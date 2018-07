Un restaurant dintr-un mall din Galati a fost inchis, dupa ce un client a filmat un gandac care iese din mancare (Video)

Ziare.

Ancheta la restaurantul situat intr-un mall din Galati a inceput dupa ce pe Facebook a aparut o filmare cu un gandac care iese din mancarea expusa in vitrina.Inspectori de la OPC Galati si de la DSP Galati au mers, luni, in control, si au decis sa inchida temporar restaurantul, dupa ce au gasit numerosi gandaci in interior. De asemenea, societatea care administreaza spatiul a fost amendata si a primit un termen pentru a face dezinsectie."In urma controlului efectuat de inspectorii sanitari de la DSP Galati (...) s-a constatat prezenta vectorilor, respectiv a gandacilor. Astfel, a fost aplicata amenda contraventionala si suspendarea activitatii pana la remedierea celor constatate. Ultima dezinsectie a fost realizata pe 20 iulie, anul acesta", a declarat purtatorul de cuvant al DSP Galati, Liliana Iordachescu.Reprezentantii restaurantului spun ca dezinsectie se face in fiecare luna si sugereaza ca gandacii au fost adusi de o persoana cu intentii rele."Le cerem scuze clientilor nostri, este o situatie regretabila. Am luat toate masurile impreuna cu inspectorii sanitari ca astfel de episoade sa nu se mai repete in viitor. In prezent facem o noua curatenie si dezinsectie in restaurant astfel ca vizitatorii nostri sa poata reveni cu incredere.Magazinul va fi inchis. Se face dezinsectie si deratizare in mod permanent. Cel putin o data pe luna se face in tot mall-ul. Parerea mea personala este ca a fost o intentie rea. Este o simpla parere, asa cred dar nu am cum sa demonstrez asa ceva", a spus reprezentantul restaurantului Autentic - Mancare Romaneasca, Gigi Balan.Filmarea care circula pe Facebook a fost realizata sambata, iar in imaginile filmate de un client se vede un gandac care iese dintr-un platou de mancare si se ascunde in vitrina unui restaurant.