Obiceiuri bizare de Craciun din intreaga lume

Austria: Mosul cel rau

Mers pe role, la biserica, in Venezuela

Pisica Yule, in Islanda

Ucraina: Decoratii cu panza de paianjen

Japonia: Masa traditionala la KFC

Germania: Muraturi in bradul de Craciun

Finlanda: Sauna festiva

Italia: Vrajitoarea Belfana

Africa de Sud: Omizi prajite

Norvegia: Vrajitoare care zboara

Iata care sunt cele mai neobisnuite traditii de Craciun din intreaga lume.Desi majoritatea copiilor din lume il asteapta pe Mos Craciun, in Austria, in luna decembrie, copiii care nu au fost cuminti se asteapta sa fie vizitati de "Krampus", complicele cel rau al lui Mos Nicolae. Legenda spune ca acesta se plimba pe strazi, in luna decembrie, in cautare de copii obraznici. In acest sens, austriecii nu impodobesc bradul si casa doar cu globuri si beteala, ci agata si masti care il infatiseaza pe Krampus: adesea cu coarne, blana si dinti fiorosi.Astfel, austriecii le amintesc copiilor sa se poarte frumos, in special in preajma sarbatorilor de iarna. De altfel, in Viena, are loc, anual, Parada lui Krampus In orasul Caracas din Venezuela a devenit o traditie ca lumea sa vina pe role la biserica, pentru a participa la slujba de Craciun. Acest obicei bizar a luat atat de multa amploare, incat in dimineata zilei de 25 decembrie traficul este restrictionat pe mai multe strazi din oras, pentru ca cetatenii sa ajunga in siguranta la biserica, scrie Holidays Extra Una dintre cele mai ciudate traditii din lume se regaseste in Islanda: Pisica Yule, un monstru despre care se vorbeste in folclorul islandez, pandeste noaptea in zapada si ii mananca pe toti cei care nu poarta haine noi in seara de Ajun.Initial, fermierii islandezi s-au folosit de legenda pentru a-i incuraja pe muncitori sa fie mai harnici: cei care munceau mai mult si mai bine urmau sa primeasca haine noi pentru Craciun, in timp ce muncitorii mai lenesi urmau sa fie devorati de Pisica Yule.In ziua de azi, islandezii obisnuiesc sa isi cumpere haine noi pentru aceasta perioada din an, doar pentru a evita o intalnire cu aceasta felina inspaimantatoare.Una dintre cele mai ciudate traditii de Craciun din Ucraina este decorarea pomului, dar si a casei, cu panza de paianjen.Aceasta traditie a pornit de la povestea unei vaduve sarace care nu si-a permis sa decoreze bradul de Craciun asa cum si-ar fi dorit copiii ei. Legenda spune ca paianjenilor din casa li s-a facut mila de familie si au decorat pomul cu panzele lor. Astfel, copiii vaduvei au avut un pom de Craciun deosebit de frumos.De altfel, ucrainenii considera ca panza de paianjen aduce noroc.In 1974, lantul de restaurante KFC a lansat o campanie festiva de marketing in Japonia, cu sloganul Kentucky for Christmas!/ Kentucky pentru Craciun! (KFC - Kentucky Fried Chicken - n.red.) . La acea vreme, japonezii s-au inghesuit la KFC ca sa manance aripioare picante, iar de atunci a devenit o traditie anuala, care mai tine si in ziua de azi.Desi Craciunul nu este o sarbatoare nationala in Japonia, familiile din intreaga tara se duc la restaurantul KFC din zona in care locuiesc pentru a manca aceasta "masa traditionala", pe 25 decembrie.O traditie ciudata, dar amuzanta, de Craciun gasim in Germania: oamenii ascund o muratura, deseori un castravete, in brad, iar copilul care gaseste acritura primeste un cadou.Unele voci sustin ca aceasta traditie nici macar nu provine din Germania. O legenda spune ca "muratura de Craciun" este originara din Spania, unde, in urma cu mult timp, doi baietei erau tinuti prizonieri intr-un butoi cu muraturi. Sfantul Nicolae i-ar fi salvat pe cei doi copii, iar de atunci, in semn de recunostinta, acestia puneau in bradul de Craciun cel putin o acritura.Majoritatea caselor din Finalnda au in dotare o sauna. De Craciun, acest loc confortabil devine un spatiu sacru asociat cu stramosii finlandezilor.In seara de Ajun, a devenit o traditie ca membrii familiilor sa se relaxeze in sauna pret de cateva ore.Uitati de Mos Craciun si ziua de 25 decembrie, daca aveti drum in Italia in preajma sarbatorilor. Toata actiunea are, de fapt, loc in ajunul zilei de 5 ianuarie. Potrivit legendelor, o batrana pe nume Belfana viziteaza toti copiii din tara si le ofera dulciuri, daca acestia au fost cuminti.La fel ca Mos Craciun, Belfana intra in case pe horn si este primita cu biscuiti si vin, lasate de seara, de copiii care o asteapta.Cand te gandesti la masa traditionala de Craciun, primul lucru care iti vine in minte nu este, sub nicio forma, un meniu cu omizi prajite. Ei bine, iata ca in Africa de Sud, aceasta delicatesa este asteptata cu nerabdare de copii.De obicei, se prepara doar omizile fluturelui ochi de paun, care mai sunt denumite si "omizile Craciunului". Legenda spune ca cei care mananca omizi prajite de Craciun vor avea noroc tot anul care vine.Potrivit folclorului norvegian, Ajunul Craciunului este ziua in care spiritele si vrajitoarele rautacioase zboara pe maturi, prin orase, pentru a pune ceva rau la cale.Astfel, a devenit o traditie ca in perioada sarbatorilor de iarna, norvegienii sa isi ascunda maturile si mopurile, astfel incat vrajitoarele sa nu le gaseasca si sa le foloseasca in scopuri malefice.A.D.