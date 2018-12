Dancila le mai da bugetarilor doua minivacante la final de an

1 si 2 ianuarie;

24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Romane;

Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Pastelui;

prima si a doua zi de Pasti;

1 mai;

1 iunie;

prima si a doua zi de Rusalii;

Adormirea Maicii Domnului;

30 noiembrie - Sfantul Apostol Andrei, cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei;

1 decembrie;

prima si a doua zi de Craciun;

doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.

Ziare.

com

Astfel, zilele de 24 decembrie si 31 decembrie vor fi declarate libere pentru angajatii de la stat."Am o veste buna pentru angajatii sistemului de stat. Se vor bucura de inca doua zile libere in preajma Craciunului si Anului Nou, in 24 si 31 decembrie. Sper ca tot mai multi romani sa aiba liniste si tihna in perioada Sarbatorilor alaturi de familiile lor.Am discutat cu colegii mei, vom lua masurile necesare pentru ca plata pensiilor sa se incheie inainte de Sarbatori, iar serviciile de sanatate si siguranta populatiei sa fie asigurate cu prioritate astfel incat romanii sa se poata bucura de acesta perioada", a declarat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei de guvern.Dancila nu a precizat daca aceste zile se vor recupera, cum s-a intamplat in alte cazuri.Guvernul le-a dat in acest an bugetarilor multe zile libere pentru a face o "punte" intre zilele de sarbatoare legale si weekend.Astfel, in luna iunie, bugetarii au stat 5 zile acasa, intre 1 si 5 iunie . Pentru ca 1 iunie, Ziua Copilului, zi libera legala, a fost intr-o joi, Guvernul a decis sa declare si ziua urmatoare, 2 iunie, libera, pentru a o lega de weekend. In plus, luni, 5 iunie, era oricum liber, fiind a doua zi de Rusalii.Totodata, Executivul a decis ca 30 aprilie sa fie zi libera pentru salariatii din sectorul public, pentru a face punte cu weekendul si cu 1 Mai, zi libera nelucratoare, care a picat in acest an marti. Astfel, bugetarii au avut alte 4 zile libere. O minivacanta de 5 zile au avut bugetarii si in luna august , dupa ce Guvernul a stabilit ca angajatii de la stat sa aiba liber pe 16 si 17 august, facandu-se, astfel punte cu ziua de 15, cand romanii comemoreaza Adormirea Maicii Domnului, iar in acest an a picat miercurea.In luna noiembrie, 38 de parlamentari au inregistrat, in Senat, o propunere legislativa care completeaza Codul Muncii astfel incat, pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, Guvernul sa stabileasca toate minivacantele de care vor beneficia bugetarii in decursul anului respectiv Cei 38 de parlamentari de la UDMR, PSD si PNL care au initiat propunerea spun ca "predictibilitatea astfel obtinuta va facilita planificarea din timp a activitatii sectorului privat cu cea din sectorul public".Potrivit Codului Muncii, zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt: