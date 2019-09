Un fost ministru al Agriculturii acuza ca in hipermarketuri exista miere falsa

Ziare.

"Academia (ASAS - n.red.) nu-si poate permite sa faca cercetari pentru a favoriza pe cineva. Nu pot eu, ca om de invatamant, de stiinta, sa fac asa ceva. Ar fi o tradare a meseriei si a crezului nostru.Ceea ce facem este de a clarifica niste lucruri. Noi nu putem sa intram in zona speculatiilor comerciale de orice tip sau politice. Acum se discuta, dar parca ne ferim: ce inseamna aducerea unor matci hibride? Putem sa stapanim mai departe sa nu mi se degradeze populatia mea sau specia mea de aici, specifica Muntilor Carpati?Indiferent de ce s-ar spune, la nivelul Uniunii Europene suntem o insula cu particularitati extraordinar de specifice. Avem multe lucruri de facut ca sa favorizam speciile floricole care dau poliflora.Eu sunt o persoana care se uita cu atentie prin magazine si ma opresc si la stup. De multe ori, eticheta in mari supermarketuri este pe un borcan cu miere falsa. Se cunoaste dupa culoare... chiar daca nu esti foarte mare specialist. Deci in interiorul borcanului nu este ce scrie pe eticheta", a spus Tabara.La randul sau, presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania (ACA), Ioan Fetea, a subliniat ca Romania are apicultori profesionisti care nu ar face rabat de la calitate."Probabil ca exista si apicultori romani care fac cum fac cei francezi care, mai nou, pun pe piata miere de import si spun ca e miere frantuzeasca. Totusi, in Romania avem apicultori de calitate si prin aceasta calitate am iesit pe piata externa si suntem extrem de cunoscuti si astazi.Eu sunt convins ca avem foarte multi apicultori profesionisti care nu ar face rabat de la calitate. Ca or mai fi printre noi si niste 'ciori vopsite'... Deci nu absolutizam", a afirmat Fetea.Acesta a adaugat ca pretul si desfacerea produselor apicole vor reprezenta o problema mai grava chiar si decat cea a neonicotinoidelor sau a schimbarilor climatice."Problema pretului si a desfacerii produselor apicole in viitor va fi o problema mai grava decat cea a neonicotinoidelor sau a schimbarilor climatice, pentru ca atat timp cat in Romania intra miere din Ucraina la 6 - 6,5 lei si pe noi ne costa 12 lei, sigur ca nu mai suntem competitivi", a subliniat seful ACA.Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania (ACA) organizeaza, in perioada 20 - 22 septembrie, pe platforma Institutului de Cercetare si Dezvoltare pentru Apicultura din Baneasa, cea de-a 21-a editie a Targului National al Mierii Targul reprezinta cel mai important eveniment de profil din Capitala si beneficiaza de o participare importanta din partea apicultorilor ca expozanti, a procesatorilor din domeniul apicol, precum si a reprezentantilor din cadrul asociatiilor apicole.Astfel, in cadrul evenimentului sunt asteptati peste 100 de expozanti apicultori si firme specializate, ce vor etala produsele intr-o gama extrem de diversificata, de la produse apicole obtinute direct din stupina pana la produse apicole conditionate sau alte preparate derivate din produse apicole, suplimente nutritive, cosmetice etc.Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania este o organizatie profesionala a apicultorilor, neguvernamentala, autonoma si apolitica, infiintata in anul 1958.