu puroi a scris pe o retea de socializare ca reprezentantii magazinului i-au returnat banii pe produsul impropriu consumului, fara sa-i dea vreo explicatie cu privire la incident.