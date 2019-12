Cine era Mos Ajun si cum a devenit Mos Craciun un om bun

Ziare.

Se spune ca acesta era un om rau, in schimb sotia lui, Craciuneasa, femeie miloasa si buna la suflet, le-a oferit adapost, dar fiindu-i frica de mania lui Craciun a ascuns-o in grajdul pentru animale.Craciun, afland cele petrecute, s-a maniat si a taiat mainile sotiei sale. Atunci, Fecioara Maria a facut o minune lipind bratele Craciunesei la loc. Aceasta intamplare a dus la transformarea lui Craciun intr-un om blajin si plin de mila.Citeste si De ce se colinda de Craciun si ce reprezinta fiecare colind , care imparte daruri copiilor cuminti in noaptea de Craciun (24/25 decembrie), a aparut in secolul al IX-lea. El este imbracat intr-un costum rosu cu blanita alba pe margini, cizme negre si o caciula rosie, cu o barba mare si alba ca zapada.Marele secret al adresei lui Mos Craciun a fost divulgat in 1927, la un post de radio finlandez, de catre Markus Rautio ("Uncle Markus"), gazda emisiunii "Ora Copiilor". El a declarat ca Mos Craciun locuieste in Muntii Korvatunturi (in traducere "Muntele Ureche"), care se afla in tinutul Savukoski, la granita Finlandei cu Rusia.Spiridusii si renii lui Mos Craciun sunt personaje importante in legendele legate de Craciun. Fiecare dintre cei sase spiridusi are misiunea sa.este inventatorul masinii magice de fabricat jucarii. In timpul anului, spiridusii construiesc jucarii. La locuinta mosului sosesc zilnic o multime de scrisori trimise de copii din toata lumea.este cel mai vechi prieten al lui Mos Craciun si cofondator al satului secret din Laponia, de a carui paza se ocupaeste administratorul Listei celor Cuminti si Neastamparati, iareste ajutorul sotiei lui Mos Craciun.a facut sania lui Mos Craciun si o intretine pentru performante uimitoare. Se spune ca renii ating viteze mai mari decat luminile pomului de Craciun.Vezi si Cum gestionezi relatia celui mic cu Mos Craciun Cel mai cunoscut dintre renii lui Mos Craciun este. El ii conduce pe ceilalti reni:Atunci cand nu este foarte grabit, mosul se odihneste mancand din prajiturelele si laptele pe care copiii le pregatesc pentru el.In SUA, exista 34 de locuri ce poarta numele renilor. Dintre acestea, 27 sunt in Alaska.