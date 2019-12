De la Mos Gerila la Mos Craciun

Un pod subred peste timp

Dintr-un jurnal anonim

Inaintea inlaturarii regimului comunist prin singura revolta a maselor platita cu sange din tot fostul bloc sovietic, in deceniile foametei si frigului, ale fricii de Securitate, de Militie, de vecini si prieteni si chiar de propria familie, pana la frica de tine insuti, in anii colectivizarii nu doar a gospodariilor taranilor, ci si a constiintelor abandonate exemplar in bratele comunistilor care invatau meseria pe teren notand cu creionul chimic pe care il purtau dupa ureche capetele de animale si hectarele de pamant care trebuiau sa mearga toate la "colectiva" in timp ce scursura comunitatii rurale, acei pierde-vara si betivii satului, multi dintre ei informatori ai organelor de partid, intrau in colectiv doar cu hainele de pe ei si cu o ura indracita fata de taranii instariti, in fine, in vreme ce gospodarii cinstiti, "chiaburii", care se impotrivisera sa li se ia pamantul, boii, vitele de lapte infundau inchisorile comuniste, un decret din 1948 l-a confiscat pe Mos Craciun si l-a adus in locul lui pe Mos Gerila.Tot atunci, au fost interzise toate sarbatorile crestine.La prima vedere, botezul comunist al lui Mos Gerila nu pare a fi avut prea mare importanta, in primul rand pentru inocenta copiilor, iar mai apoi pentru mentalitatea inca nepervertita a adultilor. Dar, odata cu acea decizie de partid, Craciunul a inceput sa dispara din casele romanilor.Oamenii mergeau la lucru si in zilele de 24 si 25 decembrie ca in orice zi obisnuita, iar copiii plecau cu colindatul si Plugusorul doar in noaptea de Anul Nou. Iata cum ajunsese Plugusorul traditional in anii '80."Anul care s-a-ncheiat/A fost mandru si bogat/Am'naltat un imn ales/ Pentru-al XII-lea Congres/Cantind dragostea fierbinte/Pentru bravul presedinte...."Trebuie insa spus ca nu toata tara rasuna de colinde si plugusoare agreate de cenzura comunista. In mediul rural, in special in zonele de deal si de munte necolectivizate, taranii sarbatoreau Craciunul, iar copiii cantau colinde traditionale despre nasterea lui Hristos si spuneau Plugusorul popular, care nu avea nimic de-a face cu osanalele ridicate "bravului presedinte".Era o forma de rezistenta prin cultura orala colectiva, un raspuns ancestral in fata unei lumi incartiruite, dar si debusolate, dezlanate, a oraselor puternic industrializate inclusiv prin cei care au constituit prima generatie in pantofi - emigrantii de la sat la oras.Primarii si militenii inchideau de regula ochii la aceasta forma de cultura orala care a constituit, probabil, unul dintre cei mai importanti factori prin care a fost suplinita saracirea satelor de taranii care fusesera arestati si condamnati la ani grei de inchisoare politica.Rezistenta prin cultura traditionala a taranului roman, datorata faptului de a avea mereu pamantul sub picioare in comunitatea lui, altfel spus, de a trai in durata prin copiii ce-l vor mosteni, ar trebui sa dea de gandit intelectualilor, scriitorilor care afirmau in interviuri sau scriau la gazete ca a venit timpul publicarii "literaturii de sertar".Insa in cele mai multe cazuri s-a dovedit ca textele care nu ar fi putut trece de cenzura comunista nu au existat. Pe langa sertarele goale, o serie de scriitori s-au dovedit a fi facut compromisuri. Pe langa cele stiute, "clasice", istoria recenta a descoperit si altele. Unele, dincolo de limita peste care nu se poate trece.Dupa decembrie 1989, chiar din ziua Craciunului, cand au fost executati dictatorii in cuget si-n simtiri Nicolae si Elena Ceausescu, am crezut ca trecem din dictatura in libertate, asa cum am fi coborat dintr-un tren si ne-am fi urcat in altul.Traseul celui de-al doilea il asteptaseram multi dintre noi (aici nu se poate