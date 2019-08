Vanzator filmat in Braila in timp ce injecta pepenii cu un lichid: A fost evacuat din piata si nu mai poate vinde in oras (Video)

Ziare.

Imaginile au fost surprinse intr-o piata din orasul Braila.Cei care au filmat scena sustin ca barbatul injecta pepenii cu apa pentru a-i pacali pe clienti: "Uite bai, baga apa, ca sa traga la cantar".Apoi, filmarea ajuns pe Facebook, iar primarul orasului a anuntat masuri dure impotriva comerciantului: acesta a fost evacuat din piata si nu mai are dreptul la comert in Braila."Administratia Pietelor l-a evacuat pe individul care injecta pepenii cu seringa. Nu avem drept de control in domeniul sanitar veterinar sau al sanatatii populatiei, dar injectarea cu apa sau cine stie ce substanta a pepenilor cu seringa este un gest incalificabil. Vom pune la dispozitia institutiilor cu drept de control toate informatiile privind persoana respectiva. Am aflat din presa ca un comerciant a fost filmat in timp ce injecta pepenii in Cartierul Hipodrom.Administratia Pietelor si Targurilor Braila a procedat legal in limita competentelor sale -Aceleasi masuri vor fi aplicate si altor persoane care vor face lucruri similare", a anuntat, pe Facebook, primarul orasului Braila, Marian Dragomir.Tot pe reteaua de socializare au reactionat numerosi braileni care s-au declarat indignati de fapta comerciantului.Oamenii sustin ca autoritatile trebuie sa ia masuri dure impotriva comerciantului in conditiile in care acesta isi insela clientii la cantar si le punea viata in pericol prin utilizarea unei seringi nesterilizate si a unui lichid dubios.