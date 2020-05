Un mare producator de conserve din Romania asigura consumatorii ca produsele sale nu contin COVID-19

Ziare.

"De la inceputul acestei pandemii am aplicat toate masurile de preventie si distantare sociala impuse de catre autoritati si vom continua sa colaboram cu autoritatile competente in acest sens, in vederea protejarii sanatatii angajatilor dar si a sigurantei alimentare a produselor.Dorim sa asiguram toti consumatorii de siguranta produselor pe care le fabricam si comercializam, raspandirea si transmiterea acestui virus nu este posibila prin intermediul acestora, cu atat mai mult cu cat vorbim de produse sterilizate termic si realizate in conditii maxime de igiena si siguranta alimentara.Asiguram toti partenerii nostri de eforturile sustinute in prevenirea acestui virus si de continuarea activitatii curente in parametrii normali", a transmis Scandia Food, la solicitarea Agerpres.Directorul general al Scandia Food, Andrei Ursulescu, a precizat ca inca de la inceputul lunii martie in fabrica din Sibiu a impus masuri de prevenire a aparitiei cazurilor de COVID-19."In urma informatiilor aparute in presa, precizam ca in contextul evolutiei situatiei epidemiologice determinata de raspandirea COVID-19, Scandia Food a implementat inca de la inceputul lunii martie un set de masuri stricte de distantare sociala si protectie a angajatilor precum: curatarea si igienizarea tuturor spatiilor cu materiale recomandate pentru combaterea acestui virus, persoanele a caror activitate se poate desfasura si in afara biroului, lucreaza de la domiciliu, suspendarea intalnirilor cu parteneri externi alaturi de orice forme de vizite in fabrica, deplasari externe si interne", a afirmat directorul general al Scandia Food.Potrivit sursei citate, in fabrica de la Sibiu tot personalul poarta masti, in fiecare sectie este monitorizata temperatura, igiena si starea de sanatate a angajatilor, sedintele se tin doar online si toti salariatii au la dispozitie dezinfectante pentru incaltaminte si maini. De asemenea, directorul Andrei Ursulescu spune ca "pentru evitarea contactului, la intrarea si iesirea din schimburi, usa de acces este deschisa" si paznicii sunt dotati cu masca si ochelari de protectie.Conducerea companiei precizeaza ca, in afara orelor de lucru, nu cunoaste nici traseul si nici programul angajatilor."La nivelul unitatilor de productie au fost luate toate masurile de preventie si distantare sociala impuse de catre autoritati, insa trebuie tinut cont de faptul ca din momentul terminarii programului de lucru si parasirii sediului companiei nu putem avea un control asupra traseului angajatilor si a programului acestora in afara orelor de lucru", a mai declarat Andrei Ursulescu.Patru angajati ai fabricii de conserve din Sibiu au fost depistati cu COVID-19 si alti 52 sunt izolati acasa cu familiile lor, a precizat joi, pentru AGERPRES, directorul DSP Sibiu, Gabriel Budescu. DSP are in derulare o ancheta epidemiologica privind cazurile de COVID-19 de la fabrica de conserve.Scandia Food se recomanda drept liderul pietei conservelor din Romania.Fabrica Scandia din municipiul Sibiu este a treia din judet, unde s-au inregistrat cazuri de COVID-19, potrivit informatiilor de pana acum furnizate de Prefectura. Pana acum, alte doua fabrici din orasul Cisnadie, una de produse medicale, alta de senzori, au inregistrat cazuri de COVID-19 in randul salariatilor, insa activitatea aici a revenit la normal.