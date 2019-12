Inaltpreasfintitul Ioan Robu in Pastorala de Craciun: Iisus continua sa se nasca in lumea noastra, asa cum este ea

Ziare.

com

"El stie sa isi faca loc si acolo si atunci cand nu este asteptat, cand nu i se gaseste un spatiu potrivit, asa cum a fost si la Betleem. Preferinta sa insa ramane inima si casa celor saraci, a celor care sufera in sufletul sau in trupul lor, a celor uitati si parasiti", mai spune arhiepiscopul romano-catolic."Voind cu iubire mantuirea tuturor, Cuvantul vesnic care s-a facut trup pentru a locui printre noi ne cheama sa ne deschidem cu umilinta catre toti fratii nostri, gata fiind pentru orice slujire, chiar pana la jertfirea propriei vieti: 'Aceasta este porunca mea: sa va iubiti unii pe altii, asa cum v-am iubit eu' (In 15,12); si 'daca Dumnezeu ne-a iubit astfel si noi trebuie sa ne iubim unii pe altii' (In 4,11); 'El si-a dat viata pentru noi. De aceea si noi trebuie sa ne dam viata pentru frati' (1In 3,16). Cine asculta de invatatura lui Iisus se imbraca in lumina si ii imbraca si pe altii in aceleasi straie de lumina si de pace", subliniaza Ioan Robu, in Scrisoarea pastorala intitulata "Un copil ni s-a nascut".Potrivit acestuia, "celebrand Craciunul in miez de noapte, (...) noi toti recunoastem si marturisim ca iubirea lui Dumnezeu este mai tare si decat noaptea cea mai neagra"."Intunericul si noaptea sunt imagini a tot ceea ce a adus si aduce nefericire tuturor oamenilor. Or, Fiul lui Dumnezeu, Cuvantul care a luat trup omenesc, a venit sa ia asupra Sa toata bezna intunericului, tot pacatul si toata vina omeneasca. Celebrand Craciunul in miez de noapte, comunitatile credinciosilor, noi toti recunoastem si marturisim ca iubirea lui Dumnezeu este mai tare si decat noaptea cea mai neagra.Simtim in inimile noastre ca 'Gloria lui Dumnezeu ne invaluie in lumina'; simtim caldura misterului Nasterii, de atunci si de acum, a Domnului, caci Iisus continua sa se nasca in lumea noastra, asa cum este ea. El stie sa isi faca loc si acolo si atunci cand nu este asteptat, cand nu i se gaseste un spatiu potrivit, asa cum a fost si la Betleem. Preferinta sa insa ramane inima si casa celor saraci, a celor care sufera in sufletul sau in trupul lor, a celor uitati si parasiti. In toti acestia Iisus se naste si azi, mangaindu-i si alinandu-i cum numai El stie, ca om si Dumnezeu", spune Robu.Craciunul a fost inceputul unui drum pe care Iisus avea sa il parcurga prin mijlocul oamenilor acestei lumi, mergand impreuna cu ei, ca "unul care a fost ispitit in toate, asemenea noua, in afara de pacat" (Evr 4,15), accentueaza Administratorul Apostolic."Da, Iisus 'a locuit intre noi', adica a stat in mijlocul tuturor oamenilor, fara nicio deosebire; in mijlocul tuturor, dar i-a preferat pe cei umili si saraci, incepand cu Fecioara Maria, mama sa, si cu Sfantul Iosif, tatal sau purtator de grija. Apropiatii lui erau copiii, suferinzii, bolnavii, cei asemenea pastorilor, pe care lumea ii considera pacatosi, multimile celor care nu contau, ale celor uitati sau izolati, respinsi.El nu putea sa respinga pe nimeni; tuturor avea sa le dea vestea cea buna a pacii adevarate, a bucuriei senine si a mantuirii vesnice. Navodul sau era pentru toti: 'Eu am venit ca sa aiba viata si s-o aiba din belsug' (In 10,10). Spunea Sfantul Augustin: 'Vrei sa intelegi sublimitatea lui Dumnezeu? Intelege mai intai umilinta lui Dumnezeu. Fa bine si umileste-te pentru binele tau, caci Dumnezeu s-a umilit nu pentru sine, ci pentru tine. Intelege, asadar, umilinta lui Cristos, invata sa fii umil si nu te mandri', mai afirma Inaltpreasfintitul Ioan Robu.