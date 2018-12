Mos Craciun a inceput sa imparta darurile. Urmareste-i calatoria in timp real

Calatoria este redata in timp real pe site-ul NORAD si pe contul de Twitter.

Iata cateva dintre locurile prin care a trecut Mos Craciun:

It's time for bed in Moscow, #Russia, because #Santa is heading your way! Want to know where Santa is heading next, call 1-877-HI-NORAD. https://t.co/gSvRD6ezKo #NORADTracksSanta pic.twitter.com/1G30MWuGIq - NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) December 24, 2018

#Santa in Kabul, #Afghanistan! I wonder where he is headed next? Give us a call at 1-877-HI-NORAD. #NORADTracksSanta - NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) December 24, 2018

#Santa made a stop in India to check out the Taj Mahal. #DYK India is the seventh largest country in the world. India is the second most populated country in the world and is home to more than 1.2 billion people. That's a lot of presents for Santa to deliver! #NORADTracksSanta pic.twitter.com/14yRMpRnYF - NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) December 24, 2018

Better get to bed if you're in Japan because #Santa is delivering presents in Tokyo right now. Wanna know where he's headed next? Call #NORAD at 1-877-446-6723. #NORADTracksSanta pic.twitter.com/HzbCGzomqG - NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) December 24, 2018

Santa was just spotted heading towards New Zealand. Remember, he will only stop by your house if everyone is asleep! #NORADTracksSanta pic.twitter.com/yGxmUU5Qi8 - NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) December 24, 2018

People often ask how #NORAD tracks #Santa on Dec 24th. We use infrared sensors from Rudolph's nose to determine Santa's exact location throughout the night. To talk to a NORAD Santa Tracker, call 1-877-HI-NORAD. https://t.co/gSvRD6ezKo #NORADTracksSanta pic.twitter.com/g8eI4zuuS5 - NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) December 24, 2018

Ziare.

com

La ora 11:01 GMT, Comandamentul Nord-American de Aparare Aerospatiala (NORAD) a detectat pe ecranele sale radar primele semne de "activitate la Polul Nord".Mai rapid decat avioanele F-15 ale aviatiei americane, Mos Craciun distribuise deja la ora 20:00 (ora Romaniei) peste un miliard si jumatate de cadouri.Monitorizarea, realizata, potrivit NORAD cu ajutorul "senzorilor cu infrarosu din nasul lui Rudolf", unul dintre cei noua reni inhamati la sania lui Mos Craciun, a devenit o adevarata traditie in Statele Unite.Totul a inceput in 1955 cu o reclama pentru lantul de magazine Sears aparuta intr-un ziar local din Colorado, care indemna copiii sa-l sune pe Mos Craciun.Din cauza unei greseli de tipar, numarul aparut in ziar nu era al magazinului, ci facea legatura telefonica la NORAD.Initial surprins cand un baietel l-a intrebat daca este cu adevarat Mos Craciun, ofiterul de serviciu al NORAD din acea zi, colonelul Harry Shoup, a intrat in joc. A dat instructiuni subalternilor sa furnizeze informatii despre localizarea lui Mos Craciun si a sunat la un post de radio local pentru a anunta ca pe cer a fost zarit un obiect straniu.Circa 1.500 de voluntari, carora li s-au alaturat anul trecut presedintele Donald Trump si prima doamna, Melania, ii ajuta pe militari sa raspunda telefoanelor si e-mail-urilor copiilor.Nici macar blocajul care afecteaza in prezent administratia SUA nu a reusit sa opreasca aceasta traditie.