Astronautii de pe ISS au ajutat la urmarirea traseului lui Mos Craciun

"Am obtinut o confirmare vizuala ca Mos Craciun este pe cale sa ajunga deasupra Indiei", anuntase la 17:00 GMT astronautul american Andrew Morgan intr-un video inregistrat pe ISS.Statia spatiala aflata la 400 de kilometri deasupra Terrei ofera astronautilor "un punct de observatie ideal pentru a urmari traseul lui Mos Craciun in calatoria sa in jurul lumii", a explicat securitatea aeriana a Statelor Unite si Canadei (NORAD), care a multumit colonelului Morgan si echipei sale pentru aceasta colaborare inedita.Informatiile culese in comun au permis vizualizarea, in direct si in 3D, traseu celebrul Mos pe site-ule www.noradsanta.org, consultat de peste 20 de milioane de persoane in noaptea de Ajun.Pe sania lui trasa de noua reni, Mos Craciun s-a apropiat la 00:48 GMT de Punta Arenas (Chilie, in extremul sudic al continentului american, mai intai in Oceania si Asia, apoi in Europa si Africa, impartind 4,3 milliarde de cadouri."Mos Craciun a decolat imediat spre polul Nord", anuntase apoi NORAD la 09:30 GMT.Traditia americana a urmaririi acestui traseu a inceput in 1955, din cauza erorii unui ziar local din Colorado. O reclama a lantului de magazine Sears adresa copiilor invitatia sa-i dea un telefon lui Mos Craciun, insa numarul publicat de ziar era de fapt telefonul rosu al NORAD.Derutat de faptul ca la capatul liniei era vocea unei fetite care il intreba daca este cu adevarat 'Santa Claus', ofiterul de serviciu s-a prins in joc. El a dat instructiuni echipei sale sa ofere informatii despre localizarea saniei lui Mos Craciun.O mie de persoane isi ofera benevol ajutorul militarilor in fiecare an pentru a raspunde la apelurile telefonice ale copiilor.Presedintele SUA si Prima Doamna se alatura traditional la acest efort, preluand cateva apeluri. Anul acesta doar Melania Trump si-a oferit ajutorul.