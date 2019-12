"Craciun Fericit" - parca nu prea suna romaneste

Ziare.

com

Din vechime, romanii din toate zonele tarii isi urau pentru vacanta de Craciunsi, daca se refereau punctual la sarbatoarea Nasterii Domnului.Cea de a doua urare nu prea suna tovaraseste, dar pe cea dintai o puteai rosti fara teama, desi ingloba tacit si Craciunul, si Anul Nou, si Sf. Stefan, Sf. Vasile si Sf. Ioan. Puteam sa ne uram oricum, sa inglobam orice, chiar si pe Mos Craciun, care ajunsese intre timp sa circule cu nume acoperit, ca un fel de pseudonim: Mos Gerila.Se zice ca acest pseudonim al mosului ar fi fost inventat de scriitorul Mihail Sadoveanu si ca, fiind intrebat intr-un cerc restrans de literati de ce a simtit nevoia sa schimbe un nume atat de popular, acesta ar fi raspuns scurt:Nu stiu cat este de adevarata relatarea, dar nu incape indoiala ca sintagma cu lumina si cu rasaritul le-a placut potentatilor vremii, socotind ca-i o vorba inteleapta, si au citat-o multa vreme. Ba chiar, ceva mai tarziu, un alt literat i-a revendicat paternitatea.Noi, ceilalti, nepotentatii, ne saturasem de atata lumina dinspre rasarit, dar a trebuit s-o suportam pana la sfarsitul acelui '89, cand a adiat spre noi o boare dintr-o alta directie.Pe scurt, Mos Gerila si-a reluat numele sau vechi, de domnisoara, iar bunicii si-au adus aminte ca stravechea urare autohtona:a ramas neschimbata in toate timpurile.Generatia tanara poate nu si-a adus aminte de aceste detalii, dar citise urarile uzitate in lumea anglo-saxona,, sau in cea nemteasca,, amandoua cu sens deNumaidecat cutuma lor a devenit la noi lege. Am dat uitarii stramoseasca urare, care se referea la toata perioada vacantei de iarna sau cealalta, de "Petrecere frumoasa de Craciun", care se referea punctual la ziua Nasterii Domnului.Peste noapte,a devenit la noi cutuma. Gata. Urarea era omologata si nu s-a opus nimeni. Asa a ramas si nimeni n-a stat sa gandeasca despre cum e cand ii urezi cuiva nu sa fie el fericit, ci sa fie sarbatoarea fericita. In opinia mea, fericirea o asteptam sa ne-o aduca sarbatoarea, nu sa i-o oferim noi ei.Problema a preocupat si Biserica. Un preot, Eugen Tanasescu, relata mai demult pentru "Adevarul":De altfel, nu e nicio regula in acest domeniu si cam fiecare popor, in functie de limbajul sau, a adoptat o anumita sintagma care sa se potriveasca la capacitatea de expresie a vorbirii sale, la gandirea sa, la imaginatia sa. Foarte multi isi ureaza Un Craciun Vesel: cehii, francezii, slovacii, ucraineniiRusii spun, adicasi primesc acelasi raspuns, felicitandu-se reciproc. Un fel deenglezesc.Nu voi repeta aici toate urarile de Craciun, dar pentru noi mi se pare interesant sa aflam cam ce-si ureaza intre ei aromanii (macedo-romanii, de la sud de Dunare):, sau alta varianta:cu raspunsul).Sarbii folosesc aceeasi idee, insa in limba sarba. Si nu numai ei. Urari de stilul celor uzitate de sarbatorile Pastelui, adaptate Craciunului, se constata la mai multe popoare.Vazand atatea variante, unii se intreba cum e mai bine si mai corect sa procedeze. In opinia mea, cel mai bine e sa nu procedeze in niciun fel. Traditia si generatiile au facut tot ce trebuia. Noua nu ne revine decat sa pastram cutuma. Pare greu?