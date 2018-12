150 de Mosi Craciun au alergat pe strazile Sibiului (Video)

Ziare.

Inspirati de cursele dedicate lui Mos Craciun din strainatate, cei de la Clubul Sportiv Comunitar din Sibiu au decis ca in acest an sa organizeze o fuga a mosilor."Alergam ca sa strangem fonduri pentru persoane cu dizabilitati, asa cum noi facem sport si ei sa faca sport si in felul acesta avem posibilitatea sa cumparam scaune speciale pentru practicarea sportului de catre ei. Am strans deja, pe parcursul anului, bani pentru trei scaune care vor sosi din Anglia in perioada imediat urmatoare.150 de alergatori pentru prima editie este foarte bine. Suntem convinsi ca la anul o sa fie. Nu a mai fost la Sibiu.A fost in marile orase ale Europei, dar Clubul Sportiv Comunitar are o traditie. Acesta este al patrulea an in care ne costumam in mosi si alergam. Anul trecut am alergat in Sibiu, imbracati in mosi, pe strazi. A fost foarte frumos.Am vazut ca a prins ideea si am zis sa o facem la modul macro si se pare ca o sa fie un succes. Eu cred ca sunt mai multe Craciunite", a declarat, inainte de start, presedintele Clubului Comunitar Sibiu, Daniel Troanca.Cursa a fost una scurta, de doar cativa kilometri. Toti participantii la "Marea MosMondeala" au strabatut Targul de Craciun, pietonala Nicolae Balcescu, dupa care au trecut prin Parcul Cetatii si retur. Coloana de Mosi a avut in fata un trenulet, in care o fanfara formata tot din Mosi a cantat melodii cunoscute de sezon.Toti Mosii au reusit sa ajunga la linia de sosire si au primit cate o medalie haioasa, inscriptionata cu chipul lui Mos Craciun alergator. Nimeni nu a fost cronometrat, scopul fiind unul caritabil si pentru a-i inveseli pe privitori.Participantii au platit o taxa de 60 de lei, jumatate din bani fiind donati unei asociatii care urmeaza sa cumpere scaune cu rotile speciale pentru practicarea sportului de catre persoanele cu dizabilitati.Curse similare cu cea de la Sibiu au mai avut loc la Madrid, Sydney, Rotterdam, Londra, Las Vegas, Montevideo sau Liverpool.