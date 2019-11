Unii mici producatori pun cacareze de oaie in laptele de vaca, pentru a insela consumatorii (patronat)

Ziare.

"Trebuie sa precizez, pentru consumatori, ca sa nu fie inselati, ca oile si caprele au lactatie abia in primavara. Astfel ca nu ar trebui sa existe pe piata lapte si branza proaspata de oaie si capra", a spus Cojocaru, vineri, intr-o conferinta de profil.Cu toate acestea, pietele sunt pline de telemea proaspata de oaie si capra, care, desi poate avea mirosul specific, nu are cum sa fie produsa din lapte de la aceste animale, a avertizat el."Consumatorii sa aiba grija la miros, pentru ca mirosul de lapte de oaie si capra este unul fin, aparte, nu de balegar sau de grajd. Am vazut in practica mea ca sunt unii mici producatori sau centre de colectare a laptelui care arunca cacareze de oaie in lapte ca sa-i dea miros de oaie", a sustinut reprezentantul patronatului.El a adaugat ca, in hipermarketuri si in comertul civilizat, aceasta practica nu este posibila, pentru ca toata marfa este controlata de producatori, comercianti, ANPC si directiile sanitar-veterinare, astfel incat sa nu fie pusa in pericol sanatatea consumatorilor.