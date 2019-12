Misiunile NORAD in Ajun: Monitorizeaza sania lui Mos Craciun si potentiale "cadouri nucleare" din Coreea de Nord

Ziare.

com

Doua sunt misiunile pe care specialistii NORAD se concentreaza in acest moment.Pe de o parte, se asigura ca ar repera la timp eventuale rachete nucleare pe care Coreea de Nord a amenintat ca le-ar putea trimite "ca dar de Craciun" in America, in cazul in care Washington nu-i ofera noi facilitati in vederea dezarmarii nucleare.In paralel, NORAD monitorizeaza si in acest an calatoria pe care Mos Craciun o face prin lume pentru a le oferi copiilor cadouri.Potrivit NORAD, aceasta traditie de a-l monitoriza pe Mos Craciun dateaza inca din 1955. In acea perioada, un magazin a tiparit intr-un anunt, din greseala, un numar de telefon care apartinea NORAD si care era prezentat ca modalitate de a lua legatura cu Polul Nord.Asa ca o fetita a sunat la respectivul numar, ca sa se asigure ca Mos Craciun e sanatos si ii va aduce cadourile. A raspuns coloneul Harry Shoup, care s-a vazut nevoit sa o asigure pe fetita ca, din informatiile pe care le detinea, Mos Craciun era, intr-adevar bine si sanatos si isi continua netulburat calatoria, impartind cadouri.Ulterior, NORAD a considerat ca ar fi pacat sa lase gluma sa treaca neobservata. Asa ca a decis ca, in preajma Craciunului, sa dea informatii nu doar despre vreme si situatia aeronavelor care zboara pe deasupra Americii de Nord, ci si despre traseul pe care il urmeaza Mos Craciun.In acest moment, exista un site dedicat urmarii lui Mos Craciun prin lume , dar si o aplicatie prin care puteti urmari Mosului, asa cum este el monitorizat de NORAD.Spre exemplu, marti la pranz, in ajunul Craciunului, Mosul zboara pe deasupra Rusiei, sustine NORAD.