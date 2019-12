Imagini virale cu un balcon "impodobit" cu slanina si carnati pusi la uscat, in Gorj. Primar: Omul e gospodar, e bine ca are

Ziare.

Imaginile cu carnatii, caltabosii si cotletul de porc au devenit virale dupa ce au fost postate pe Facebook, postarea fiind insotita de comentariul "Meanwhile in Rovinari... leaganul civilizatiei moderne".Comentariile nu au intarziat sa apara."M-ar interesa etajul! Si daca cineva are o pisica sa o imprumute pentru vreo doua ore... intreb pentru un prieten", "Sa vada lumea ca are ce manca de sarbatori", au scris internautii.Primarul orasului Rovinari, Robert Filip, nu este deranjat de decizia luata de proprietarul apartamentului, desi nu este tocmai igienica."Asta inseamna ca omul este gospodar, e bine ca are. (....) Omul poate sa puna carnatii pe balcon, ca e balconul lui. Nu e ilegal", a declarat, corespondentului Mediafax, Robert Filip, edilul din Rovinari.Imaginile cu balconul "impodobit" cu carnati au fost distribuite de zeci de ori intr-un timp foarte scurt.