cuantifica, oricate cercetari academice, studii sociologice sau sondaje de opinie am parcurge), pe cand altii nu mai asteptau nimic.Ceausescu si partidul pareau ca intruchipeaza vesnicia. Aveam in buzunar biletul de parcurs, dar ne-am inselat singuri crezand ca vom strabate traseul cu acelasi tren hodorogit, dar de data aceasta avand in mana patalamaua pe care scria libertate si democratie.Astfel am irosit treizeci de ani, plimbandu-ne inainte si inapoi cu acelasi tren construit in comunism, pe aceeasi ruta care ne-a invartit in cerc. Din cand in cand, ne uitam la biletul de parcurs, citim pentru a nu stiu cata oara patalamaua pe care scrie libertate si democratie, si cam atat.Nu ne trece prin cap sa ne uitam la tren, la liniile mancate de rugina, la garile ponosite, la aceiasi "nasi" pe care ii mituiam si ii mituim si acum ca sa nu ne amendeze pentru ca nu aveam bilet de calatorie.Craciunul de acum treizeci de ani, dupa ce si-a numarat mortii si ranitii, a adus cu el furturile la drumul mare planuite din vreme de securisti si de activistii de partid care statusera la panda pentru a auzi primii bulgari de pamant cazind pe sicriele Ceausestilor.Ar fi un spectacol tulburator in hidosenia lui daca am putea vedea Craciunul din 1989 in casele securistilor sau in casele conspirative ale Securitatii, in apartamentele plasate strategic ale activistilor de partid, ale militenilor, ale comandantilor militari ori agentilor DIA, ale capilor UGSR, UASCR si UTC impartind prada intre ei, printre traditionalele sarmale, piftie si tuica fiarta, planuind cum sa capuseze "avutia intregului popor" dupa retete cunoscute pe care acum le puteau aplica cu voie de la stapanirea politica a lui Iliescu si FSN, pe care o serveau in contrapartida.Craciunul de azi aduce cu el colindele manelistilor Adrian Minune, Nicolae Guta, Florin Salam & comp. la chermezele politicienilor si boierilor milionari ori la concerte cu salile pline. Boierii scot din buzunar sute de euro pe care le arunca la picioarele manelistilor. Intr-o pauza de respiratie manelistii le culeg de pe jos si isi potrivesc vocea la volumul maxim.Aceasta spune aproape tot despre cultura urbana a zilelor noastre."De 30 de ani Craciunul vine cu miros de brad, scortisoara si sange.Printre petarde, memoria aduce zgomotul rafalelor de mitraliera.Craciunul e despre mama si despartiri. Ea in Germania, eu aici.E despre lacrimi ce curg marunt, acolo si aici. Ea cu pregatirile, in bucataria din Bucuresti, plangind tacut lipsa fratelui meu stabilit in Germania. Sau, in ultimii ani dinainte de '89, tot ea, cu mesele pline de, sarmale, cu lacrimile mute, in bucataria de la Dortmund a fratelui mai mare.Mama. Suflet impartit. Telefoanele din Germania/din Romania. Puteai suna doar o data la trei luni. Asa stabilisera organele. Pachetele cu mancare si medicamente. Un pod firav, sa supravietuim cancerului.Dorul, grija, neputinta - toate astea te uscau pe dinauntru.Mama, fiica de detinut politic, auzindu-ma cum planuiam sa scriu pe blocuri cu vopsea proteste impotriva lui Ceausescu, n-a stiut daca trebuie sa ma altoiasca sau sa-mi explice pericolul care m-ar fi pandit. A ales a doua cale.Craciunul, zgomotul bruiajului de la Europa Libera, BBC, Deutsche Welle, colindele Madrigalului, nuci si frig. Frica terifianta ca nu vom scapa niciodata. Si n-am scapat.Copiii lor calaresc astazi tara. Adevarul ce vindeca nu e aratat in piete, sta ascuns. Memoria colectiva e in letargie.N-am acceptat niciodata ca romanii au iesit pe strazi pentru mancare. Am vrut sa cred ca au facut-o pentru aerul libertatii, pe care cei mai tineri nu il respirasera niciodata.La toate astea, in anul care sta sa se incheie, adaug inca o plecare. Craciun fara Ioana. Ne pierdem in despartiri, generatie dupa generatie.Podul exista. Nu mai trimitem haine, mancare. Doar lacrimi ascunse, tacute. Durere."