Cardinalul Lucian in Pastorala de Craciun: Vino, Doamne, sa vezi ce am facut din Libertatea dupa care am suspinat zeci de ani!

Ziare.

com

"In aceste zile binecuvantate, ne amintim cu emotie de versurile care exact acum 30 de ani rasunau pe strazi in Timisoara si in toata Romania: 'Doamne, vino Doamne, sa vezi ce-a mai ramas din oameni'. Da, vino Doamne, sa vezi ce am facut din Libertatea dupa care am suspinat zeci de ani si pe care Tu ne-ai daruit-o, platita cu pret scump de sange nevinovat.Sangele celor ucisi pentru credinta si pentru libertate striga catre ceruri si ne obliga sa luam atitudine cand drepturile si libertatile celor mici si neajutorati sunt nesocotite. Ei, martirii din inchisori si cei ucisi la Revolutie, au inteles ca nu trebuie sa ne temem de cei care ucid trupurile. Plagile avorturilor, exploatarii fiintelor umane si segregarilor de orice fel sunt, de asemenea, tot atatea pacate pentru care ii cerem Pruncului Divin iertare si indurare", subliniaza inaltul ierarh.Amintind cuvintele Papei Francisc in vizita in Romania, Cardinalul Lucian indeamna la fraternitate si dialog intre crestini."Precum ne-a indemnat Sfantul Parinte Papa Francisc pe 2 iunie 2019 la Blaj, pe Campia Libertatii, cu ocazia beatificarii episcopilor nostri martiri greco-catolici: 'Fiti marturisitori ai libertatii si ai milostivirii, facand sa aiba intaietate fraternitatea si dialogul asupra diviziunilor, punand accent pe fraternitatea de sange care isi gaseste originea in perioada de suferinta in care crestinii, divizati de-a lungul istoriei, s-au descoperit a fi mai apropiati si mai solidari'.Vino Doamne sa mangai atatia orfani si vaduve din satele si orasele noastre tot mai imbatranite. Vino Doamne si trimite Ingerii Tai sfinti spre a ne aduce si noua Vestea cea Buna ca Tu esti cu noi. Adu-ti aminte Doamne de jertfa martirilor si a marturisitorilor nostri si pentru vredniciile lor trimite-ne pace si belsug de haruri. Ochii Tai senini, Pruncule iubit, au culoarea Paradisului. Si, in acesti ochi, ne oglindim cu totii, fiii lui Dumnezeu, fiii lacrimilor Maicii Tale", mai spune inaltul ierarh greco-catolic.