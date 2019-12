Fenomen cu traditie in Islanda de Craciun: Inundatia de carti

In tara iubitorilor de carti

Vai de cel care nu daruieste carti

In fiecare noiembrie, in Islanda se petrece un fel de "tsunami", pe care islandezii nu numai ca il privesc relaxati, ci il si incurajeaza. Este vorba despre Jolabokaflod - inundatia de carti: vechea traditie de a darui carti de Craciun. Conform Asociatiei Editurilor Islandeze, 70 la suta dintre islandezi daruiesc cel putin o carte de Craciun.Cea mai mare parte a cartilor publicate in Islanda apare pe piata toamna tarziu. Iar in noiembrie se publica Bokatindi, un catalog opulent, in acest an de 84 de pagini, care este distribuit tuturor locuitorilor. Acesta contine publicatiile noi islandeze, apartinand tuturor genurilor literare.La intrebarea "Ce sa daruiesc in acest an?", islandezii gasesc aici cel putin un raspuns. Mai ales ca cele 83 de librarii de pe insula reduc masiv preturile cartilor in perioada dinaintea Craciunului, cel putin daca facem o comparatie cu alte tari. Dar pana si supermarket-urile si discounter-urile ofera carti inaintea Craciunului, la preturi foarte mici.Si la Targul de Carte de la Frankfurt a fost clar ca islandezii au o relatie speciala cu cartile. In 2011, Islanda a fost oaspetele de onoare la acest targ, atragand astfel atentia publicului asupra literaturii islandeze. La acea vreme, fosta presedinta islandeza, Vigdis Finnbogadottir, a vorbit la deschidere despre importanta cartilor in tara sa, despre cum acestea au "incalzit" nordul indepartat, dar si despre continuitatea limbii islandeze, care nu s-a schimbat mai deloc din timpurile scrierilor medievale, in urma cu o mie de ani.Si intr-adevar, literatura medievala islandeza s-a pastrat de-a lungul timpului mai bine decat orice alta literatura nordica. Aceasta caracteristica unica a facut ca literatura sa devina centrala pentru identitatea micului stat, care abia in 1944 si-a castigat independenta, dupa sute de ani de dominatie norvegiana si daneza.In 1955, islandezul Halldor Laxness a castigat Premiul Nobel pentru literatura, eveniment care a adus scrierile islandeze in lumina reflectoarelor literaturii mondiale moderne. Si asa, insula a devenit tara iubitorilor de carti. Un studiu publicat in 2013 arata ca 90 la suta dintre islandezi citesc cel putin o carte pe an, iar peste jumatate dintre locuitori citesc mai mult de opt carti intr-un an. Chiar daca Islanda este tara cu cea mai redusa densitate a populatiei din Europa, se afla pe locul al doilea, dupa Marea Britanie, la numarul cartilor publicate pe cap de locuitor, conform Asociatiei Internationale a Editorilor, IPA."Literatura este terapia mea", scria in 2018 sefa guvernului islandez, Katrin Jakobsdottir, in prefata variantei in limba germana a unui catalog de Jolabokaflod. Nu doar pentru ea ci si pentru toti concetatenii ei, highlight-ul sarbatorii Craciunului, imediat dupa cina in familie, este lecturarea unei noi carti. Jakobsdottir a adaugat ca in Islanda e de prost gust sa nu primesti macar o carte de Craciun.