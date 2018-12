Mesaj de Craciun de la Mihai Sora: Exista bucurii care nu pot fi alterate. Bucurati-va, dragii mei!

Ziare.

"Dragi prieteni, am avut - fiecare dintre cei care pretuim aceasta tara si suferim odata cu ea - zile apasatoare. Nu a fost un an obisnuit, dar, iata, suntem inca in viata, poate mai obositi sau, tocmai dimpotriva, cu speranta intacta.Exista bucurii care nu pot fi alterate: bucuria de a cladi ceva impreuna, bucuria echilibrului si a justei masuri, bucuria de a atinge pamantul dupa ce ai fost multa vreme in aer, ai mers pe sarma ori ai trait agatat de un fir; bucuria nasterii unui copil.Bucuria Nasterii Domnului. Bucurati-va, dragii mei!", a scris pe Facebook Mihai Sora, in seara de Ajun, pe care filosoful de 102 ani a petrecut-o la Biserica Alba, "locul acela din Bucurestiul oropsit unde colindele sunt mai mult decat niste cantece".Acesta a impartasit cu prietenii sai virtuali si un desen de Craciun.A.S.