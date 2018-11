In Prahova se vand brazi de Craciun cu miros de citrice

Ziare.

Aproximativ 2.500 de molizi sau brazi sunt pusi la bataie, de Directia Silvica Prahova, anul acesta, pentru sarbatorile de iarna. Reprezentantul institutiei, Bogdan Savulescu, a declarat ca oamenii deja au venit sa cumpere brazi pentru Craciun."Pentru acest an, Directia Silvica Prahova si-a propus sa comercializeze undeva la 2.500 de molizi si brazi pentru sarbatorile de Craciun. In cadrul unei pepiniere silvice cumparatorii au venit deja, o parte din brazi sunt insemnati, estimam o vanzare de 1.000 - 1.200 de bucati. Imbucurator este faptul ca de la an la an oamenii tind sa cumpere brazi cu balot de pamant, cu ghiveci", a declarat Savulescu.Clientii sunt oameni simpli, dar si firme, primarii ori ambasade, mai ales ca de la pepiniera respectiva pot fi achizitionati si brazi argintii sau chiar "Douglas", un pom adus din America, aclimatizat si care are miros de citrice."In cadrul Directiei Silvice Prahova, am incercat sa ne diversificam activitatea. Livram molizi argintii. Incepand cu acest an avem la vanzare brazii argintii, foarte cautati in peisagistica si in amenajarea curtiilor si gradinilor.Avem molizi la vanzare si brazi Douglas care au un miros deosebit, un miros de citrice care fac sarbatorile de iarna sa capete o altfel de nuanta", a mai spus silvicutorul.Pentru un brad taiat, pretul porneste de la 25 de lei, putand ajunge, in functie de inaltime si de modalitatea de livrare, cu balot de pamant sau cu ghiveci, pana la 180 - 200 de lei.