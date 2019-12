Irina Mohora a adunat zeci de vedete la un eveniment caritabil organizat la Beraria H

Ziare.

Imi doresc sa tragem un semnal de alarma, sa invatam sa daruim, sa ne gandim la cei din jurul nostru si in mod special sa facem asta constant. Noi facem o campanie care se desfasoara 365 de zile pe an pentru ca eu consider ca asa cum eu mananc in fiecare zi asa si acesti oameni au nevoie de ajutor si de alimente zilnic, nu doar de Craciun si de Paste.Asadar, dragilor este absolut minunat ca se intampla aceste lucruri de Craciun si de Paste, dar haideti sa ne gandim la ei si in ianuarie si in februarie si in martie pentru ca au nevoie de noi.Am primit foarte multe dulciuri intr-un an, ciocolata multa, si pentru ca noi colaboram cu foarte multe centre de plasament am tot sunat sa o impartim, sa bucuram cat mai multi copii si mi-au spus: "". Secretul este sa facem lucruri pentru ei constant.Astazi este despre bucurie. Eu stiu toti copiii pentru ca sunt aici an de an, cunosc toate cazurile. Noi am venit astazi sa le aducem bucurie!Tin minte ca mi-am dorit un ursulet de plus si l-am primit cu un papion de catifea la gat, dar mi l-am dorit foarte mult timp, in sensul in care nu e ca acum, imi doresc ceva si intr-o saptamana, doua primesc.Insa amintirile mele sunt intotdeauna acasa, in familie, cu brad si cu zapada de care nu mai avem parte in ultimii ani de Craciun, aici in Bucuresti cel putin.In primul rand as fi recunoscatoare pentru tot ce am. Invat sa apreciez ceea ce am si sa nu mai caut mereu in jumatatea aceea in care nu sunt lucruri si sa mi le doresc.Mi-as dori ceva, sanatate din plin pentru mine si familia mea si sa ne bucuram cat mai mult unii de altii si mi-as dori ca lumea sa-si dea seama cat de recunoscatori ar trebui sa fim. Sa stii ca nu este normal sa te trezesti si sa mergi pe doua picioare.Nu este ceva uzual, simplu si obisnuit sa mananci paine - am intalnit o familie cu 9 copii si mancau paine ocazional cand faceau rost de faina si mama putea sa pregateasca. Dragilor, avem multe! Haideti sa ne bucuram de ele!