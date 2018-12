Cum sa "supravietuiesti" Craciunului, daca nu suporti aceasta perioada a anului

Fii darnic

Rasfata-te

Doar o zi

Ziare.

com

Un studiu care s-a axat pe depresia de sarbatori, citat de The Independent , dezvaluie ca 29% dintre oameni se simt deprimati de Craciun, deoarece li se reaminteste ca nu au o persoana speciala alaturi de care sa se bucure de aceasta sarbatoare.Intre timp, alti 69% se simt deprimati in aceasta perioada a anului, pentru ca nu au suficienti bani pentru a cumpara cadouri pentru cei dragi. Sau, cel putin, cadouri scumpe."Daca cineva se simte singur, alienat sau duce o lupta interna, in aceasta perioada a anului aceste trairi se amplifica", explica psihoterapeutul Rachel Buchan.Asta se intampla din cauza ca sarbatoarea Craciunului pune accent pe unitatea familiei si a relatiilor."Pentru persoanele care se confrunta cu astfel de lucruri in mod normal, perioada Craciunului poate spori auto-reflectia asupra a ce simt ca lipseste in viata lor, ceea ce poate duce la depresie si la acumularea de sentimente neplacute", argumenteaza Buchan.De asemenea, in luna decembrie, dezvaluie o cercetare realizata in 2017 de Institutul de Sanatate Mintala Mind, 36% dintre oameni se simt obligati sa cheltuiasca sume enorme pe cadouri, in timp ce 26% recunosc ca se simt deprimati in aceasta perioada.Deci, cum poti sa treci de aceasta perioada a anului daca te confrunti cu astfel de dificultati?Daca stai prost cu banii, nu este necesar sa oferi ceva material. Iti poti oferi timpul. Este o ocazie buna sa te oferi voluntar in cadrul unei organizatii sau asociatii."Te poti conecta cu cei din jur prin intermediul voluntariatului. In plus, iti ofera un sentiment de autosatisfactie pentru ca ajuti pe cineva si, evident, faci ceva bun pentru persoane care sunt mai putin norocoase decat tine", argumenteaza Rachel Buchan.Psihologul Anu Sayal-Bennett spune ca este important sa iti oferi si tie cateva mici placeri."Daca nu iti place sa sarbatoresti Craciunul, atunci ai o ocazie buna iti sarbatoresti propria persoana. Gaseste cadouri pentru tine, rasfata-te, plimba-te toata ziua, citeste o carte sau stai imbracat in pijamale toata ziua, daca asta te face fericit", a explicat Bennett pentru sursa citata.Psihologul mai spune ca persoanele care intampina dificultati in aceasta perioada a anului trebuie sa tina minte ca sarbatoarea tine doar o zi."Este destul de important sa nu lasi ca obiceiurile festive sa te afecteze prea mult. Pana la urma, Craciunul dureaza doar o zi", a adaugat Anu Sayal-Bennett.A.D.